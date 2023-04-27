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"Злиті" документи Пентагону: Попри санкції Росія може фінансувати війну проти України щонайменше протягом року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,флаг,прапор,росія

Розвідка США вважає, що Росії стане ресурсів фінансувати війну проти України принаймні ще один рік, навіть під тиском безпрецедентних санкцій.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Йдеться про раніше неопубліковані документи з найвищим рівнем секретності, які дають уявлення про те, як Вашингтон оцінює ефективність санкцій. Згідно з цими документами, російські еліти стурбовані болючими санкціями та намагаються їх обійти. 

Однак, попри те, що, можливо, не всі економічні еліти згодні з курсом Путіна, а санкції завдали значної шкоди їхнім бізнесам, вони навряд перестануть підтрмувати російського диктатора. 

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків та свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, намагаючись таким чином пом'якшити економічний тиск", - ідеться у документах. 

Читайте: Кремль хоче таємно набрати ще 400 тисяч росіян на війну проти України, – The Washington Post

WP додає однак, що ці документи датовані березнем, тому не враховують наслідки санкцій, запроважених нещодавно. Крім того, навіть якщо у Росії буде достатньо грошей для підтримки війни, ця оцінка не бере до уваги інші аспекти, які можуть підірвати здатність РФ воювати. Наприклад, брак боєприпасів, техніки чи складнощі з відновленням людських втрат. 

Документи не містять точних посилань на джерела, але вони позначені кодом, який вказує на те, що дані були отримані з перехоплених повідомлень. Це свідчить про те, що Сполучені Штати отримали доступ до каналів, де російські діячі приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій.

Зокрема, за даними розвідки США, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням підтримати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб уникнути "потенційно ганебного краху" російських держустанов, таких як Міжнародний інвестиційний банк та банк економічного співробітництва, а також Євразійський інвестиційний банк.

Мінфін США та Білий Дім відмовили WP у коментарі.

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Топ коментарі
+7
Не треба на це розраховувати, "у русні може не бути грошей на хліб, а на алкоголь завжди знайдуть" фігурально кажучи
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27.04.2023 18:08
+5
ще рік паРаша навіть не помітить цієї війни, як не помічала і минулий рік. а фінансувати та наганяти м'ясо зможе ще років п'ять мінімум.
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27.04.2023 17:58
+4
9 августа 2020 года президент РФ В. Путин отменил своим указом ношение каракулевых шапок полковниками и генералами Вооруженных сил России. Каракулевые шапки для командного состава в армии и на флоте заменены на «меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров». Генералам ФСБ и МЧС России разрешили оставить каракулевые папахи. Каракуль оставили и для высшего командного состава ФСО и Росгвардии.
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27.04.2023 18:05
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протягом пох.. кінець раССєї вже прописаний і розписаний..
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27.04.2023 17:57 Відповісти
ще рік паРаша навіть не помітить цієї війни, як не помічала і минулий рік. а фінансувати та наганяти м'ясо зможе ще років п'ять мінімум.
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27.04.2023 17:58 Відповісти
Рашек 150 млн. , на сколько лет ИХ хватит ??? И все рашкины семьи хотят ездить на "жигулях" !!
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27.04.2023 19:19 Відповісти
я не ванга, не знаю, на скільки їх вистачить. на 5 років точно, саме це я написав вище.
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27.04.2023 19:20 Відповісти
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27.04.2023 19:25 Відповісти
Чому саме 5 , не 3 чи там -7 наприклад .? На основі чого такі розрахунки . ? Може ти знаєш більше ніж Пентагон . ?
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27.04.2023 20:15 Відповісти
чому? повномасштабне вторгнення йде другий рік, а на паРаші його фактично не помічає пересічний кацап. тільки ті декілька десятків тисяч родин, яких безпосередньо війна торкнулася, але більшість там такі маргінали, що вони тільки піднімають загальний рівень "патріотізма" в цілому, не дивлячись на те, що подохли їх виплодки або ******. економічно минулий рік кацапи теж пройшли без потрясінь, цей рік теж особливих потрясінь не передбачає, наступний рік вже під питанням, але на якісь катастрофічні наслідки розраховувати марно. ось тому мінімум ще на 5 років вистачить точно. а далі вже дуже важко сказати. якщо збережеться нинішня тенденція і так званий цивілізований світ не перегляне свою політику стосунків з паРашею та Україною, то паРаші вистачить на десятиріччя війни...але тут є одне но, Україна точно стільки не протримається, для нас і 5 років навряд чи реальний час.
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27.04.2023 20:40 Відповісти
нет их 150 млн , ну нет и все . Их и 130 нет по разным причинам. Верить росстату - это что самого себя на..бать
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27.04.2023 21:19 Відповісти
За алгоритмами обліку мобільних операторів на парашці 100--110 млн.

