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Процедуру попереднього відбору зразків ДНК у захисників запустять найближчим часом, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мінреінтеграції

Процедуру попереднього відбору зразків ДНК у захисників запустять найближчим часом, це за необхідності спростить процес ідентифікації тіл загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

"Дякуємо нашим силовикам за оперативність у вирішенні цього питання. Попри всі складнощі, які диктують реалії сьогодення, вони напрацьовують нові механізми, що спростять за необхідності процес ідентифікації людей. На жаль, зараз це на часі, тож маємо всіляко цьому сприяти", – зазначила голова міністерства Ірина Верещук.

Зазначається, що ключовим було питання налагодження процесу попереднього відбору ДНК-матеріалів у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

Наразі спостерігається позитивна динаміка в налагодженні цього процесу. Кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів.

Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі.

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Топ коментарі
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27.04.2023 17:07
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27.04.2023 17:08
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27.04.2023 17:10
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27.04.2023 17:07 Відповісти
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27.04.2023 17:08 Відповісти
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27.04.2023 17:10 Відповісти
За кадром тихенько сміється мініст оборони - мародер ...
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27.04.2023 17:11 Відповісти
представляете какая тупая. Не прнимает и все.
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27.04.2023 17:21 Відповісти
нехай у себе візьме пробу та порівняє з мавпою. Співпадіння буде 100%
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27.04.2023 17:14 Відповісти
и у арахамии такой же будет. и у боневтіка
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27.04.2023 19:38 Відповісти
у політиків теж треба зразки ДНК відбирати!
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27.04.2023 17:15 Відповісти
О, вискочило ''наче Гриць з конопель''
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27.04.2023 17:16 Відповісти
Чудово, бо родина мого друга через знайомих в сбу ще й заплатила щоб в них днк взяли - в травні їх батько із 58-ї був вбитий в полоні в р-ні Лимана, досі шукають тіло
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27.04.2023 17:20 Відповісти
КИЕВ. 14 февраля 2022. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина ВерещукСегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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27.04.2023 17:22 Відповісти
Ну не хочет зеленая власть воевать с рабсеей... Брать образцы для идентификации тел погибших... Этой дуре никак не понять что уже с 2014 года проводится идентифиеация тел погибших Героев по ДНК тесту родственников. Эта тупая курица хочет демарилзовать наше войско по принципу "ты все равно умрешь, но мы быстро найдем твоих родственников для похорон.
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27.04.2023 17:26 Відповісти
навіщо поспішати... є напевно більш важливі справи...
як же лицемірно це все звучить з їх паскудних ротів, які допустили все це....
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Мда. А були б ми цивілізованою країною і ці дані були б давно в медичних книжках.
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27.04.2023 17:54 Відповісти
Приберіть вже "новини" з цією зашквареною курвой!
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27.04.2023 17:55 Відповісти
Читайте вже накінець між рядками....
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27.04.2023 18:38 Відповісти
 
 