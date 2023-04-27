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На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті

Новини Цензор.НЕТ Спорт

олімпіада

Від спортсменів з Росії та Білорусі не вимагатимуть висловлення антивоєнної позиції для участі у літніх Олімпійських іграх.

Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті, передає L'Equipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наразі ведеться розробка декларацій "про нейтралітет", які повинні будуть підписати російські та білоруські атлети для участі у змаганнях.

"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це стає кримінальною справою в Росії", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі

У МОК раніше заявляли, що умовою для участі росіян у нейтральному статусі є їхня неналежність до збройних або силових структур Росії. Зазначалось, що вони також не мають публічно підтримувати війну проти України.
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Топ коментарі
+23
МОК, йди *****! І ООН із собою прихопи!
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27.04.2023 17:50
+16
По ходу, этот мир сошёл с ума !
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27.04.2023 17:54
+15
Це просто жесть! Сказать що ти засуджуєш війну тепер погано! Треба порадити цим довбням, щоб вони пропонували спортсмена кацапії кричати на п'ятисталах
-Ми вас Всіх убьйом!! Уничтожим в РадіоактівНом пЄпле.

Оруееееееел просто відпочиває.
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27.04.2023 17:53
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Дноуглубительные работы чётко по плану.
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27.04.2023 17:49 Відповісти
Желаю этому донному мудаку роту вагнеровцев в хату... пусть тогда не осуждает войну, чмо...
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27.04.2023 18:28 Відповісти
МОК, йди *****! І ООН із собою прихопи!
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27.04.2023 17:50 Відповісти
По ходу, этот мир сошёл с ума !
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27.04.2023 17:54 Відповісти
Это не мир сошел с ума. Это наши украинские граждане сошли с ума, выбрав этого гундосого ушлепка в Президенты, а потом на парламентских выборах выбрав зеленую шоблу монобольшинства в Верховной Раде.
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27.04.2023 17:59 Відповісти
А це до чого у цьому питанні?
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27.04.2023 18:00 Відповісти
Это вопрос десятков тысяч жизней наших сограждан. Что, твое зеленое божество закончило войну как это он обещал в предвыборной компании?
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27.04.2023 18:04 Відповісти
Посмотри 19 год. Склеротик.
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27.04.2023 19:03 Відповісти
Я говорю так как было. Вы проголосовали, чтобы договориться посередине.
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27.04.2023 19:50 Відповісти
Кстати, напоминаю что Зеленский говорил что готов был перед Путиным на колени встать, зато теперь он такой герой. Так что память как у амеб у поклонников своего героя.
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27.04.2023 19:51 Відповісти
У меня нет амнезии. В отличии от.
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28.04.2023 07:25 Відповісти
і вони керують тепер в МОК та ООН? несподівано.
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27.04.2023 18:01 Відповісти
Вася, объясни кто чем управляет?
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27.04.2023 18:05 Відповісти
ти помилився, протри очі після скломою. це ти у свого друга васі на псячій мові питай, нехай тобі пояснить, хто у вас там ***** а хто біля нього, не в мене.
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27.04.2023 19:13 Відповісти
ви тільки це помітили???
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27.04.2023 18:06 Відповісти
Цей Річчі Бітті повинен пропасти.
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27.04.2023 17:51 Відповісти
Тридвараси.
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27.04.2023 17:52 Відповісти
Всі оці міжнародні Асоціації, Федерацій і т.д. давно і твердо сидять на російському бабалі. Вимагати від них засудження росії, це все-рівно що вимагати від вовка щоб він перестав їсти зайців.
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27.04.2023 17:52 Відповісти
Це просто жесть! Сказать що ти засуджуєш війну тепер погано! Треба порадити цим довбням, щоб вони пропонували спортсмена кацапії кричати на п'ятисталах
-Ми вас Всіх убьйом!! Уничтожим в РадіоактівНом пЄпле.

Оруееееееел просто відпочиває.
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27.04.2023 17:53 Відповісти
повірте вони ще вийдуть в формі з буквами зет і будуть махати радянським прапором
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27.04.2023 18:08 Відповісти
Гниль.
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27.04.2023 17:54 Відповісти
..правильно - навіщо морально травмувати імперських піарасів?..
окупанти "внє політікі" будуть в очі "гейропі та піндосам" плювати, а ви їх, толерантний Захід, ще й у сраку цілувати, допоки Україна тримає вас на безпечній відстані втраченими життями та поламаними долями Воїнів і Громадян України
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27.04.2023 17:54 Відповісти
Что-то в последнее время многим становится пофиг. А это не есть хорошо.
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27.04.2023 17:56 Відповісти
Да не стесняйтесь, можете сразу вагнеровцев на соревнования приглашать
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27.04.2023 17:56 Відповісти
Правильне рішення з нашого боку послати нах всі ці ігри і бойкотувати їх. Нехай всі дивляться які ці спотивні федерасти козли.
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27.04.2023 17:56 Відповісти
+++ 100%
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27.04.2023 21:08 Відповісти
Пропоную повний бойкот олімпіади українською збірною !! - немає чого і за що з гієнами і ведмедями змагатись !
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27.04.2023 17:56 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина(с) Нажаль це виявилось правдою.
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27.04.2023 17:57 Відповісти
Есть.

