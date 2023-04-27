"Злиті" документи Пентагону: Попри санкції Росія може фінансувати війну проти України щонайменше протягом року
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розвідка США вважає, що Росії стане ресурсів фінансувати війну проти України принаймні ще один рік, навіть під тиском безпрецедентних санкцій.
Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про раніше неопубліковані документи з найвищим рівнем секретності, які дають уявлення про те, як Вашингтон оцінює ефективність санкцій. Згідно з цими документами, російські еліти стурбовані болючими санкціями та намагаються їх обійти.
Однак, попри те, що, можливо, не всі економічні еліти згодні з курсом Путіна, а санкції завдали значної шкоди їхнім бізнесам, вони навряд перестануть підтрмувати російського диктатора.
"Москва покладається на збільшення корпоративних податків та свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, намагаючись таким чином пом'якшити економічний тиск", - ідеться у документах.
WP додає однак, що ці документи датовані березнем, тому не враховують наслідки санкцій, запроважених нещодавно. Крім того, навіть якщо у Росії буде достатньо грошей для підтримки війни, ця оцінка не бере до уваги інші аспекти, які можуть підірвати здатність РФ воювати. Наприклад, брак боєприпасів, техніки чи складнощі з відновленням людських втрат.
Документи не містять точних посилань на джерела, але вони позначені кодом, який вказує на те, що дані були отримані з перехоплених повідомлень. Це свідчить про те, що Сполучені Штати отримали доступ до каналів, де російські діячі приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій.
Зокрема, за даними розвідки США, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням підтримати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб уникнути "потенційно ганебного краху" російських держустанов, таких як Міжнародний інвестиційний банк та банк економічного співробітництва, а також Євразійський інвестиційний банк.
Мінфін США та Білий Дім відмовили WP у коментарі.
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Срані уzкі боти з уzкімі ж ніками пишуть 150
Кацапня йде на війну лише заради грошей ,, вагнера так це вже точно . Їм пох путлєр зі своєю війною , біндєровці , ідеологія , НАТО і все інше . Вони йдуть на війну заробити грошей і все . А чмобіки , які не втекли за бугор , йдуть щоб погасити кредити іпотеку . Ті кому гроші не конче потрібні , вже давно накивали п'ятами .
і ця людина - діючий бюрократ найвищого щаблю в США
і ніхто його не переслідує, ніхто його навіть не шукає
Цей злив шкодить перш за все інтересам США.
А їх інтереси (це собі на лобі запиши) -- дати повної та всеосяжної nuzgu парашці, союзникові жовтозадих макак.
И святой дефолт не помог.
https://youtu.be/MItBydpLJhc