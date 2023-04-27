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Шмигаль про переговори з РФ: Спочатку окупанти мають вийти з нашої території

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Спочатку РФ має вивести свої війська з території України, а потім будемо домовлятися про правила подальшого співіснування.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на пресконференції у Римі на прохання журналістів прокоментував висловлювання Президент Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви щодо переговорів з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я скажу простим прикладом. Якщо до вас додому увірвалася банда криміналів та злочинців, які мають намір вбити вас, ваших дітей і забрати ваш дім собі, чи підете ви домовлятися із вашими сусідами з тими бандитами, щоб віддати їм більшу частину вашої квартири, віддати їм на виховання ваших дітей дозволити вбити частину членів вашої родини? Я не очікую вашої відповіді, але не думаю, що погодитеся співмешкати в одній квартирі зі злочинцем, який бажає вас вбити. Спочатку вони мають вийти за межі вашого житла, а потім із ними можна буде домовлятися про правила співіснування", - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль подякував президентові Бразилії та бразильському народу за всю надану Україні підтримку, а особливу за прихисток жінок та дітей, які змушені були покинути Батьківщину, рятуючись від війни.

Читайте: Україна має амбітний план за два роки повністю бути готовою до вступу в ЄС, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Пилять,сегодня зесь день пи.даболов...
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27.04.2023 15:36 Відповісти
Это в фавеллах чтоли прыхысток? Там за 20ку подрезать могут
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27.04.2023 15:36 Відповісти
головне - дуже доступно і переконливо поясніть це китайському "мирителю", який невдовзі має прибути в Україну.
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27.04.2023 17:14 Відповісти
 
 