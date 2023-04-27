Росія перемістила бронетехніку зі своєї ключової військової бази на півночі окупованого Криму, - CNN

Російські сили вивели бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, розташованої біля села Медведівка.

Про це повідомляють у CNN із посиланням на нові супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Ця база розміщена не так далеко від межі з Херсонською області. Раніше окупанти зберігали там велику кількість своєї бронетехніки.

Дані супутника Sentinel 2 від 21 січня 2023 року показують великий слід російського обладнання. На знімках Maxar з вищою роздільною здатністю від 11 лютого 2023 року видно десятки одиниць бронетехніки, включно з танками та артилерійським знаряддям. Новіші зображення, зроблені Sentinel 2, показують, що більшості техніки на базі вже немає.

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Причина переміщення точно невідома, але раніше окупаційна "влада" Криму озвучувала побоювання через український контрнаступ – так званий губернатор говорив, що час зводити оборонні споруди.

Знімки Maxar з 11 по 16 лютого показують велику концентрацію оборонних споруд поблизу Медведівки, включно з мережею окопів і клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як зуби дракона. На одному зображенні Maxar від 3 січня видно, що на початку року укріплення були набагато меншими. Враховуючи такі темпи, переміщення бронетехніки може бути повʼязаним зі страхом перед контрнаступом захисників.