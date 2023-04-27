УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4839 відвідувачів онлайн
Новини Події
14 300 100
Деркач Андрій (116) державна зрада (1073) Кулініч (23) Баканов Іван (294)

Підозрюваний у держзраді Кулініч очолив кримське управління СБУ у 2020-му без проходження спецперевірки, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

кулініч

Підозрюваний у держзраді Олег Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки.

Про це стало відомо ZN.UA з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

Так, журналісти виявили відсутність у реєстрі декларації Кулініча як кандидата на посаду. Спецперевірку, ймовірно, було оформлено постфактум.

На думку журналістів-розслідувачів, допомогти Кулінічу отримати місце фаворита тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і поблажливість Банкової могли два факти:

- позов екснародного депутата і агента російських спецслужб Андрія Деркача в ОАСК щодо парламентської коаліції, який дозволив президентові Володимиру Зеленському оголосити позачергові вибори і завести в Раду свою монобільшість;

- поїздка Баканова до США у квітні 2019 року, яку забезпечувала лобістська компанія, а її видатки могли оплатити ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, ексвіцепрем’єр Сергій Арбузов і ще один топвтікач із близького оточення Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулініча та Наумова в СБУ призначив Баканов. Або його ввели в оману, або він зробив це свідомо, - нардеп "Голосу" Рахманін

За словами співрозмовників видання в СБУ, є й третя обставина: Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність ексголови Служби - вірного парафіянина УПЦ (МП), поборником особливого статусу якої в Україні є Деркач.

Призначення Кулініча керівником кримського ГУ СБУ також виглядало як зухвалий виклик США, вважає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

У вересні 2020 року США застосували щодо Андрія Деркача санкції за спроби втручання в президентські вибори й прямо назвали його агентом РФ, пов’язаним із російською розвідкою понад десять років.

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР: ФСБ РФ призначило зрадників у керівництво СБУ і звільнило генерала Баранецького / Юрій Бутусов. ВIДЕО

У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.

