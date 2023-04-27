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Херсонщина (4204) Хлань (119)

На Херсонщині для облаштування ліній оборони російські окупанти нищать Олешківський ліс, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Для облаштування ліній оборони російські загарбники нищать Олешківський ліс.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для облаштування своїх ліній оборони для окопів критого типу росіяни вирубують Олешківський ліс", - повідомив Хлань.

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За його словами, везуть дерева в мелітопольському напрямку.

Депутат підкреслив, що ніякі пристосування російським агресорам не допоможуть, але при всьому цьому вони руйнують унікальні насадження і завдають екологічної шкоди регіону.
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За це, Олешківськи Піски їх влітку жорстко покарають..
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27.04.2023 16:15 Відповісти
Пісець якийсь з цими орками, роблять «як в дома, по-домашньому»
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27.04.2023 16:21 Відповісти
зільонський вам ще посадить... це ж ви його до влади привели...разом з єрмаком ...
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27.04.2023 16:35 Відповісти
А вони його не садили, їм не шкода.
Та й що ви від сарани хочете...
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27.04.2023 16:43 Відповісти
Після мерзотних російських окупантів лишаються тільки трупи жінок і дітей, руїни і пустеля. Нехай те ж саме буде по всій росії
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27.04.2023 17:14 Відповісти
Ну так его и раньше нещадно рубили подальше от дорог. Катя Гандзюк ведь и погибла из-за того, что начала расследовать всю эту деятельность
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27.04.2023 17:49 Відповісти
а що вони наше НЕ нищать? Там, де з'являється лапоть кацапський, там всюди руїна, кров, біль, страждання та смерть.
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27.04.2023 18:28 Відповісти
Тут рецепт один - обмеження ареалу існування і загальну кількість русоскоту. Розпад московщини на близько 40 держав.
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27.04.2023 19:27 Відповісти
 
 