Росіяни поцілили у міст на Чернігівщині. Село Мурав’ї відрізане від "великої землі"
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26 квітня російські обстріли зруйнували міст через річку Судость у Новгород-Сіверській громаді. Він сполучав прикордонне село Мурав’ї зі старостинським округом - селом Грем’яч.
Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Цей міст росіяни систематично обстрілювали вже кілька тижнів. Тепер люди, які живуть у селі, відрізані від "великої землі".
"Протягом декількох тижнів обстрілюються мости через річки Новгород-Сіверської громади. Це не дає можливості в нормальному форматі надавати послуги населенню: забезпечувати продуктами харчування, іншими речами. І обмежує пересування до центральних органів самоврядування", - сказав Сергієнко.
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