Буквально за місяць Іван Баканов отримав добро президента Зеленського на призначення Кулініча.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
єрмак, татаров, демченко, зеленский, арахамія, безугла, гет-манцев, наумов
показати весь коментар
27.04.2023 18:04
+45
Тобто зеля не винуватая... он сам прішьол
показати весь коментар
27.04.2023 17:59
+40
показати весь коментар
27.04.2023 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто зеля не винуватая... он сам прішьол
показати весь коментар
27.04.2023 17:59 Відповісти
Не Хузня На Рыбальском вместе с Рошен виновны а Вова Малайский вы шо оно же "святой придурок мамы Рымы" у него и справка есть местной дурки..на всяк случай...
показати весь коментар
27.04.2023 18:10 Відповісти
Краще їсти рошенки, ніж слухати тупі жарти кварталу.
Потягло зебілів до культури, але не тієї.
показати весь коментар
27.04.2023 18:22 Відповісти
Наші нащадки будать з жахом читати про наше сьогодення. Про дурнуватих і наівних віборців і про зухвалу і віроломно - продажну владу.
показати весь коментар
27.04.2023 18:38 Відповісти
ну, для початку потрібно, аби нащі нащадки іще з'явилися на цій землі: либонь, ми влітку на набережній ялти ми не питимемо каву...
показати весь коментар
27.04.2023 20:45 Відповісти
Тобто для початку Зеля має як мінімум посадити Баканова. Або продемонструвати, що вони заодно і тоді ми маємо посадити Зелю.
показати весь коментар
27.04.2023 18:44 Відповісти
Ви ж чудово розумієте що він своїх не посадить.
Рєзніков намагався нанести собі на яйцях - зробили винним якогось поца, призначеного ще за минулої влади. І зараз теж думають як би то всьо і Баканова до Пороха вчепити.
Казали Арестович голосно прокукарікав. Треба ж перебити інформаційну хвилю арешту Червінського якимось лайном. Не чули про що мова ?
показати весь коментар
27.04.2023 18:51 Відповісти
Боже, який жах коїться в Україні.
показати весь коментар
27.04.2023 19:29 Відповісти
Кулинича назначил сосед Баканов , Баканова назначил сосед Зеленский , а Зеленского выбрали 73% Так КТО виноват ??
показати весь коментар
28.04.2023 01:03 Відповісти
Ви маете рацію
показати весь коментар
28.04.2023 05:38 Відповісти
Цемах, вагнерівці, Чонгар,Херсон, Червінський, блокування виробництва зброї, дороги замість озброєння і т.д. і т.п.,то складається ж враження, що люті вороги українського народу , шпигуни, зрадники на самому верху...??! Хіба таке може бути..??!Але якщо в цьому є навіть хоч мала доля правди, підозра, то це ж біда...?!То як же ж тоді можна доповідати про плани щодо війни, розвиток бойових дій, направляти війська в атаку, в бій, якщо не має впевненості, що ти не доповідаєш ФСБ і генеральному штабу рф??Де Президент, СБУ, ДБР, ВР, армія, патріоти...?? Мовчок? Просвітіть народ, дайте впевненості , що це все інсинуації, неправда, накажіть брехунів, знищить шпигунів, робіть же щось! Народ та ми що, що з нами кінець кінців..?.Війна, самих кращих вбивають...!!!
показати весь коментар
28.04.2023 10:12 Відповісти
та не може такого бути
показати весь коментар
27.04.2023 18:00 Відповісти
Звісно не може.
Всі ж знають що існує закон про люстрацію. І куди куди, але вже на посаду в СБУ мали перевірити. Закон в основному їх стосувався.
Взяли людину з вулиці.
показати весь коментар
27.04.2023 18:02 Відповісти
Якби ж то з вулиці. Зелена падаль ФСБ на такі посади кого не попадя не призначає. Думаю, навіть від звичайного дурня було б менше шкоди, ніж від цих ФСБшних підорів.
показати весь коментар
27.04.2023 18:09 Відповісти
Вибачте, з якої вулиці? З тієї, де знаходиться контора ФСБ?
показати весь коментар
27.04.2023 18:58 Відповісти
Читайте.../очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році/ це просто плачене крісло, як і прокуратура Криму.
показати весь коментар
27.04.2023 23:17 Відповісти
Так, но КОРОЧКА відкривала йому усі двері щоб працювати як агенту фсб
показати весь коментар
28.04.2023 05:40 Відповісти
безвідповідальна (чи зрадниця) Зеля має сидіти за усі її про..би та прогіби перед дермаками-бєнями
показати весь коментар
27.04.2023 18:03 Відповісти
єрмак, татаров, демченко, зеленский, арахамія, безугла, гет-манцев, наумов
показати весь коментар
27.04.2023 18:04 Відповісти
мазурашу, третьякова, дубинський, бужанський, іванісов...
показати весь коментар
27.04.2023 18:18 Відповісти
трухін, смірнов, ковальов, тищенко, потураєв, камєльчук, брагар, юрченко...
показати весь коментар
27.04.2023 19:02 Відповісти
дмитрук, качура, верещук, гєрус, васілєвська-смаглюк, куницький...
показати весь коментар
27.04.2023 19:04 Відповісти
Нєсть ім числа!
показати весь коментар
27.04.2023 19:31 Відповісти
Гетьманцев
показати весь коментар
28.04.2023 08:43 Відповісти
Та ні, там інша структура чи схема - ФСБ Цапії-сівкович(деркач-гетьманцев і ще один зі "слуг" поки невідомий)-кулініч-баканов-зеленський-наумов, голови СБУ і старші офіцери СБУ Херсона, Запоріжжя, Харкова, Сум, Чернігова, Львова, Закарпаття, Одеси,єрмак-татаров,гогішвілі, аваков, ківа, таран, демченко, смірнов, арахамія... Цього мало? Всі секрети і ключі від держави віддали фактично ОЗГ ФСБ росії. А ще не забуваємо заступника ГУР Кірєєва, який був головним від ФСБ на переговорах України і росії. З ним була підтримка арахамія, подоляк. Того агента знищили патріотичні офіцери СБУ, труп викинули прямо біля СБУ. Але нарід до цього часу ненавидить Порошенко. Це все що потрібно знати про вумний і дуже "прогресивний" український нарід, в якого замість мізків і логіки величезні вуха, куда вмістилася бенявська телекомпанія "1+1" і новий марафон. То де бьаканов, ниточки від якого мають привезти до Зелі?
показати весь коментар
27.04.2023 20:22 Відповісти
Проскочила інформація, що бакланова із сімєю вивезли в США по програмі захисту свідків. Якщо це правда, то проти кого він свідчить???
показати весь коментар
28.04.2023 08:02 Відповісти
Де Баканов?
показати весь коментар
28.04.2023 08:41 Відповісти
Складна ситуація. Як зробити винним Порошенко?
показати весь коментар
27.04.2023 18:08 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 18:16 Відповісти
І це не жарт, зебіли так вважають
показати весь коментар
27.04.2023 18:39 Відповісти
1 п. - такі люди в будь-які країні є і в достатній кількості. На це треба зважати.