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27.04.2023 18:10 Відповісти
По замашкам, вроде, фраер, но не фраер, это точно - ему человека подрЕзать, что тебе высморкаться.

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27.04.2023 18:15 Відповісти
так-так, ще дозвольте їм виступати під прапорами із Z-ками...
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27.04.2023 17:57 Відповісти
Твари безмозглые! Что в МОКе, что Укр.ОКе.
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27.04.2023 17:58 Відповісти
Куда катится мир? Исходя из их действий теперь на Олимпиаду можно приглашать Аль-Каиду и других террористов, главное чтобы под нейтральным флагом. Я точно смотреть Олимпиаду с участие орков и бульбашей не буду. И правильно приняли наши не ехать на это позорище выступать рядом с террористами. Теперь осталось посмотреть сколько стран также поступят по отношению своего участия в этом позорище.
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27.04.2023 18:00 Відповісти
"На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті."

"Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі."

У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда

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27.04.2023 18:01 Відповісти
Ломаченко поддерживает
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27.04.2023 18:02 Відповісти
наскільки ж все прогнило в так званому цивілізованому світі. жерсть.
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27.04.2023 18:02 Відповісти
У відповідності з подібною логікою на олімпіаді в Берліні 1936 року кожен спортсмен був зобов'язаний підтвердити, що він визнає людожерські т.зв. "нюренберзькі закони" бо інакше він піддавався б кримінальному переслідуванню.

Так можна домовитися і до того, що поїдання людини людиною потрібно визнати нормою життя, якщо десь і хтось це зведе до рангу закону !
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27.04.2023 18:03 Відповісти
Треба щоб цей річі поцілував спарцмєнав терористів у дупу.
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27.04.2023 18:05 Відповісти
После такого циничного отношения МОК и других спортивных организаций прихлебателей, пусть

в этих играх участвуют рашисты, бульбашисты и прочие сволочи и уроды, а порядочные люди

не должны в этом участвовать.
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27.04.2023 18:08 Відповісти
А державною?🤣🌹
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27.04.2023 18:12 Відповісти
Ссссуки
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27.04.2023 18:15 Відповісти
І взагалі яка Олімпіада коли їде війна, гинуть люди та руйнуються міста. Пир во время чумы
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27.04.2023 18:18 Відповісти
Бабло решает
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27.04.2023 18:19 Відповісти
так не херр такая олимпиада? Это противоречит самому принципу Олимпийских игр...
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27.04.2023 18:27 Відповісти
Якщо з ООН така ж херня, то чому Олімпіада не може стати ею.
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27.04.2023 18:30 Відповісти
Мені здається що і прапор їм повернуть, бо раптом і за нейтральний прапор в оркостані будуть саджати. Не можна ж ризикувати життям спортсменів.
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27.04.2023 18:27 Відповісти
Одним словом «о спорт! ти мир!»
МОК - олімпійські уй#бки!
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27.04.2023 18:29 Відповісти
Чому спортсмени з нормальних країн не можуть просто бойкотувати олімпіаду,як це булол в есесері?
Скількох спортсменів вбила раша?
Хай роблять свої« ігри доброї волі»,як уже було,з північною кореєю,іраном,ерітрея,ну ще кубу можна запросити
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27.04.2023 18:57 Відповісти
толерасти дійшли від геїв до фашистів,

ти фашист- так, ну добре приймаєш участь
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27.04.2023 19:05 Відповісти
Здається мені панове, що через ці всякі підерації Захід навшпиньки, тихенько, повільно починає признавати окупацію України.

Передайте там цим підераціям, що якщо що то українці їх захищати не будуть!
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27.04.2023 19:44 Відповісти
За час війни розв'язаної росією загинули 265 українських спортсменів і хватає совісті в тих негідників з МОК допускати до участі росію і білорусь ?тут і зазначу на бездіяльність нашого олімпійського комітету.
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27.04.2023 19:49 Відповісти
Ну-ну. Всі будуть казати, що спорт в засРашці поза політикою:

Це ж коли українські спортсмени контур своєї країни на футболку нанесуть, так засРашка протести заявляє. А їй самій той продажний МОК і слова поперек не скаже, коли вони на олімпійські принципи демонстративно прутня кладуть.
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27.04.2023 22:50 Відповісти
просто подонки
и если весь "цивилизованный мир" туда поедет - они такие же подонки.
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28.04.2023 01:46 Відповісти
Я не можу назвати це толерантністю. Згадайте, 1980 рік, олімпіаду в мацкві бойкотували
за вторгнення сересеру в Афганістан. Хто знав про той Афганістан і кому він заважав? Але ж практично весь світ з цим не погодився! А зараз, в центрі Європи війна, катування, розруха- і ці істоти "дозволяють"? Людожери вам ще теракт вчинять і ви проковтнете?
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28.04.2023 15:27 Відповісти
 
 