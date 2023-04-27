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Японія (592) Мацуда Кунінорі (4)

Посол Японії Мацуда щодо "негайного перемир’я": Мир неможливий, доки Росія не вивела з України війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кунінорі,мацуда

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда вважає, що неможливо встановити мир без чіткого заклику до Росії про припинення вогню та виведення військ з території України.

Про це дипломат сказав у інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би зробити кілька зауважень щодо "негайного перемир’я за будь-яку ціну… Якщо враховувати факт, що це є повномасштабна та одностороння загарбницька війна з боку Росії, я вважаю, неможливо встановити мир без чіткого заклику до Росії припинення вогню та виведення (військ – ред.)", - сказав Мацуда.

Він зазначив, що російська агресія проти України без перебільшення стане однією з головних тем під час саміту G7 у травні.

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"Думаю, що (прем’єр-міністр Японії) Кішіда міцно триматиме єдність G7, скаже, що підтримуватиме Україну й надалі, і вкотре вимагатиме від Росії негайно та безумовно вивести війська та забрати озброєння (з усієї території України – ред.). Зрештою він з іншими лідерами G7 заявлятиме світу про свою позицію з метою реалізації "справедливого та тривалого миру", - спрогнозував посол Японії.
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Топ коментарі
+19
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27.04.2023 16:42
+16
Дозвольте внести уточнення: мир неможливий, доки ₚосія взагалі існує.
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27.04.2023 16:44
+10
правильный у них рис не перживай, просто эти суки хотят прокатиться за чужой счет, вброс их посла был не зря
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27.04.2023 16:41
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Виходить, китайози якийсь отруйний рис вживають!
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27.04.2023 16:38 Відповісти
правильный у них рис не перживай, просто эти суки хотят прокатиться за чужой счет, вброс их посла был не зря
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27.04.2023 16:41 Відповісти
В Японії є шанс зекономинити років десять на Курілах...
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27.04.2023 16:41 Відповісти
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27.04.2023 16:42 Відповісти
Дозвольте внести уточнення: мир неможливий, доки ₚосія взагалі існує.
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27.04.2023 16:44 Відповісти
Вже стільки було закликів до *уйла припинити війну що вже немає на них надії. А тільки на зброю, і ЗСУ!
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27.04.2023 16:46 Відповісти
З України, це значить по полярне коло..
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27.04.2023 16:49 Відповісти
Звичайно, як людей вбивали і гвалтували в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Ізюмі... - то "час переговорів не настав", а як зібрали сили, щоб погнати лаптів за Урал, то усілякі проросійські "міратворци" починають штовхати нас в Мінськ-3...
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27.04.2023 16:52 Відповісти
У японців навіть мова мелодична і гарна, не якесь там няо мняо.
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27.04.2023 16:53 Відповісти
Якісно перемелюючи ванюшок, ти допомагаєш Землі та Всесвіту.
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27.04.2023 16:54 Відповісти
Японія цивільна країна ! То не диктатура сі
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27.04.2023 16:56 Відповісти
I love you, Japan!
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27.04.2023 17:03 Відповісти
Почему японцам это понятно, а всему остальному миру, нет?
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27.04.2023 17:35 Відповісти
Ждём от G7 не только призыва к россии о немедленном
и безоговорочном выводе её войск из территории Украины ,
но и реальных действий по принуждению её к этому .
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27.04.2023 17:38 Відповісти
 
 