2 п а з чого пан взяв, що це наше бидло? працює фабрика тролів, і цілком можливо кацапська, їм вигідно щоб ми сварилися, вигідно щоб опустили руки, вигідно щоб зневажали одне одного, ось вони і розпускають свої наративчики по соцмережах. Ну так якийсь процент на це ведеться, але див. пункт перший.
показати весь коментар
28.04.2023 11:40 Відповісти
Названо багато прізвищ причетних до призначення агента ФСБ Кулініча в СБУ, і між цими прізвищами,як гівно в ополонці,бовтається ще одне прізвище,нікчемне,тупе,злопам"ятне,яке всі використовують як жіночу прокладку....
показати весь коментар
27.04.2023 18:09 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 19:03 Відповісти
ага, цікаво було б подивитися, як вони "ржатимуть".
показати весь коментар
27.04.2023 20:47 Відповісти
цей хтось "как актриса немецкого кино для взрослих, которая готова принять с любой сторони и в любом колличесте".

Це він так свою повиборчу стратегію анонсувал.
показати весь коментар
28.04.2023 11:45 Відповісти
поясніть, будь ласка, як реєстр декларації пов'язаний зі спецперевіркою ?
показати весь коментар
27.04.2023 18:09 Відповісти
Прийшла ''кака-я разніца'' до влади, ось повертаються усілякі гадини!
показати весь коментар
27.04.2023 18:09 Відповісти
сподіваюсь тому набожному ексголові СБУ (якийсь сюр 80 лвл) чорти в пеклі влаштують шоу
показати весь коментар
27.04.2023 18:11 Відповісти
все що сталося з Україною після 24 лютого відповідальність несе Зеленський.і вся його гомошайка.
показати весь коментар
27.04.2023 18:11 Відповісти
Зовсім ні. Все, що сталося з Україною з квітня 2019 року відповідальність несе вумний-привумний нарід 73%. Це вони принесли на трон зрадників і ворогів України, це вони злили південь і Азовське море, це вони створили Бучі, Гостомелі, Ірпені, Ізюми і Маріуполі, це вони заморозили ракетні прграми "бпариги" і всі гроші зарили в дороги, це вони призначили на самі високі пости агентів ФСБ і оббрехали і облили брудом того, хто за них і за Україну боровся.
показати весь коментар
27.04.2023 20:32 Відповісти
А також КС, який у червні 2019 визнав конституційним рішення про
розпуск ВР через відсутність коаліции.
показати весь коментар
28.04.2023 10:37 Відповісти
помиляєтеся, пане, в усьому що сталося, винні олігархи, які корумпували весь держапарат і тепер, скільки би ми не обирали, обиратимуться тільки ті, кого вони обрали. Це як конкурс на посаду: на кожному конкурсі купа кандидатів і є кандидати супер. Але переможе самий негідний. Бо так вирішила комісія, це ж не народ в комісії сидить, вірно? Вони як за кравчука там були, за кучми у них ще краще справи пішли і так вони одне одного призначатимуть і одне одного поркиватимуть, поки ми їх всіх разом не викинемо. Або дочекаємося, що вони нас просто продадуть. кацапам не змогли - ЗСУ не дали, значить китайцям продадуть. А чого цей представник їде до нас, як не купівлю-продаж підписувати? він до того в рашці сидів, так китайці цілу рашку під себе підім"яли, і на нас то саме чекає.

"Мирний" план від Китаю? та путін до сі перед самою війною їздив, і зараз китайці кацапам допомогають і з виробництвом зброї і грошіма і санкції обійти, як би не допомога Китаю - рашка би вже давно здулася, бо самий головний бонефіціарій від цієї війни зовсім не рашка.
показати весь коментар
28.04.2023 11:35 Відповісти
У вас помилка- гомойшанка, а не гомошайка.
показати весь коментар
28.04.2023 08:04 Відповісти
не помилка, вони ж всі там "совєтскіє школьнікі", а це одна з головних скрєп.

