На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Від спортсменів з Росії та Білорусі не вимагатимуть висловлення антивоєнної позиції для участі у літніх Олімпійських іграх.
Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті, передає L'Equipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, наразі ведеться розробка декларацій "про нейтралітет", які повинні будуть підписати російські та білоруські атлети для участі у змаганнях.
"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це стає кримінальною справою в Росії", – сказав він.
У МОК раніше заявляли, що умовою для участі росіян у нейтральному статусі є їхня неналежність до збройних або силових структур Росії. Зазначалось, що вони також не мають публічно підтримувати війну проти України.
Будь ласка, зачекайте...
-Ми вас Всіх убьйом!! Уничтожим в РадіоактівНом пЄпле.
Оруееееееел просто відпочиває.
окупанти "внє політікі" будуть в очі "гейропі та піндосам" плювати, а ви їх, толерантний Захід, ще й у сраку цілувати, допоки Україна тримає вас на безпечній відстані втраченими життями та поламаними долями Воїнів і Громадян України
"Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі."
У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда
Так можна домовитися і до того, що поїдання людини людиною потрібно визнати нормою життя, якщо десь і хтось це зведе до рангу закону !
в этих играх участвуют рашисты, бульбашисты и прочие сволочи и уроды, а порядочные люди
не должны в этом участвовать.
МОК - олімпійські уй#бки!
Скількох спортсменів вбила раша?
Хай роблять свої« ігри доброї волі»,як уже було,з північною кореєю,іраном,ерітрея,ну ще кубу можна запросити
ти фашист- так, ну добре приймаєш участь
Передайте там цим підераціям, що якщо що то українці їх захищати не будуть!
Це ж коли українські спортсмени контур своєї країни на футболку нанесуть, так засРашка протести заявляє. А їй самій той продажний МОК і слова поперек не скаже, коли вони на олімпійські принципи демонстративно прутня кладуть.
и если весь "цивилизованный мир" туда поедет - они такие же подонки.
за вторгнення сересеру в Афганістан. Хто знав про той Афганістан і кому він заважав? Але ж практично весь світ з цим не погодився! А зараз, в центрі Європи війна, катування, розруха- і ці істоти "дозволяють"? Людожери вам ще теракт вчинять і ви проковтнете?