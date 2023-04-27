Росіяни поцілили у міст на Чернігівщині. Село Мурав’ї відрізане від "великої землі"

26 квітня російські обстріли зруйнували міст через річку Судость у Новгород-Сіверській громаді. Він сполучав прикордонне село Мурав’ї зі старостинським округом - селом Грем’яч.

Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Цей міст росіяни систематично обстрілювали вже кілька тижнів. Тепер люди, які живуть у селі, відрізані від "великої землі".

"Протягом декількох тижнів обстрілюються мости через річки Новгород-Сіверської громади. Це не дає можливості в нормальному форматі надавати послуги населенню: забезпечувати продуктами харчування, іншими речами. І обмежує пересування до центральних органів самоврядування", - сказав Сергієнко.

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