Ось вам радянський же мультфільм як доказ. Це типу дитячий мультфільм. подивіться на рік, перебудовою ще й не пахло. На цьму вони ростуть. Тому як тільки почалася перебудова і їм перестали забороняти вони всі вдарилися в борю моїсєєва.
"Голубой щенок"
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY
показати весь коментар
28.04.2023 11:50 Відповісти
Бакланов порекомендовал? Или Вова Бакланова попросил устроить товарисча?
показати весь коментар
27.04.2023 18:12 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 18:12 Відповісти
чума на блаЗЄнських! Всіх ідіотів "73%"
показати весь коментар
27.04.2023 18:18 Відповісти
Не на часі
показати весь коментар
27.04.2023 18:24 Відповісти
та викиньте цих пацюків до дупи, вони вам весь човен заригають так, що всі на дно підуть.
показати весь коментар
28.04.2023 11:51 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 18:50 Відповісти
У Зе погляд наркомана. Лікар каже.
показати весь коментар
27.04.2023 19:33 Відповісти
наплювати на його погляд, його дії - ось що має значення.
показати весь коментар
28.04.2023 11:52 Відповісти
ОЗУ ОПа регулює і контролює все в країні, включно з Кабміном, Радою, прокуратурою, судами, посадою президента. Не лишилось жодного закону разом з Конституцією, що не був зухвало порушений, то про які спецперевірки йде мова? Дивує стійкість держави за умови заповнення практично всіх посад вищих державнихслужбовців корупціонерами, випадковими та некомпетентними людьми, або просто неприхованою ворожою агентурою.
показати весь коментар
27.04.2023 18:19 Відповісти
китайці теж здивувалися і схоже вирішили взяти нашу стійкість під власний контроль, щоб від стійкості ні сліда не лишилося.
показати весь коментар
28.04.2023 11:53 Відповісти
Рано чи пізно вся правда про проект Буратіно, буде злитий журналістам розвідкам світу. Ніхто з наших союзників не буде вічно покривати фсбешних кротів в українській владі, навіть якщо вони пообіцяли робити все що їм скажуть.
показати весь коментар
27.04.2023 18:19 Відповісти
єдиний хто покриває їх це Президент, він вже давно мав звільнити ту наволоч, але ж ні.
показати весь коментар
28.04.2023 11:54 Відповісти
І знов ланцюг Баканов - Зеленський
показати весь коментар
27.04.2023 18:21 Відповісти
Бардак есть,виновных нет,шоубизнесовые балбесы рулят.
показати весь коментар
27.04.2023 18:25 Відповісти
tak i e 🤡
показати весь коментар
27.04.2023 19:01 Відповісти
Ну перевірку то він пройшов… у ФСБ рашистів!
показати весь коментар
27.04.2023 18:26 Відповісти
для "совєтскіх школьніков" цей факт - повод для гордості. Вони схоже з дитячих пропагандистських радянських фільмів ніяк не вилізуть.
показати весь коментар
28.04.2023 11:55 Відповісти
"**** православная" говорил Порошенко
показати весь коментар
27.04.2023 18:28 Відповісти
Опять вокруг этого зрадника Деркача. В 2022 выяснилось, что в 2016 его завербовала кацаня. Сколько он успел передать, будучи депутатом? Хорошо, что хоть сейчас это выяснилось. Значит найдут еще таких же, которых не нашли.
показати весь коментар
27.04.2023 18:30 Відповісти
Про це казали ще 4 роки тому бл.
показати весь коментар
28.04.2023 00:51 Відповісти
Жаль, что в моду взяли говорить не до, а после.
показати весь коментар
28.04.2023 01:12 Відповісти
знайдуть, але чи дадуть їх покарати, чи хоча ж би усунути?
показати весь коментар
28.04.2023 11:28 Відповісти
Полнейший зашквар...
показати весь коментар
27.04.2023 18:33 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 18:45 Відповісти
Тому, що ФСБешни агенти в 19му зайшли у владу. Там вони і досі сидять. Тому буде важко виграти війну. ДумайТЕ.
показати весь коментар
27.04.2023 18:45 Відповісти
А сівкович гетьманцев дермак деркач кучма кравчук та багато ін. коли зайшли?
показати весь коментар
28.04.2023 08:49 Відповісти
справедливості раді, вони звідтам вже 30 років як і не вилазять, для того корумпують державний апарат щоб потім в усі процеси країни вмішуватися самим брутальним способом. Так діє "мирний" Китай, так діє і рашка. Корупціонерів, треба позбавитися корупціонерів, бо вони всі - саботажники.
показати весь коментар
28.04.2023 11:25 Відповісти
"Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність ексголови Служби". Как можно ставить на такую ответственную (да и на любую) должность того, кто живет в виртуальном мире и заглядывает в рот мужикам в платьях с коптилками?
показати весь коментар
27.04.2023 18:54 Відповісти
ну бо набожність і Віра це не одне й те саме, але не всі це розуміють. Зрештою і священник - може бути мудра людина, якій небайдуже, але може бути і просто чувак з коптілкою, як пан і пише. Але церква потрібна, бо довбнів які готові вірити в будь-яку фігню вистачає, то вже най до нашої церкви ходять, ніж чужу підсилюють, так правильно.
показати весь коментар
28.04.2023 11:24 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2023 19:01 Відповісти
28 лютого 2022 року ув'язнили контррозвідника СБУ з Кіровоградщини, який здав аеродром «Канатове».

