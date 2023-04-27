На Херсонщині для облаштування ліній оборони російські окупанти нищать Олешківський ліс, - Хлань

Для облаштування ліній оборони російські загарбники нищать Олешківський ліс.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для облаштування своїх ліній оборони для окопів критого типу росіяни вирубують Олешківський ліс", - повідомив Хлань.

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За його словами, везуть дерева в мелітопольському напрямку.

Депутат підкреслив, що ніякі пристосування російським агресорам не допоможуть, але при всьому цьому вони руйнують унікальні насадження і завдають екологічної шкоди регіону.