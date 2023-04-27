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армія РФ (13417) Каволі (27)

Сухопутні сили Росії "сьогодні більші", ніж на початку вторгнення в Україну, - генерал США Каволі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каволі

Хоча Росія зазнала серйозних втрат, головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що у РФ ще достатньо сил для продовження війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

"Російські Збройні сили дещо дегенерували за час війни, хоча вони більші сьогодні, ніж це було на початку", - заявив він. 

"ВПС втратили дуже мало, вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили лише один корабель", - заявив він.

Згідно зі "злитими" документами Пентагону, 527 із 544 наявних російських батальйонів були спрямовані на війну проти України; 474 із них уже перебувають на території України.

Читайте: Росія перемістила бронетехніку зі своєї ключової військової бази на півночі окупованого Криму, - CNN

У тих же документах сказано, що під час "конфлікту" загинуло від 35 тисяч до 43 тисяч російських військовослужбовців. Останнім часом ці втрати були особливо великі в боях за Бахмут.

Каволі зазначає, що втрати окупантів становлять лише малу частину від усіх Збройних сил Росії.

"Росіяни активніші, ніж ми бачили їх останніми роками. Їхнє патрулювання в Атлантиці та вздовж Атлантики перебуває на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж це було в останні роки. Це все врахоуючи ті зусилля, які вони докладають в Україні", - зазначив Каволі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Злиті" документи Пентагону: Попри санкції Росія може фінансувати війну проти України щонайменше протягом року
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Топ коментарі
+14
Те що треба! Потрібно ж конгресменам пояснить навіщо армія США вимагає збільшення капіталовкладень? От і малює "Страшилу"
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27.04.2023 18:48
+7
Втратили всього 35 тис із 200 тис ( те що було на початку вторгнення) і втративши харьківщину ( тому що там майже нікому було триматися) вимушені були обьявити мобілізацію )) Щось в логіці цього америкоса не сходиться )) Якщо втрати такі мізерні, то чому мобілізацію обьявили, втративши при цьому 1 млн молоді що втекла !?
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27.04.2023 18:51
+7
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27.04.2023 19:01
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Шо воно меле???
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27.04.2023 18:44 Відповісти
Те що треба! Потрібно ж конгресменам пояснить навіщо армія США вимагає збільшення капіталовкладень? От і малює "Страшилу"
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27.04.2023 18:48 Відповісти
Каже, що кацапи з кожним днем стають више, бистрєє, сільнєє. Як у приказці "Іх **** - оні крєпчают".
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27.04.2023 18:53 Відповісти
Якби зі зведень Генштабу їх передруковують...
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27.04.2023 19:52 Відповісти
Каже як є а не про два-три тижня, і контрнаступ на днях
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28.04.2023 00:25 Відповісти
"Волку безразлична численность овец" Вергилий
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27.04.2023 18:45 Відповісти
Киньте його у вулик.
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27.04.2023 18:46 Відповісти
"ВПС втратили дуже мало, вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили лише один корабель", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3414857


Я думав,що москалі втратили менше літаків,ніж в офіційній статистиці.Але 80 це взагалі дуже мало,навіть якщо брати самих літаків.
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27.04.2023 18:46 Відповісти
Близько 80 - це ті, які впали на територію підконтрольну ЗСУ. Тобто з фіксуванням номера, фото уламків і т д.
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27.04.2023 18:51 Відповісти
Не могло більшість впасти на не підконтрольну територію.
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27.04.2023 19:04 Відповісти
Останні півроку кацапня боїться лишній раз залітать на підконтрольну нам територію - боїться ППО Б"є на підльоті і відразу тікає
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27.04.2023 19:41 Відповісти
Авіація москалів все одно працювати не перестає.
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27.04.2023 19:47 Відповісти
А яка ефективність від такої "якості" роботи? Колись говорив з вертольотчиками Казали : "Стрільба НУРС (це їх основний *********) з кабрування дає більшу дальність Але розсіювання - в кілька разів більше" Про яку "точність" може йти мова? (те ж саме - у штурмовиків) Про скидання бомб і мову не веду
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27.04.2023 19:57 Відповісти
Українські вертольотчики також нурсами працюють.Авіація стріляє і керованими ракетами.Я не знаю,чи є десь на бахмутському напрямку,з нашої сторони с-300,щоб збивати їхню авіацію.Ефективність москалів у тому,щоб нам все зруйнувати.І поки що їм вдається руйнувати.

