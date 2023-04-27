Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) оголосила про підтримку рекомендацій МОК щодо повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зокрема, федерація створить "незалежну комісію", яка розглядатиме період, коли спортсмени цих країн зможуть повернутися до змагань відповідно до критеріїв нейтральності, зокрема відсутності приналежності до Збройних Сил РФ та інших силових структур.
Міжнародна федерація спортивної стрільби висловила необхідність чіткого зобов’язання асоціацій – членів ISSF у Росії та Білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки.
Водночас ISSF запевнила, що продовжує бути солідарною з Україною та українською стрілецькою спільнотою. А також підтримує усі санкції Міжнародного олімпійського комітету, запроваджені проти атлетів та інших офіційних осіб з РФ та Білорусі.
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Стадо...
дерьмо и быдло, прошу извинить за резкость, но из песни слов не выбросишь.
Володимир Сергійович Лісін - російський підприємець, основними активами якого є Новолипецький металургійний комбінат і транспортно-логістичний холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Вікіпедія
Народження: 7 травня 1956 р. (66 років), Іваново, Росія
Власний капітал: 22,1 мільярда USD (2023) Forbes (Вікі)
30 ноября 2022 года на 70-й Генеральной Ассамблее Лучано Росси был избран президентом Международной федерации спортивной стрельб.
"Водночас ISSF запевнила, що продовжує бути солідарною з Україною та українською стрілецькою спільнотою Джерело: https://censor.net/ua/n3414845
Це ***** у такий шпагат не кожен гімнаст, чи акмобат сісти зможе. Вони якісь гуттаперчеві? 🤔
********* заграє не з просто оккупантами, а зі скупченням військових злочинців та країною, чий лідер офіційно має ордер на арешт гаазького кримінального суду з військових злочинів!!!
А як тільки цей ордер виписали, так відразу санкції скасували !!!
Альо гараж ?!!!!
Президент ISSF:
Володимир Сергійович Лісін - російський підприємець, основними активами якого є Новолипецький металургійний комбінат і транспортно-логістичний холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Вікіпедія
Народження: 7 травня 1956 р. (66 років), Іваново, Росія
Власний капітал: 22,1 мільярда USD (2023) Forbes (Вікі).
вчора стріляв в дітей, ну а сьогодні в мішені?