32-річного контррозвідника СБУ Сергія Говоруху, який, за версією суду, передавав російським спецслужбам таємну інформацію у сфері оборони, визнали винним у державній зраді та засудили до 14 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримали його у Кропивницькому 28 лютого 2022-го року.
З грудня 2021-го працівник СБУ начебто передавав російським спецслужбам службову і таємну інформацію в сфері оборони. У день вторгнення він, за версією слідства, розголосив конкретне місце базування українських військових літаків СУ-25.

Окрім того, 4 січня 2022 року Говоруха начебто проінформував російські спецслужби при створення у Кропивницькому територіальної оборони, а через два дні надіслав інформацію про працівників СБУ у Херсоні.

13 січня, перебуваючи в Києві, Говоруха повідомив, що його переводять до Кропивницького і вже наступного дня інформував, що у місті є чотири потенційно небезпечні об'єкти (склади з ************, авіабомбами, байрактарами).

24 січня Говоруха надав відомості щодо кількісного складу, з анкетними та характеристиками співробітників працівників СБУ в Кропивницькому. Цього ж дня начебто надіслав номери військових частин, які знаходяться у Кропивницькому.

25 січня написав, що військові частини переведені в посилений режим і формуються списки сімей для евакуації у випадку вторгнення РФ. Ще до початку повномасштабного вторгнення, а саме 26 січня, передав інформацію щодо військових частин Кіровоградської області та їх кураторів.

24 лютого, перебуваючи на військовому аеродромі в Кіровоградській області, він нібито відправив росіянам інформацію, що там є 25 військових літаків і що вони залишаться вночі на на аеродромі - «птички ночуют на месте». Остання інформація, яку надав росіянам Говоруха, - до військової частини підвозять ракети для військових літаків та вся авіація знаходиться у військовій частині. 1 березня 2022 року аеродром на Кіровоградщині росіяни обстріляли.

За свою «співпрацю» підсудний отримав 17 тисяч гривень.

У суді Говоруха запевняв, що спілкувався з російськими спецслужбами заради того, щоб «викрити зрадників - агентурну мережу».

Безпосередній начальник Говорухи повідомив суд, що ніяких вказівок на співпрацю обвинуваченого з представниками іноземних держав він, як керівник, не давав і обвинувачений нічого йому не доповідав з приводу цього.

Говоруха народився у Знам'янському районі Кіровоградської області. З 2019 року працював оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ з дислокацією у місті Херсоні. Але наприкінці вересня 2021 року його перевели до Кропивницького, де він став старшим оперуповноваженим.

