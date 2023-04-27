Підозрюваний у держзраді Кулініч очолив кримське управління СБУ у 2020-му без проходження спецперевірки, - ЗМІ
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Підозрюваний у держзраді Олег Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки.
Про це стало відомо ZN.UA з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.
Так, журналісти виявили відсутність у реєстрі декларації Кулініча як кандидата на посаду. Спецперевірку, ймовірно, було оформлено постфактум.
На думку журналістів-розслідувачів, допомогти Кулінічу отримати місце фаворита тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і поблажливість Банкової могли два факти:
- позов екснародного депутата і агента російських спецслужб Андрія Деркача в ОАСК щодо парламентської коаліції, який дозволив президентові Володимиру Зеленському оголосити позачергові вибори і завести в Раду свою монобільшість;
- поїздка Баканова до США у квітні 2019 року, яку забезпечувала лобістська компанія, а її видатки могли оплатити ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, ексвіцепрем’єр Сергій Арбузов і ще один топвтікач із близького оточення Януковича.
За словами співрозмовників видання в СБУ, є й третя обставина: Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність ексголови Служби - вірного парафіянина УПЦ (МП), поборником особливого статусу якої в Україні є Деркач.
Призначення Кулініча керівником кримського ГУ СБУ також виглядало як зухвалий виклик США, вважає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
У вересні 2020 року США застосували щодо Андрія Деркача санкції за спроби втручання в президентські вибори й прямо назвали його агентом РФ, пов’язаним із російською розвідкою понад десять років.
Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.
У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.
Буквально за місяць Іван Баканов отримав добро президента Зеленського на призначення Кулініча.
Будь ласка, зачекайте...
Потягло зебілів до культури, але не тієї.
Рєзніков намагався нанести собі на яйцях - зробили винним якогось поца, призначеного ще за минулої влади. І зараз теж думають як би то всьо і Баканова до Пороха вчепити.
Казали Арестович голосно прокукарікав. Треба ж перебити інформаційну хвилю арешту Червінського якимось лайном. Не чули про що мова ?
Всі ж знають що існує закон про люстрацію. І куди куди, але вже на посаду в СБУ мали перевірити. Закон в основному їх стосувався.
Взяли людину з вулиці.
Зелена падальФСБ на такі посади кого не попадя не призначає. Думаю, навіть від звичайного дурня було б менше шкоди, ніж від цих ФСБшних підорів.
2 п а з чого пан взяв, що це наше бидло? працює фабрика тролів, і цілком можливо кацапська, їм вигідно щоб ми сварилися, вигідно щоб опустили руки, вигідно щоб зневажали одне одного, ось вони і розпускають свої наративчики по соцмережах. Ну так якийсь процент на це ведеться, але див. пункт перший.
Це він так свою повиборчу стратегію анонсувал.
розпуск ВР через відсутність коаліции.
"Мирний" план від Китаю? та путін до сі перед самою війною їздив, і зараз китайці кацапам допомогають і з виробництвом зброї і грошіма і санкції обійти, як би не допомога Китаю - рашка би вже давно здулася, бо самий головний бонефіціарій від цієї війни зовсім не рашка.
Ось вам радянський же мультфільм як доказ. Це типу дитячий мультфільм. подивіться на рік, перебудовою ще й не пахло. На цьму вони ростуть. Тому як тільки почалася перебудова і їм перестали забороняти вони всі вдарилися в борю моїсєєва.
"Голубой щенок"
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-ZnoJ2IvY
32-річного контррозвідника СБУ Сергія Говоруху, який, за версією суду, передавав російським спецслужбам таємну інформацію у сфері оборони, визнали винним у державній зраді та засудили до 14 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Затримали його у Кропивницькому 28 лютого 2022-го року.
З грудня 2021-го працівник СБУ начебто передавав російським спецслужбам службову і таємну інформацію в сфері оборони. У день вторгнення він, за версією слідства, розголосив конкретне місце базування українських військових літаків СУ-25.
Окрім того, 4 січня 2022 року Говоруха начебто проінформував російські спецслужби при створення у Кропивницькому територіальної оборони, а через два дні надіслав інформацію про працівників СБУ у Херсоні.
13 січня, перебуваючи в Києві, Говоруха повідомив, що його переводять до Кропивницького і вже наступного дня інформував, що у місті є чотири потенційно небезпечні об'єкти (склади з ************, авіабомбами, байрактарами).
24 січня Говоруха надав відомості щодо кількісного складу, з анкетними та характеристиками співробітників працівників СБУ в Кропивницькому. Цього ж дня начебто надіслав номери військових частин, які знаходяться у Кропивницькому.
25 січня написав, що військові частини переведені в посилений режим і формуються списки сімей для евакуації у випадку вторгнення РФ. Ще до початку повномасштабного вторгнення, а саме 26 січня, передав інформацію щодо військових частин Кіровоградської області та їх кураторів.
24 лютого, перебуваючи на військовому аеродромі в Кіровоградській області, він нібито відправив росіянам інформацію, що там є 25 військових літаків і що вони залишаться вночі на на аеродромі - «птички ночуют на месте». Остання інформація, яку надав росіянам Говоруха, - до військової частини підвозять ракети для військових літаків та вся авіація знаходиться у військовій частині. 1 березня 2022 року аеродром на Кіровоградщині росіяни обстріляли.
За свою «співпрацю» підсудний отримав 17 тисяч гривень.
У суді Говоруха запевняв, що спілкувався з російськими спецслужбами заради того, щоб «викрити зрадників - агентурну мережу».
Безпосередній начальник Говорухи повідомив суд, що ніяких вказівок на співпрацю обвинуваченого з представниками іноземних держав він, як керівник, не давав і обвинувачений нічого йому не доповідав з приводу цього.
Говоруха народився у Знам'янському районі Кіровоградської області. З 2019 року працював оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ з дислокацією у місті Херсоні. Але наприкінці вересня 2021 року його перевели до Кропивницького, де він став старшим оперуповноваженим.
https://sudreporter.org/vykryvav-agenturnu-merezhu-yak-kontrrozvidnyka-sbu-uv%ca%bcyaznyly-za-prezenty-vid-rosiyan/
Так кто несет ответственность за все эти провалы?
Ніхто не готовий, але вам і вашим рідним, зелені підараси,просто вафлі. Тікать можете тільки до кацапів. Да і то не добіжите. Вам поавдсікають ваші хитровиіпані макітри і вам почнеться піста. А там і до ваших вилупків руки доберемо.
Буде вам "73процентні і гдє то посредін'є
Ми вам зробимо не життя,а хорор..."
Угадайте с одного раза, где сейчас, в каких министерствах происходят громкие скандалы с изменами, воровством и т.д.?
Правильно, там где идет прямое подчинение Зеленскому.
Сюда можно еще добавить вопрос, в какой партии оказалось больше всего изменников и коллаборантов?
"Слуга народа", созданная Зеленским, опять тянет пальму первенства.
А хто був тоді президентом ...
у ЗеБiла та його слуг генiальна кадрова полiтика...
26.04.2023
"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)" (rus.) передала в розпорядження Центрального бюро безпеки КПК (кит. 中共中央办公厅警卫局) мережу агентури в Україні категорії "білий"(агенти впливу). Проти передачі категорично виступав К. Дмітрієв, якому вдалося вивести з передачі свою мережу