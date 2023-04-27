Це новий етап у взаєминах наших країн, - Шмигаль про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмову "дуже плідною" та зазначив, що вона започатковує новий етап у взаєминах України та Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я впевнений, що ця розмова відкриває новий етап у стосунках та співпраці КНР та України", - зазначив Шмигаль. Він додав, що на його думку це хороший початок для розвитку подальших взаємин.
На запитання про можливу роль Китаю, як посередника, Шмигаль відповів, що Україна має власну формулу миру.
"Ми ясно розуміємо, що буде означати звільнення України. Усі території в кордонах 1991 року мають бути звільнені. Наша безпека має бути підкріплена гарантіями міжнародних структур. Тільки в такому випадку ми зможемо бути впевнені, що здобули стабільний мир", - наголосив шмигаль.
Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном.
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А можна назвати хоч один плід?
Конкретно?
Зеленые ушлепки думают что раскусили политику Китая на международной арене... Они даже не понимают что так называемый план Китая ни о чем в конкретике в сторону Украины, но Китаю надо приспать внимание ботоксного полутрупа чтобы спокойно оккупировать и присоединить себе Сибирь. Для США это два в одном: заморзка торгового конфликта пока Китай забирает себе Сибирь до Урала.
на подарований йому у Китаї програмник комуністичної партїї Китаю ? А Китай грає вдовгу , й уміє чекати , от й настав час Єдиному Єрмакопродюсеру діяти
Китай мріяв захопити Рашку разом з Україною, сидів чекав на березі перемоги рашистів , тепер мріє по частинках , поки Єрмак продюсує
на Банковій . Портніков пророкував - влада ЗЕ захоче задешево здати економіку Китаю , після виграшу у війні .
Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".
Він зазначив, що "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України.
"Глава політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи керівних партій України і Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китаю КПК представлена в кожному населеному пункті країни - від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно потрібно переймати", - пише китайське держагентство новин "Сіньхуа".