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Росія перемістила бронетехніку зі своєї ключової військової бази на півночі окупованого Криму, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,медведівка

Російські сили вивели бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, розташованої біля села Медведівка.

Про це повідомляють у CNN із посиланням на нові супутникові знімки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

Ця база розміщена не так далеко від межі з Херсонською області. Раніше окупанти зберігали там велику кількість своєї бронетехніки.

Дані супутника Sentinel 2 від 21 січня 2023 року показують великий слід російського обладнання. На знімках Maxar з вищою роздільною здатністю від 11 лютого 2023 року видно десятки одиниць бронетехніки, включно з танками та артилерійським знаряддям. Новіші зображення, зроблені Sentinel 2, показують, що більшості техніки на базі вже немає.

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Причина переміщення точно невідома, але раніше окупаційна "влада" Криму озвучувала побоювання через український контрнаступ – так званий губернатор говорив, що час зводити оборонні споруди.

Знімки Maxar з 11 по 16 лютого показують велику концентрацію оборонних споруд поблизу Медведівки, включно з мережею окопів і клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як зуби дракона. На одному зображенні Maxar від 3 січня видно, що на початку року укріплення були набагато меншими. Враховуючи такі темпи, переміщення бронетехніки може бути повʼязаним зі страхом перед контрнаступом захисників.
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Ракетный обстрел Николаева в минобороны рф назвали «ударом по пунктам дислокации резервов противника»
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27.04.2023 18:19 Відповісти
В результате ракетного обстрела повреждены 22 многоквартирных дома, четыре жилых кооператива, 12 частных домов.
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27.04.2023 18:21 Відповісти
русня или специально бьет по гражданским или у русни такое точное оружие
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27.04.2023 18:22 Відповісти
Хіба все ще незрозуміло? Застарілу зброю потрібно утилізувати. Цей процес також вартий великих грошей. Тому кацапи "утилізують" старе гівно за наш рахунок, одночасно вбиваючи українців і нищачи все підряд. Їх не цікавить точне попадання в ціль. Головне для них - нищити, причому якнайдешевше.
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27.04.2023 19:08 Відповісти
При звільненні Півдня бабуїни втратять маршрути крилатих ракет, які проходять в районі Маріуполя і по фарватеру Дніпра. Ось і розстрілюють боєзапас. Х..... після нового року хвастався, що в нього тисячі с-300. Гітлер в кінці теж примушував мінувати та підривати все в німеччині, щоб не дісталось нікому. Партійці бігали і складали списки та писали доноси про саботування. В кінці кінців Адольфа повідомили, що нема вибухівки і на тому все стихло. А в кінці 1941 року при відступі ЧА Сталін наказав знищувати артою населені пункти, правда, письмого наказу не давав. Партійці доносили два рази на добу, все йшло під лозунгом -гоні немца на мороз. Безумна Зоя Космодемьянська теж фігура з цієї операції.
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27.04.2023 20:31 Відповісти
 
 