Україні потрібні ATACMS і інші далекобійні системи,щоб нищити їхні аеродроми,бази і залізничні сполучення.ППО не вірить цього питання.
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27.04.2023 20:15 Відповісти
якщо у рашистів авіація неефективна, тогда про нашу й казати не варто. І нахрена тоді Ф 16 випрошувати, якщо всі рашисткі розумні бомби повз летять.
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27.04.2023 20:16 Відповісти
Вони не повз летять.Вони гатять в любу точку.де є люди.В нас же не тайга,скинь бомбу і кудись попаде,а значить щось зруйнує і люди загинуть.А значить це вже ефективно з москальської точки зору.
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27.04.2023 20:19 Відповісти
"Ванько"! Ти вже забув, яку я колись "ціну виставив" на твої коментарі? Моя думка про тебе не змінилася
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27.04.2023 20:26 Відповісти
мені плевати що ти там виставив чи не виставив, брехло. Припини брехати нарешті, зупинитись не можеш.
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27.04.2023 21:02 Відповісти
"Ванька"! Я тебе "посилав" і тоді і "посилаю" зараз! Бо бачу що за рік твоєї відсутності на "Цензорі" розуму в тебе не додалося
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27.04.2023 21:21 Відповісти
Вони керовані бомби скидують просто на жилі доми і поселення,це ж не ефективно,з військової точки зору,але з москальської дужне ефективно.
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27.04.2023 20:17 Відповісти
Ти вирішив мені "мізки пої*ать"? Ми про бойові дії говоримо А не про терор
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27.04.2023 20:23 Відповісти
Бахмут це терор,чи бойові дії? Ще недавно на цензорі була інформація,що по ньому наносять десятки авіаційних ударів за день.
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27.04.2023 20:27 Відповісти
Ще раз (востаннє) питаю: "Яка ефективність цих ударів з військової точки зору?"
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27.04.2023 20:30 Відповісти
Я російської військової точки зору,все норм і навіть надефективно.
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27.04.2023 20:31 Відповісти
Ясно! На мою думку - у нас не полеміка, а "мозгой*бство"! Я в ньому участь приймать бажання не маю Тому - ...!
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27.04.2023 20:53 Відповісти
Це лише твоя думка і вона може відрізнятися від мої.
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27.04.2023 20:57 Відповісти
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27.04.2023 21:23 Відповісти
Ти сам мені почав писати.І потім ви..буєшся.
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27.04.2023 21:24 Відповісти
Ти висловив сумнів у тому що не може більшість збтих літаків падать на непідконтрольну територію Я тобі спробував пояснить ситуацію Однак ти перевів розмову на питання визначення об"єктів удару Говорячи юридичною мовою - "підмінив предмет спору" А потім розвів безпредметний срач Тому й був "посланий"
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27.04.2023 21:34 Відповісти
Збитих літаків не може падати втричі більше.
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27.04.2023 23:01 Відповісти
''Останні півроку кацапня боїться лишній раз залітать на підконтрольну нам територію - боїться ППО Б"є на підльоті і відразу тікає.''