Срані уzкі боти з уzкімі ж ніками пишуть 150

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27.04.2023 22:12 Відповісти
навіть якщо їх там 100 млн., закидати нас трупами вистачить с запасом.
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28.04.2023 09:11 Відповісти
Не щонайменше, а просто протягом року.
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27.04.2023 17:59 Відповісти
"протягом рік" - це якою мовою?
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27.04.2023 18:04 Відповісти
9 августа 2020 года президент РФ В. Путин отменил своим указом ношение каракулевых шапок полковниками и генералами Вооруженных сил России. Каракулевые шапки для командного состава в армии и на флоте заменены на «меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров». Генералам ФСБ и МЧС России разрешили оставить каракулевые папахи. Каракуль оставили и для высшего командного состава ФСО и Росгвардии.
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27.04.2023 18:05 Відповісти
тож тепер у них песець? 😂
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27.04.2023 18:11 Відповісти
Бобрік)) Всі гроші йдуть на ракети.. ФСБ це не стосується.
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27.04.2023 18:15 Відповісти
А мех на шапки будет из мексиканского тушкана или шанхайского барса?
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27.04.2023 18:17 Відповісти
Це що, замінник мізків тепер не використовуватимуть?
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27.04.2023 18:31 Відповісти
Не треба на це розраховувати, "у русні може не бути грошей на хліб, а на алкоголь завжди знайдуть" фігурально кажучи
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27.04.2023 18:08 Відповісти
Закінчаться бабки, путін холопів змусить воювати патиками і камнями. І так до останнього холопа
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27.04.2023 18:13 Відповісти
Не змусить .
Кацапня йде на війну лише заради грошей ,, вагнера так це вже точно . Їм пох путлєр зі своєю війною , біндєровці , ідеологія , НАТО і все інше . Вони йдуть на війну заробити грошей і все . А чмобіки , які не втекли за бугор , йдуть щоб погасити кредити іпотеку . Ті кому гроші не конче потрібні , вже давно накивали п'ятами .
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27.04.2023 20:26 Відповісти
nam treba sydity v oboroni, prosto robyty chasti rotacii, treba chekaty, ne pospishaty, moral' na nashomu boci.
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27.04.2023 18:17 Відповісти
З такими "санкціями" може ще років 5...10.
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27.04.2023 18:19 Відповісти
Лише в хворих кремлівських фантазіях.
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27.04.2023 18:43 Відповісти
той, хто зливає інформацію в "вашінгтон пост", працює проти України

і ця людина - діючий бюрократ найвищого щаблю в США

і ніхто його не переслідує, ніхто його навіть не шукає
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27.04.2023 18:22 Відповісти
іларіонав --- перелогінься!

Цей злив шкодить перш за все інтересам США.

А їх інтереси (це собі на лобі запиши) -- дати повної та всеосяжної nuzgu парашці, союзникові жовтозадих макак.
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27.04.2023 22:16 Відповісти
Короче, не меньше 5.
И святой дефолт не помог.
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27.04.2023 18:23 Відповісти
Отакі вони ці пекельні сакціі!
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27.04.2023 18:35 Відповісти
Які санкції наклали, мабуть, щось переплутали, якщо дійсно накласти нормальні санкції, то і рік для Росії буде забагато, але тоді ж доведеться жити в незручних умовах, а це вже за гранню
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27.04.2023 18:37 Відповісти
То ж якби армяни та грузини з казахами (не усі звісно) не допомагали в обході санкцій, то застогнали б вже вчора, падлюки оркосвинособачі.
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27.04.2023 18:43 Відповісти
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27.04.2023 19:52 Відповісти
А тим часом зєрмачня впевнено засовують Україну в московсько-китайський капкан, попутно встромишни ніж в спину США та європейсбким союзникам:
https://youtu.be/MItBydpLJhc
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28.04.2023 11:31 Відповісти
В Пентагоне все знают и что делают? Это в интересах США чтобы война длилась 5 лет? В силах Штатов сделать такие санкции , что и Китай не поможет и козломордия и полгода еле протянет
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27.04.2023 21:31 Відповісти
 
 