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Під Вугледаром знову з’явилася 155 бригада морської піхоти РФ, поки штурмувати не намагаються, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вугледар

У районі Вугледара знову з’явилася 155 бригада морської піхоти РФ, яка була практично повністю знищена в лютому 2023 року при спробах штурмувати місто.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, минулої доби ворог 35 разів атакував українські позиції на ділянці Мар'їнка-Авдіївка, також відбиті штурми в районах Пісок, Водяного та Крутої Балки (Ясинуватський район).

Дмитрашківський зазначив, що поблизу Крутої Балки не було атак росіян близько двох місяців, вчора вони наступали за підтримки двох танків та двох бойових машин піхоти, але були розбиті.

"Ворог втратив близько 200 людей убитими та пораненими. Також знищено 25 одиниць техніки. Під Вугледаром з'явилися 155 і 40 бригада морської піхоти. Поки штурмувати не намагаються", - сказав він.

Читайте: Наразі ознак підготовки військ РФ до наступу під Вугледаром не спостерігається, - Сили оборони

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
п'ятий раз набрали морську піхоту "старік са старухой"
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27.04.2023 15:56
+5
С…ка- чорнобаівка 2,0 )))))
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27.04.2023 15:58
+4
Бухло, наркоту еще не подвезли. Командование этих придурков сами все употребили и на запросы по рации не отвечают.
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27.04.2023 15:59
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п'ятий раз набрали морську піхоту "старік са старухой"
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27.04.2023 15:56 Відповісти
Морська владичніця... Пушкіне м'ясо...
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27.04.2023 16:04 Відповісти
пиз.юлей получили одни раз, второй не охота "поки штурмувати не намагаються"
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27.04.2023 15:57 Відповісти
Бо зроблені граблями... і зроблені на раССєї..
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27.04.2023 15:58 Відповісти
С…ка- чорнобаівка 2,0 )))))
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27.04.2023 15:58 Відповісти
Бухло, наркоту еще не подвезли. Командование этих придурков сами все употребили и на запросы по рации не отвечают.
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27.04.2023 15:59 Відповісти
Не думаю ,что она вообще уходила из тех краев, просто отвели немного в тыл и ждали пока им ещё мяса подвезут. Называть это морской пехотой уже язык не повернется, это уже просто пехота из отловленных мобиков.
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27.04.2023 16:00 Відповісти
Рамзанка Диров ще не назбирав заградотряд тому "поки штурмувати не намагаються"
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27.04.2023 16:03 Відповісти
мобилизовали копателей могил призывного возраста с Морского кладбища? В бой не бросают, потому что они квалифицированно копают блиндажи и окопы.
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27.04.2023 16:05 Відповісти
""
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27.04.2023 16:10 Відповісти
Воccтавшие из зада 😆
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27.04.2023 16:38 Відповісти
із зада...
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28.04.2023 02:04 Відповісти
4-й состав. Пятый состав начали набирать. А шестому только вручают электронные повестки. Для седьмого состава составляют списки для вручения повесток.
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27.04.2023 16:18 Відповісти
Тактика рашистів - як в наступі на Бахмут - без техніки просочування малих піхотних груп на мінімальну дистанцію до оборонної лінії Вугледару, окопування і ведення стрілкового бою з українською піхотою на передовій.
Тоді для виколупування такої ворожої групи потрібно тратити купу мін, а потім задіювати штурмовий загін для зачистки.
Приблизно під час такого штурму загинув Барна.
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27.04.2023 16:42 Відповісти
Отреспавнились.
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27.04.2023 18:01 Відповісти
Як же кортить рашистам перетворити знову цю бригаду на фарш, але вони щось вмирати не збираються
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27.04.2023 18:46 Відповісти
То це вже чи то 156-та чи 157-ма - скільки їх там перемолотили.
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27.04.2023 18:54 Відповісти
 
 