Якщо вона одразу тікає,то це не означає,що втричі більше літаків впало,на непідконтрольну територію.
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27.04.2023 23:06 Відповісти
...!
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27.04.2023 23:10 Відповісти
От скажи,тебе в совці вчили бути дегенератом? Чи тобі в совєцькій армії відбили мізки?
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27.04.2023 23:15 Відповісти
...!
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27.04.2023 23:17 Відповісти
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27.04.2023 23:19 Відповісти
ефективність висока та ЗСУ зазнають великі втрати. Але якщо дивитися тільки телемарафон, то не дивно, що ніхрена нічого не знаєш.
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27.04.2023 21:08 Відповісти
так на непідконтрольну більшість і не впало. можливо штук 10. от сумарно і виходить менше 100 одиниць. все інше це приписки, як у всіх під час війни
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27.04.2023 20:26 Відповісти
По другому разу за добу цю балаканину цього Каволі вже публікуєте. Не занадто? Переписуйте щось новіше!
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27.04.2023 18:48 Відповісти
Мабуть Каволлі якраз із тієї групи аналітиків Пентагону, які прогнозували, що ********* захоплять Київ за 3 дні! У США є 2 контроверсивні школи аналітики.
1. Одна стверджує, що для успіху потрібно завжди перебільшувати сили ворога і орієнтуватися на гірший прогноз .
2 А інша, що потрібно завжди враховувати інформацію обох сторін, що воюють, і не панікувати раніше часу !
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27.04.2023 18:48 Відповісти
С такими "морпехами" параше ничего не страшно.
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27.04.2023 18:48 Відповісти
І що ви пропонуєте, генерал Каволі?
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27.04.2023 18:49 Відповісти
Він просто не обманіє як переможний марафон, а каже як є. Війна на роки чи навіть десятиліття
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28.04.2023 00:27 Відповісти
Перекажіть Каволі, що лопатоїди патрулюють рівно до того моменту, як склеять ласти.
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27.04.2023 18:49 Відповісти
Орки потеряли самое главное,элитные подразделения а мобики только для обороны годятся и то пока механизированные бригады не ударили.Кадровые части тоже склеили лапти.
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27.04.2023 18:50 Відповісти
МІНУС: Гостомель,Буча,Ірпінь,Чернігів(та рай.центри), Суми, Харьків,Запоріжжя,Херсон, Луганська обл, Донецька обл, Миколаїв.....та інші
І знов ще більше орків??????????
Ну хіба що м'яса, тобто чмобіків....
Хоча Чмобіки...то так на 48-72 год для ЗСУ!
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27.04.2023 18:51 Відповісти
Втратили всього 35 тис із 200 тис ( те що було на початку вторгнення) і втративши харьківщину ( тому що там майже нікому було триматися) вимушені були обьявити мобілізацію )) Щось в логіці цього америкоса не сходиться )) Якщо втрати такі мізерні, то чому мобілізацію обьявили, втративши при цьому 1 млн молоді що втекла !?
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27.04.2023 18:51 Відповісти
Усе логічно- вони ж по відремонтованих дорогах з парадними формами їхали на шашлики з Єрмаком та Бакановим , а ці їдуть на удобрення полів .
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27.04.2023 18:52 Відповісти
F-16 хде? Стесняюсь спросить.
Байден сам себе палки в колеса сует.
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27.04.2023 18:53 Відповісти
друга хвиля, першої ніц нема...
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27.04.2023 18:56 Відповісти
В минулому році меншими силами рашистам вдалавлося штурмувати Київщину, Сумщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину, а зараз більшими силами не можуть навіть провінційне містечко захопити, бо бажаючі вмирати зходять нанівець, а зеки, яких стратами та тортурами змушують іти у самогубчі атаки закінчуються. Така тенденція чітко доводить, що кількість військ аж ніяк не впливає на кількість смертників, а без готових вмирати у достатній кількості їм ніщо не допоможе
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27.04.2023 18:57 Відповісти
З біографії генерала
В 1987 году окончил Принстонский университет, получив степень бакалавра искусств в области биологии за диссертацию «Влияние дождевых червей на вертикальное распределение слизевиков в почве»[
в 1997 году окончил Йельский университет со степенью магистра искусств в области российских и восточно-европейских исследований[9][15]
В 2002 году повышен до подполковника[18]. Служил директором российского направления в управлении стратегической политики и планирования Объединённого штаба

Щось мені цей генерал нашого Данилова нагадує.І чи не забагато в його житті кацапського мистецтва і різних слимаків?Після витоку таємної інформації з США,я тим генералам і їх аналітиці не дуже довіряю
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27.04.2023 19:00 Відповісти
😂😂😂
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27.04.2023 19:05 Відповісти
Крістофер Дж. Каволі (англ.Christopher Gerard Cavoli) - генералармії Сполучених Штатів. Голова Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі з 1 липня 2022 року[1][2]. Командувач Сполучених Штатів у Європі та Африці, командувач армії США в Європі (з січня 2018 року до 30 вересня 2020 року). Був командувачем об'єднаним командуванням Європи та Африки з 1 жовтня 2020 до червня 2022 року.
Крістофер Каволіангл. Christopher G. CavoliНародився1964
Вюрцбург, Баварія, ФРНДіяльністьофіцер арміїAlma materЄльський університет (1997) і Принстонський університет (1987)Науковий ступіньбакалавр мистецтв(1987) і магістр мистецтв[d] (1997)УчасникВійна в Афганістаніі Війна в Перській затоціВійськове званняГенералНагороди



Pathfinder Badged


Медіафайли у Вікісховищі

Призначений до піхоти з Корпусу підготовки офіцерів запасу, Каволі служив на війні в Афганістані і командував бригадою 1-ї бронетанкової дивізії, 7-ї армії Об'єднаного багатонаціонального тренувального командування та 25-ї піхотної дивізії, перш ніж перейняти командування USAREUR у січні 2008 року.

