Шмигаль про переговори з РФ: Спочатку окупанти мають вийти з нашої території

Спочатку РФ має вивести свої війська з території України, а потім будемо домовлятися про правила подальшого співіснування.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на пресконференції у Римі на прохання журналістів прокоментував висловлювання Президент Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви щодо переговорів з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я скажу простим прикладом. Якщо до вас додому увірвалася банда криміналів та злочинців, які мають намір вбити вас, ваших дітей і забрати ваш дім собі, чи підете ви домовлятися із вашими сусідами з тими бандитами, щоб віддати їм більшу частину вашої квартири, віддати їм на виховання ваших дітей дозволити вбити частину членів вашої родини? Я не очікую вашої відповіді, але не думаю, що погодитеся співмешкати в одній квартирі зі злочинцем, який бажає вас вбити. Спочатку вони мають вийти за межі вашого житла, а потім із ними можна буде домовлятися про правила співіснування", - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль подякував президентові Бразилії та бразильському народу за всю надану Україні підтримку, а особливу за прихисток жінок та дітей, які змушені були покинути Батьківщину, рятуючись від війни.

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