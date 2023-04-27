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Окупанта, який розстріляв на Чернігівщині автомобіль із сім’єю, засудили до довічного ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,окупант,чернігівщина

За обвинуваченням прокурорів Прилуцької окружної прокуратури суд засудив до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця, який на початку вторгнення розстріляв автомобіль із сім’єю в Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ. 

"За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні. 

Зазначено, що в суді прокурор довів, що 26 лютого 2022 року російські окупанти, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району.

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Там вони зупинили цивільний автомобіль. У ньому перебувала подружня пара, а також їхні зять і донька. Далі сказано, що "обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах". 

Зазначається, що росіяни вирішили, що всі, хто перебував в авто, вже мертві та полишили місце скоєння злочину. Насправді ж загинула лише одна жінка, а усі інші, хто перебував у авто, отримали тілесні ушкодження. 

Досудове розслідування здійснювалося ГУ НП в Чернігівській області.

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Топ коментарі
+14
Орк знає,що його засудили довічно?
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27.04.2023 16:08
+12
Очно чи заочно?
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27.04.2023 16:03
+12
Ага. Задолбали когда пишут осуждён, но споймали орка или нет непонятно... А то если он осуждён где-то в сызрани, то это не особо интересно... ХЛО тоже осуждён...
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27.04.2023 16:13
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Очно чи заочно?
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27.04.2023 16:03 Відповісти
Їх майже всіх заочно судять.
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27.04.2023 16:08 Відповісти
Ага. Задолбали когда пишут осуждён, но споймали орка или нет непонятно... А то если он осуждён где-то в сызрани, то это не особо интересно... ХЛО тоже осуждён...
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27.04.2023 16:13 Відповісти
Орк знає,що його засудили довічно?
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27.04.2023 16:08 Відповісти
Конечно заочно. Только почему-то не указано что этот приговор будет доеазательством геноцида на МКС, специально созданным для преступлений против человечества и человечности. Такой себе вброс для отмазывания государственных преступников в ОПе...
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27.04.2023 16:15 Відповісти
МКС - це міжнародна космічна станція?
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Это да. Международный уголовный суд иногда ошибочно называет Международным криминальным судом.
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27.04.2023 16:59 Відповісти
МКС українською. Мне даже нравится рашотролликов так ловить.
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27.04.2023 17:02 Відповісти
Лошара Вот сразу видно рашотролля. МКС это международный криминальный суд. Ну где вас таких тупых Бортников набирает?
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27.04.2023 16:59 Відповісти
Як вони вже дістали цією імітацією діяльності
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27.04.2023 16:17 Відповісти
А воно виродків там не залишило?? На протязі тисяч років, родини пітарів винищували, мабуть не просто так..
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27.04.2023 16:18 Відповісти
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27.04.2023 16:20 Відповісти
А де він сидить? В танку?
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27.04.2023 16:20 Відповісти
Ну і засуньте тепер те осудженя далеко.
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27.04.2023 16:21 Відповісти
Глибоко !
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27.04.2023 17:52 Відповісти
як по кацапам, так само і по нашим зрадникам, корупціонерам та колаборантам, поки він в Україні, ніхто його не чіпає, як тільки воно вже чкурнуло за кордон, перевезло накрадене бабло та весь свій послід, тут же героїчно заводиться карна справа, його заочно судять, все це шапіто потім публікують, як доказ ахрєнєнной "работи" наших органів... Йде суцільна імітація та профанація по всіх щаблях - від так званого преЗЕдента та його шобли зрадовитих покидьків, до останнього сільського мусора. Все перетворено на реаліті-шоу, де результат не важливий, важлива зовнішня форма та піар.
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27.04.2023 16:30 Відповісти
Я коли прийшло оте ''зелене нещастя'' до влади сказав що раніше 95кагал був лише на сцені, то тепер він буде по всій Україні! І на жаль я не помилився..
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27.04.2023 16:41 Відповісти
Це ще нічого, от в м.Ів.-Фр. судять і сєпарню з Донбасу і якихось диверсантів та навідників, але вперто не пишуть очно чи заочно, і як вони той запобіжний захід обирали та збираються його виконувати. Путіносос кацаба сидів тут майже дев'ять років під носом прокуратури, сбу і суду, не спромоглись жодної статті в суді втримати, ще й з почестями випровадили до США після 24.02.022р., а зараз він в пулі прапагандона смердчука.
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27.04.2023 16:46 Відповісти
Заслужив на смертну кару. Шкода, що у нас її відмінили
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27.04.2023 17:15 Відповісти
Якщо зочно то можна і на багатті спалити.
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27.04.2023 17:51 Відповісти
Він про це навіть ніколи і не узнає. Спектакль а-ля квартал-95.
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27.04.2023 17:50 Відповісти
 
 