https://sudreporter.org/vykryvav-agenturnu-merezhu-yak-kontrrozvidnyka-sbu-uv%ca%bcyaznyly-za-prezenty-vid-rosiyan/
показати весь коментар
27.04.2023 19:20 Відповісти
СБУ с Бакановым напрямую подчиняеются только президенту Зеленскому.
Так кто несет ответственность за все эти провалы?
показати весь коментар
27.04.2023 19:16 Відповісти
Спробую вгадати…. Порошенко? /sarcasm
показати весь коментар
27.04.2023 20:44 Відповісти
найхаризматичнійший, хто ж ще. від його "харизми" вже вивертає, тепер розумію чому в Середньовіччі до актерів ставилися як до бл..й.
показати весь коментар
28.04.2023 11:20 Відповісти
Задоволені, зе-підари?
показати весь коментар
27.04.2023 19:25 Відповісти
То де Ванютка Бакланов, де це очкасте зелене гівно?
показати весь коментар
27.04.2023 19:30 Відповісти
Зелене кодло на службі у ФСБ, бо голосували ПО ПРИКОЛУ!
показати весь коментар
27.04.2023 19:31 Відповісти
Вся відповідальність за такі призначення лягають на президента :Баканов ,Наумов ,Кулініч хто їх призначав ? як і Демченка, Єрмака ,Татарова,Трофімова та інших "патріотів".
показати весь коментар
27.04.2023 19:38 Відповісти
Зелені підараси, тільки будуть виблри, вам газ УЙ відріжуть ваші дурні макітри і сильно,дуже сильно постраждають ваші сім'ї. Ви підари готові до такого???
Ніхто не готовий, але вам і вашим рідним, зелені підараси,просто вафлі. Тікать можете тільки до кацапів. Да і то не добіжите. Вам поавдсікають ваші хитровиіпані макітри і вам почнеться піста. А там і до ваших вилупків руки доберемо.
Буде вам "73процентні і гдє то посредін'є

Ми вам зробимо не життя,а хорор..."
показати весь коментар
27.04.2023 22:16 Відповісти
Обратите внимание, СБУ и МО подчиняются напрямую президенту Зеленскому.
Угадайте с одного раза, где сейчас, в каких министерствах происходят громкие скандалы с изменами, воровством и т.д.?
Правильно, там где идет прямое подчинение Зеленскому.
Сюда можно еще добавить вопрос, в какой партии оказалось больше всего изменников и коллаборантов?
"Слуга народа", созданная Зеленским, опять тянет пальму первенства.
показати весь коментар
27.04.2023 22:17 Відповісти
чи хоч одна гнида з віслюкової команди воює на нашому боці?
показати весь коментар
27.04.2023 23:19 Відповісти
у пана просто по-англійські вийшло: відповідь знаходиться в запитанні. Ні, сер, ця командав повному складі воює не нашому боці, сер!
показати весь коментар
28.04.2023 11:58 Відповісти
На чому тримається ця держава не зрозуміло. Всі вибори президентів які проходять в Україні тільки погіршують її стан. Починаючи з 1990 року , держава не має рпозвитку а тільки деградує. Нема народної партії , українці бажають мати месію який прийде і все зробить за них. Так не буває.
показати весь коментар
28.04.2023 07:46 Відповісти
З 2004 по 2008 рр ВВП україни виріс з 65 до 180 блн. дол. Нє слабо, нє?
А хто був тоді президентом ...
показати весь коментар
28.04.2023 11:18 Відповісти
тому що в нашіх виборах завдяки корупціонерам на держпосадах русня може копирсатися як пальцем всебе в дупі. Це і далі так буде, вони тепер кацапам не змогли нас здати, так зараз китайцям будуть намогатися продати. І на папері ми будемо типу суверенна держава, а на ділі вже все, як Білорусія, там всім заправляють не русскіє, а китайці, бо вони скупили там все. Хочете це змінити - корупціонерів геть. В першу чергу з судів. І не вірте що не буде кому судити. Буде. У нас юрфак один з самих популярних серед молоді.
показати весь коментар
28.04.2023 11:19 Відповісти
Черговий кадр Зелі! Але ж "за базар нужно отвєчать"?
показати весь коментар
28.04.2023 09:00 Відповісти
.

у ЗеБiла та його слуг генiальна кадрова полiтика...
показати весь коментар
28.04.2023 09:50 Відповісти
Толієщьобудєт...

26.‎04.‎2023

"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)" (rus.) передала в розпорядження Центрального бюро безпеки КПК (кит. 中共中央办公厅警卫局) мережу агентури в Україні категорії "білий"(агенти впливу). Проти передачі категорично виступав К. Дмітрієв, якому вдалося вивести з передачі свою мережу
показати весь коментар
28.04.2023 10:25 Відповісти
А зачем зелёным дебилами спец проверка, им достаточно в глаза посмотреть
показати весь коментар
28.04.2023 19:33 Відповісти
ну і де цей Баканов ? у янелоха під спідницею?
показати весь коментар
29.04.2023 08:36 Відповісти
 
 