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Росіяни поцілили у міст на Чернігівщині. Село Мурав’ї відрізане від "великої землі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст

26 квітня російські обстріли зруйнували міст через річку Судость у Новгород-Сіверській громаді. Він сполучав прикордонне село Мурав’ї зі старостинським округом - селом Грем’яч.

Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Цей міст росіяни систематично обстрілювали вже кілька тижнів. Тепер люди, які живуть у селі, відрізані від "великої землі".

"Протягом декількох тижнів обстрілюються мости через річки Новгород-Сіверської громади. Це не дає можливості в нормальному форматі надавати послуги населенню: забезпечувати продуктами харчування, іншими речами. І обмежує пересування до центральних органів самоврядування", - сказав Сергієнко.

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Автор: Ольга Лузан
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Це випадково. Касап за визначенням - тупа мавпа, яка у своїх лупить.. може башкір якийсь стріляв, або куякадировець..
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27.04.2023 16:03 Відповісти
Боятся что опять "кто то" приедет )) с нас смеялись в 14 году, что у нас не было как такого кордона, а у самих такое же ))
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27.04.2023 16:03 Відповісти
Саме цікаве - той міст не мав ніякого військового значення - бо наступать на Брянщину ми не збираємося, а зруйнований міст для кацапів - завада для їх можливого наступу Єдина відповідь - "Чтоб напаскудить хахлам!"
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27.04.2023 16:06 Відповісти
вони по своєму міркують - "штоби прєдатвратіть наступленіє нацистав на Євдокольє"
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27.04.2023 16:13 Відповісти
А что в белгородской области нет мостов ?
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27.04.2023 17:54 Відповісти
Найцікавіше те, що в тому селі компактно проживають етнічні росіяни. Ото вже дійсно "асвабаділі рускаязичнає насєлєніє". Від мосту. А декого і від своєї хати.
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27.04.2023 19:57 Відповісти
А в ответ в...ать слабо?
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27.04.2023 22:29 Відповісти
 
 