2022 року Північноатлантична радазатвердила його кандидатуру на посаду Верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі[3].
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27.04.2023 19:07 Відповісти
Бакалавр мистецтв в області біологіі? Це як взагалі?
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27.04.2023 20:04 Відповісти
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27.04.2023 19:01 Відповісти
Не надто розумно порівнювати звичайну лікарню замість елітної з елітною конюшнею, замість звичайної.
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27.04.2023 20:06 Відповісти
Якщо втрати такі невеликі , то навіщо кацапня оголошувала мобілізацію , і планує набрати ще 400 тис . ?? Де логіка . ?
Ну а про кораблі ,, генерал хіба не бачив як згорів кацапський десантний корабель - Саратов в порту Бердянська , а інші два тікали пошкоджені .? А - Макаров де дівся ? Про крейсер мацьква я і взагалі мовчу .
Може йому калькулятор подарувати . ?
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27.04.2023 19:14 Відповісти
Ви як діти малі, кацапи не думали тут воювати, вовка оманський мав здати Україну, та ***** прорахувався НАРОД дав відсіч окупанту, і тут кацапи зрозуміли що у них замало людей для оборони та утримання території.
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27.04.2023 19:23 Відповісти
Ну добре , а як що до кораблів .? Чому генерал назвав лише один корабель , який затонув .? А інші , які я назвав , хіба в статистику втрат не входять . Вони що , зараз в строю хіба ??
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27.04.2023 20:09 Відповісти
хочется спросить у таких генералов\чисто гипотетически...\ - а если бы паРаша не на Украину напала, а напала на страны НАТО...?
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27.04.2023 19:24 Відповісти
Я взагалі дивуюсь , звідки вони беруть ці цифри .? Ходять по окопах і рахують чи що . !?
У кацапні це ( втрати ) закрита інформація , як і у нас ,, та якщо західна розвідка якусь там інфу , з доповідей ***** , і добуває , то й не факт що шойга підсовує йому справжні дані . А ще - як можна порахувати тисячі і тисячі кацапів , які гниють , або вже згнили , на полях , в лісах і лісосмугах .?? Навряд чи вони входять в статистику загиблих .
А ще , коли чи не в кожному кацапському місті , на кладовищах показують на відео сотні могил , і безіменних в тому числі , то в такі невеличкі втрати , які називає генерал , мало віриться .
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27.04.2023 20:07 Відповісти
думаю что большинство\таких...\ на Западе до сих пор в а@уе что Украина смогла выстоять...
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27.04.2023 20:12 Відповісти
Якась херня, у багатьох джерелах називають 30 000 втрат тільки лугандонців і донбасян, а він загальну цифру 35000 -43000 тушок дає
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27.04.2023 19:27 Відповісти
"527 із 544 наявних російських батальйонів були спрямовані на війну проти України; 474 із них уже перебувають на території України. Джерело: https://censor.net/ua/n3414857"

І що, напрямок "Брянськ-Калуга-Москва" майже не прикритий?!...
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27.04.2023 19:37 Відповісти
щас у русни одни чмони , элиту мы уже уничтожили
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27.04.2023 19:46 Відповісти
Щось в нього дебет с кредетом не співпадае.

80 літаків не мало. Особливо якщо з пілотами, яких треба готувати роками.
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27.04.2023 20:08 Відповісти
Правда то - чи не правда від генерала США але завжди правда по середині. Наш марафон то чисто для тупенького громадянина (обивателя).
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27.04.2023 20:38 Відповісти
Это типа из серии, надо с ****** договариваться.
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27.04.2023 20:43 Відповісти
Покажіть генералу це відео . - https://t.me/Ukraine_365News/51188
Це втрати кацапні лише в одному невеличкому окопі , за один день . А скільки такого по всій лінії фронту , - 1200 км . !!
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27.04.2023 22:09 Відповісти
 
 