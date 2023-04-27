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Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

У Міністерстві оборони відбулася зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери, на якій, зокрема, обговорили роботу військово-лікарських комісій.

Як повідомила заступниця глави МО Ганна Маляр, наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях, передає Цензор.НЕТ.

Також започаткували пілотні проєкти з електронного документообігу.

Крім того, в Україні розробили електронну чергу.

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"Йдеться наразі про п'ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу. У найближчих планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами", - зазначила заступниця міністра оборони.

На черзі - два законопроєкти, які мають спростити процедуру проходження ВЛК.

Маляр додала, що громадські діячі та волонтери з медичної сфери запропонували створити постійну групу для системної комунікації та спільні роботи. Також вони озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання окремими особами своїх обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців.
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Топ коментарі
+7
Спростити процедуру проходження ВЛК , електронні черги , електронний документообіг - це дуже добре та зручно . Вимагати хабаря будуть дистанційно , та отримувати перерахуванням з рахунку на рахунок .
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27.04.2023 18:21
+5
Візьміть мене на посаду Маляр,або якусь подібну.Я за половину її зарплати буду розповідати усілякі казочки.
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27.04.2023 18:29
+4
Вірити зільоній владі- себе не поважати !!!
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27.04.2023 18:24
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Комісія в першу чергу мабуть повинна казати не може, чи не може, а хоче чи не хоче..
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27.04.2023 18:17 Відповісти
Спростити процедуру проходження ВЛК , електронні черги , електронний документообіг - це дуже добре та зручно . Вимагати хабаря будуть дистанційно , та отримувати перерахуванням з рахунку на рахунок .
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27.04.2023 18:21 Відповісти
Вірити зільоній владі- себе не поважати !!!
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27.04.2023 18:24 Відповісти
На влк всі здорові.
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27.04.2023 18:25 Відповісти
Візьміть мене на посаду Маляр,або якусь подібну.Я за половину її зарплати буду розповідати усілякі казочки.
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27.04.2023 18:29 Відповісти
"...наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях..." Джерело: https://censor.net/ua/n3414851

WTF???
Зрозуміло, що на "битві екстрасенсів" не пояснювали різницю в медобстеженні цивільних та військових, але ж проста логіка повинна бути присутня у "заст.мін.МО"!
Чи пані Маляр вважає, що терапевт районної поліклініки занє всі обмеження для різних видів військ по віковим категоріям?

Але, якщо це направлене на передачу від ВЛК до цивільних лікарень обслуговування наших воїнів, що були комісовані, отримали важкі поранення чи каліцтва, то я тільки за! Їм і так непереливки, а якщо це спростить отримання належного лікування, прискорить оформлення документів, то це вірне рішення, як на мене.
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27.04.2023 18:32 Відповісти
Які обмеження? З хворобами забирають на війну,а на влк пишуть,що повністю здоровий.
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27.04.2023 18:41 Відповісти
Чому ж тебе хворого не забрали?
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27.04.2023 18:45 Відповісти
Я ж не лох.
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27.04.2023 19:03 Відповісти
Ви уважно прочитали мій допис?
Продублюю: "обмеження для різних видів військ по віковим категоріям".
Пояснюю: той, хто не придатний за станом здоров'я для служби в ВПС може бути придатним до служби в сухопутних військах чи військах ППО. Про обмеження по здоров'ю для військових по віку пояснювати?
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27.04.2023 19:08 Відповісти
У військово повітряні то дійсно просто так не кинуть.
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27.04.2023 19:30 Відповісти
Постанова КМ України від 25 квітня 2023 р. № 391

Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Коротко суть - х1.5 х 2

На доплати держслужбовцям гроші є.

На ЗСУ - не має.
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27.04.2023 18:41 Відповісти
там есть очереди???)
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27.04.2023 18:43 Відповісти
Без черг ніяк не можна. Хоть в якому вигляді, а черга має бути в кожній державній установі. Чим більше черга, тим більше видимість "роботи".
Уроди на державній службі.
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27.04.2023 19:11 Відповісти
Маляр. Шо там ИНТЕР?
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27.04.2023 20:18 Відповісти
МСК теж треба перевести на електронну чергу.
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27.04.2023 20:27 Відповісти
 
 