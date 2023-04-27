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Новини Київські новини
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Лавра (278) УПЦ МП (1094) забудова (353)

36 об’єктів, зокрема 15 капітальних споруд, побудували на території Лаври всупереч генплану збереження, - в.о. гендиректора заповідника Остапенко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

лавра

У державному заповіднику "Києво-Печерська лавра" зафіксована велика кількість порушень.

Про це заявив в інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" виконувач обовʼязків генерального директора заповідника Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене найбільш кричуща ситуація - це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. Загалом 36 обʼєктів, збудовано серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих памʼяток", - сказав він.

Остапенко зазначив, що частина з цих обʼєктів є "малими архітектурними формами" (МАФами) й можуть бути прибрані. Він вказав, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

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"Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини", - зауважив новий очільник заповідника.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Врешті комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

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Згодом комісія виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
І що, ніхто не бачив це капітальне будівництво, аж тепер спохватились.
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27.04.2023 18:39
+8
Ось і підстава Павла Мерседеса за забудову Лаври саунами є. А то якісь сміхотворні звинувачення до цого були. Запросіть Єдиний марофон, хай познімають і покажутиь країні, що зробили зі святині.
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27.04.2023 18:43
+4
Всі бачили і зараз бачать. Як забудовують береги річок, крадуть комунальну власність, беруть в "аренду" для побудови спорткомплексу чи ще чого а самі будують палаци з басейнами аж гай шумить, в час війни.
А попи просто попали під піар акцію квартального кодла.
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27.04.2023 19:12
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І що, ніхто не бачив це капітальне будівництво, аж тепер спохватились.
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27.04.2023 18:39 Відповісти
Всі бачили і зараз бачать. Як забудовують береги річок, крадуть комунальну власність, беруть в "аренду" для побудови спорткомплексу чи ще чого а самі будують палаци з басейнами аж гай шумить, в час війни.
А попи просто попали під піар акцію квартального кодла.
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27.04.2023 19:12 Відповісти
Єтот жидяра Ткаченко за взятки сам и давал дозвил не строительство этих незаконных сооружений и зданий !!
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27.04.2023 18:41 Відповісти
Якщо ви так розбираєтеся у цьому питанні, то може вкажете: у який період часу відбувалась ця забудова?
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27.04.2023 19:02 Відповісти
Ось і підстава Павла Мерседеса за забудову Лаври саунами є. А то якісь сміхотворні звинувачення до цого були. Запросіть Єдиний марофон, хай познімають і покажутиь країні, що зробили зі святині.
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27.04.2023 18:43 Відповісти
Слов нет, чтобы высказаться по этому поводу, а материться не позволяет воспитание.
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27.04.2023 18:43 Відповісти
Остапенко чи не єдина людина якій можна вірить.перевірено часом.
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27.04.2023 19:21 Відповісти
В Україні існує така неписане правило серед керуючої "еліти" - коли ти при владі - виділяй "наступникам" шмат землі, в охоронній зоні, парку, давай в аренду на 50 років під фейкові плани реконструкцій, допомагай красти, бери хабарі.
А коли тебе не вибере "вумний нарід" іншого разу - тобі допоможуть ті кого вибрали і кому ти "допомагав". Прокурори судді в тій же схемі.
А попи попали під роздачу як представники тих хто порушив домовленості.
Йде переділ бізнесу.
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27.04.2023 19:24 Відповісти
що кацапські попи , що зільона шобла - одного поля ягоди...
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27.04.2023 19:37 Відповісти
Ти ба яка гидота! І хто ж це зробив? Напевно тепер варто очікувати санкції РНБО на всіх постачальників цеглин. А може ще потужніша відповідь - будуть застосовані заходи "суспільного осуду" до "невідомого забудовника"? В любому випадку впевнений без реакції не залишиться таке неподобство.
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27.04.2023 22:02 Відповісти
 
 