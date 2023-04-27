Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Міністерстві оборони відбулася зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери, на якій, зокрема, обговорили роботу військово-лікарських комісій.
Як повідомила заступниця глави МО Ганна Маляр, наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях, передає Цензор.НЕТ.
Також започаткували пілотні проєкти з електронного документообігу.
Крім того, в Україні розробили електронну чергу.
"Йдеться наразі про п'ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу. У найближчих планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами", - зазначила заступниця міністра оборони.
На черзі - два законопроєкти, які мають спростити процедуру проходження ВЛК.
Маляр додала, що громадські діячі та волонтери з медичної сфери запропонували створити постійну групу для системної комунікації та спільні роботи. Також вони озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання окремими особами своїх обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців.
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WTF???
Зрозуміло, що на "битві екстрасенсів" не пояснювали різницю в медобстеженні цивільних та військових, але ж проста логіка повинна бути присутня у "заст.мін.МО"!
Чи пані Маляр вважає, що терапевт районної поліклініки занє всі обмеження для різних видів військ по віковим категоріям?
Але, якщо це направлене на передачу від ВЛК до цивільних лікарень обслуговування наших воїнів, що були комісовані, отримали важкі поранення чи каліцтва, то я тільки за! Їм і так непереливки, а якщо це спростить отримання належного лікування, прискорить оформлення документів, то це вірне рішення, як на мене.
Продублюю: "обмеження для різних видів військ по віковим категоріям".
Пояснюю: той, хто не придатний за станом здоров'я для служби в ВПС може бути придатним до служби в сухопутних військах чи військах ППО. Про обмеження по здоров'ю для військових по віку пояснювати?
Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану
Коротко суть - х1.5 х 2
На доплати держслужбовцям гроші є.
На ЗСУ - не має.
Уроди на державній службі.