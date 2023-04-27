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Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Спорт

стрільба

Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) оголосила про підтримку рекомендацій МОК щодо повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема, федерація створить "незалежну комісію", яка розглядатиме період, коли спортсмени цих країн зможуть повернутися до змагань відповідно до критеріїв нейтральності, зокрема відсутності приналежності до Збройних Сил РФ та інших силових структур.

Міжнародна федерація спортивної стрільби висловила необхідність чіткого зобов’язання асоціацій – членів ISSF у Росії та Білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки.

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Водночас ISSF запевнила, що продовжує бути солідарною з Україною та українською стрілецькою спільнотою. А також підтримує усі санкції Міжнародного олімпійського комітету, запроваджені проти атлетів та інших офіційних осіб з РФ та Білорусі.
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Топ коментарі
+28
Это лишний раз подтверждает выводы о том, что человечество , в своём большинстве, это

дерьмо и быдло, прошу извинить за резкость, но из песни слов не выбросишь.
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27.04.2023 17:29
+21
Тоесть террористам в свободное от войны время можно на соревнования ездить? А то что спортсмены не будут принадлежать ни к каким государственным организациям ето вы бабушке рассказывайте. Других ********** и рашка на соревнования и не пустит. Кроме того на рашка и ********** проходит мобилизация и все мужики военнообязанные. Ето все равно что в 41 году на соревнования приехали бы солдаты Вермахта пострелять.
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27.04.2023 17:35
+19
Зі стрільби? Тоді міжнародній федерації в Бахмут, там і стрільба, бомбометання і перегони на важкій броньованій техніці.
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27.04.2023 17:29
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та федерации похрен с чего кацапы стреляют - из лука или из РПГ.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
"русские люди" просто зобовʼязані всіх у тій хфедерації порізати, згвалтувати, розтрощити меблі, спікрасти унітази і насрати в громадських місцях
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27.04.2023 17:38 Відповісти
це вже після того, як підпишуть папірець про "нейтральність" і запхають його у дупу голові федерації.
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27.04.2023 17:44 Відповісти
Ясно. Це у них такий флешмоб.

Стадо...
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Это лишний раз подтверждает выводы о том, что человечество , в своём большинстве, это

дерьмо и быдло, прошу извинить за резкость, но из песни слов не выбросишь.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
🤣🌹
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27.04.2023 17:46 Відповісти
Зі стрільби? Тоді міжнародній федерації в Бахмут, там і стрільба, бомбометання і перегони на важкій броньованій техніці.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Якщо в них будуть стріляти, то гуд))
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27.04.2023 17:30 Відповісти
Ех, не ''прилітає'' нічого кацапського по тих ''федерантах''.
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27.04.2023 17:31 Відповісти
Бабло не пахне, да, ****** спортивні чинуші? Навіть якщо воно в крові...
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27.04.2023 17:31 Відповісти
Президент ISSF:
Володимир Сергійович Лісін - російський підприємець, основними активами якого є Новолипецький металургійний комбінат і транспортно-логістичний холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Вікіпедія

Народження: 7 травня 1956 р. (66 років), Іваново, Росія

Власний капітал: 22,1 мільярда USD (2023) Forbes (Вікі)
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27.04.2023 18:04 Відповісти
International Sport Shooting Federation, ISSF
30 ноября 2022 года на 70-й Генеральной Ассамблее Лучано Росси был избран президентом Международной федерации спортивной стрельб.
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27.04.2023 18:26 Відповісти
Після боиових стрільб переходять на спортивні а МОК пох.
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27.04.2023 17:31 Відповісти
Тоесть террористам в свободное от войны время можно на соревнования ездить? А то что спортсмены не будут принадлежать ни к каким государственным организациям ето вы бабушке рассказывайте. Других ********** и рашка на соревнования и не пустит. Кроме того на рашка и ********** проходит мобилизация и все мужики военнообязанные. Ето все равно что в 41 году на соревнования приехали бы солдаты Вермахта пострелять.
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27.04.2023 17:35 Відповісти
Ну тут без матюків нема чого сказати...
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27.04.2023 17:37 Відповісти
Може пристрелити їх там хочуть??
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27.04.2023 17:38 Відповісти


"Водночас ISSF запевнила, що продовжує бути солідарною з Україною та українською стрілецькою спільнотою Джерело: https://censor.net/ua/n3414845
Це ***** у такий шпагат не кожен гімнаст, чи акмобат сісти зможе. Вони якісь гуттаперчеві? 🤔
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27.04.2023 17:39 Відповісти
Якщо допускають, щоб когось із них пристрелили, тоді я розумію. А так бажаю тваринкам-голосувальникам, щоб по них стріляли і їх личинкам.
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27.04.2023 17:41 Відповісти
Хтось може уявити собі, щоб на змаганнях 1943 року зі стрільби (та хоч із лука) випустили б збірну охоронців Аушвіца?

********* заграє не з просто оккупантами, а зі скупченням військових злочинців та країною, чий лідер офіційно має ордер на арешт гаазького кримінального суду з військових злочинів!!!
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27.04.2023 17:45 Відповісти
І що найбільш шизофренічно то це те, що поки ордера на арешт ***** не було -- санкції ввели
А як тільки цей ордер виписали, так відразу санкції скасували !!!

Альо гараж ?!!!!
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27.04.2023 17:48 Відповісти
В чем логика? Ведь их по какому-то поводу отстранили, верно? Что изменилось? Ничего? Так по какому поводу возвращать?
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27.04.2023 17:47 Відповісти
Так зрозуміліше.
Президент ISSF:
Володимир Сергійович Лісін - російський підприємець, основними активами якого є Новолипецький металургійний комбінат і транспортно-логістичний холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Вікіпедія

Народження: 7 травня 1956 р. (66 років), Іваново, Росія

Власний капітал: 22,1 мільярда USD (2023) Forbes (Вікі).
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27.04.2023 17:48 Відповісти
Может это такая замануха: собрать кацапов вместе и там их всех грохнуть ?
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27.04.2023 17:52 Відповісти
Застрельтесь там всією своєю федерацією,покидьки.
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27.04.2023 17:53 Відповісти
ІГІЛ запрошуйте, ви вже дозріли до цього, підараси.
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27.04.2023 17:55 Відповісти
це так за широкою спиною ЗСУ "вдячна" Міжнародна федерація спортивної стрільби тролить Сили Оборони України?
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27.04.2023 17:58 Відповісти
***** sport, sorevnovanie - eto generator 4SV, a iz-za 4SV - voiny.
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27.04.2023 18:00 Відповісти
У якості мішеней?
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27.04.2023 18:06 Відповісти
Треба і нам їхати на такі змагання. Стрільба то спортивна, а патрони бойові. Є шанс підстрелити з десяток кацапів.
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27.04.2023 18:29 Відповісти
не смішно
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27.04.2023 21:02 Відповісти
нічого страшного що
вчора стріляв в дітей, ну а сьогодні в мішені?
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27.04.2023 19:08 Відповісти
Повіям аби гроші...
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27.04.2023 20:37 Відповісти
Криваві луб'янські гроші не тхнуть?
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27.04.2023 20:45 Відповісти
В этих недофедерациях стрельбы , фехтования и тд сидят полные дибилоиды. Да кацапы вам тысячу удостоверений, справок , приказов , любых документов настрочат , что ихние спортсменчики не при делах ни в цска , ска, ни в динамо , ни в крыльев советов и нигде и никогда... долбо..бы ...
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27.04.2023 21:01 Відповісти
 
 