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Зеленський (17371) Сі Цзіньпін (214) Денис Шмигаль (2687)

Це новий етап у взаєминах наших країн, - Шмигаль про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмову "дуже плідною" та зазначив, що вона започатковує новий етап у взаєминах України та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

"Я впевнений, що ця розмова відкриває новий етап у стосунках та співпраці КНР та України", - зазначив Шмигаль. Він додав, що на його думку це хороший початок для розвитку подальших взаємин. 

На запитання про можливу роль Китаю, як посередника, Шмигаль відповів, що Україна має власну формулу миру. 

"Ми ясно розуміємо, що буде означати звільнення України. Усі території в кордонах 1991 року мають бути звільнені. Наша безпека має бути підкріплена гарантіями міжнародних структур. Тільки в такому випадку ми зможемо бути впевнені, що здобули стабільний мир", - наголосив шмигаль.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. 

Читайте також: Шмигаль про переговори з РФ: Спочатку окупанти мають вийти з нашої території
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Топ коментарі
+20
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмову "дуже плідною"
А можна назвати хоч один плід?
Конкретно?
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27.04.2023 16:22
+14
Іноді краще мовчати - за умного зійдешь. Це я про Шмигаля.
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27.04.2023 16:27
+12
Зе зі Шмигалем мріють завагітніти китайськими кредитами. Оце і буде плід, точніше свиня, підкладена всій Україні.
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27.04.2023 16:31
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмову "дуже плідною"
А можна назвати хоч один плід?
Конкретно?
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27.04.2023 16:22 Відповісти
Іноді краще мовчати - за умного зійдешь. Це я про Шмигаля.
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27.04.2023 16:27 Відповісти
Шмигаль кукла Ахмєтова , Ермак продюсер Зеленського, найнятий Кремлем зробити з рього ВИРОКА УКРАЇНИ , але він став Боневтіком , й зараз рятує шкуру і Єрмака і Баканова … Кремль ненавидить Зеленського , але мовчить про тих обох…
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27.04.2023 16:35 Відповісти
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27.04.2023 17:03 Відповісти
Китай позитивно дивиться на оманські перемовини.
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27.04.2023 16:29 Відповісти
Зе зі Шмигалем мріють завагітніти китайськими кредитами. Оце і буде плід, точніше свиня, підкладена всій Україні.
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27.04.2023 16:31 Відповісти
Щось накшталт 3 млрд даних ****** януковощу.
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27.04.2023 16:36 Відповісти
Може запропонував великі будівництва в Україні , якщо Мацква програє
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27.04.2023 16:39 Відповісти
Плід кремлядям передали.
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27.04.2023 17:06 Відповісти
"Я впевнений, що ця розмова відкриває новий етап у стосунках та співпраці КНР та України", - зазначив Шмигаль. Він додав, що на його думку це хороший початок для розвитку подальших взаємин.
Зеленые ушлепки думают что раскусили политику Китая на международной арене... Они даже не понимают что так называемый план Китая ни о чем в конкретике в сторону Украины, но Китаю надо приспать внимание ботоксного полутрупа чтобы спокойно оккупировать и присоединить себе Сибирь. Для США это два в одном: заморзка торгового конфликта пока Китай забирает себе Сибирь до Урала.
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27.04.2023 17:14 Відповісти
удастся синекуру арахамии обеспечить после его парламентской каденции.
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27.04.2023 17:19 Відповісти
а! и ещё забыл - Ли *** уже в Киеве.
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27.04.2023 17:23 Відповісти
я не розумію пафосу в цих словах...
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27.04.2023 16:23 Відповісти
А хто забув , як партійний бос СН Арахамка , ще в доковідну епоху молився , як на біблію,
на подарований йому у Китаї програмник комуністичної партїї Китаю ? А Китай грає вдовгу , й уміє чекати , от й настав час Єдиному Єрмакопродюсеру діяти
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27.04.2023 16:24 Відповісти
УП 7 липня 2021 рік «ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються»

Китай мріяв захопити Рашку разом з Україною, сидів чекав на березі перемоги рашистів , тепер мріє по частинках , поки Єрмак продюсує
на Банковій . Портніков пророкував - влада ЗЕ захоче задешево здати економіку Китаю , після виграшу у війні .
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27.04.2023 16:28 Відповісти
У "Слузі народу" мають намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".

Він зазначив, що "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України.

"Глава політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи керівних партій України і Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китаю КПК представлена в кожному населеному пункті країни - від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно потрібно переймати", - пише китайське держагентство новин "Сіньхуа".
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27.04.2023 16:30 Відповісти
Тут сам факт важлвий... на РФ пукани рвуться... Сі, Зе , пінь...
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27.04.2023 16:28 Відповісти
Товариш Зе йде шляхом товариша Лукашенко.
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27.04.2023 16:31 Відповісти
Гірше ніж було точно не буде..
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27.04.2023 16:31 Відповісти
Наша безпека має бути підкріплена міццю ЗСУ, усі інші "гарантії міжнародних структур" будуть працювати лише на папері.
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27.04.2023 16:32 Відповісти
Поки шо результат перемовин 0 цілих - хер десятих .
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27.04.2023 16:32 Відповісти
Таак, хтось дуже вперто пропихає китайські договорняки! На мій ''хлопський розум'' зелених знесуть ще до закінчення війни-довимахуються в піддавки!
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27.04.2023 16:36 Відповісти
Це необхідність для перемоги.
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27.04.2023 21:32 Відповісти
На ті самі граблі і по сто разів, це тільки зЕбіли можуть, або хочуть... Країна не ляканих ідіотів...
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27.04.2023 16:37 Відповісти
Скільки танків надасть Китай?
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27.04.2023 16:39 Відповісти
В Омані також ніби "плідно" домовились. Як з результатами?
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27.04.2023 16:44 Відповісти
здається, я розумію й цю бородату істоту: лизатиму все, що дєрьмак скаже (й кому скаже), підписувати, все, що той самий підар скаже. головне, аби бабки вчасно платили. либонь, бабки за заповнення посади прем'єра зелена підарня платить неабиякі. от, власне, й все, що треба знати про особу прем'єр-міністра країни.
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27.04.2023 16:45 Відповісти
До речі спецпредставник КНР по мирним переговорам....колишній посол Китаю на Москві. Коли у Гонконзі були заворушення,він лаяв Україну за підтримку протестувальників і глузливо кепкував з України,яка в багато разів бідніша за Китай....Тепер він буде рулювати одним картавим чувачком зеленого кольору....
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27.04.2023 16:55 Відповісти
І ще ж пан шмигаль знає про досить напружені відносини США і китаю,і те що раша багато компонентів зброї одержує саме ві КНР.Не лізло б,куди не слід.
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27.04.2023 17:57 Відповісти
Невже арахамія пропхнув цю дурню про переймання досвіду в управлінні в китайської комуністичної партії? https://www.unian.ua/politics/arahamiya-zayaviv-shcho-sluga-narodu-hoche-pereymati-dosvid-kompartiji-kitayu-v-upravlinni-derzhavoyu-kitayski-zmi-novini-ukrajina-11475148.html
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27.04.2023 18:25 Відповісти
Пан ніхто, а мав би бути очільником виконавчої влади, сказав те, що йому наказали. Зеленим брехати природньо як дихати!
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27.04.2023 18:41 Відповісти
 
 