36 об’єктів, зокрема 15 капітальних споруд, побудували на території Лаври всупереч генплану збереження, - в.о. гендиректора заповідника Остапенко

У державному заповіднику "Києво-Печерська лавра" зафіксована велика кількість порушень.

Про це заявив в інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" виконувач обовʼязків генерального директора заповідника Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене найбільш кричуща ситуація - це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. Загалом 36 обʼєктів, збудовано серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих памʼяток", - сказав він.

Остапенко зазначив, що частина з цих обʼєктів є "малими архітектурними формами" (МАФами) й можуть бути прибрані. Він вказав, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

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"Це і різноманітні торгові точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині Лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів. Це фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду. І державі тут завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини", - зауважив новий очільник заповідника.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Врешті комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

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Згодом комісія виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.