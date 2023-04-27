Росія не допустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ Гершковича

Росія не допустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ Евана Гершковича у помсту за те, що російським пропагандистам не видали візи до США.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства закордоних справ РФ, передає Цензор.НЕТ.

У МЗС країни-агресорки викликали старшого дипломата дипмісії США за те, що "візове оформлення представникам ЗМІ з пулу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова зірвали". Пропагандисти мали супроводжувати його під час його поїздки до Нью-Йорка, де він виступив на засіданні Радбезу ООН.

"У зв'язку з цим посольство США було поінформоване, що його запит на консульське відвідування 11 травня затриманого за звинуваченням у шпигунській діяльності американського громадянина Гершковича відхиляється", - сказано у повідомленні.

У МЗС РФ також додали, що триває робота над іншими можливими заходами, щоб відповісти на дії США.

Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". За даними Bloomberg, арешт Гершковича санкціонував особисто Путін.

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