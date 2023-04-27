Сухопутні сили Росії "сьогодні більші", ніж на початку вторгнення в Україну, - генерал США Каволі

Хоча Росія зазнала серйозних втрат, головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що у РФ ще достатньо сил для продовження війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Російські Збройні сили дещо дегенерували за час війни, хоча вони більші сьогодні, ніж це було на початку", - заявив він.

"ВПС втратили дуже мало, вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили лише один корабель", - заявив він.

Згідно зі "злитими" документами Пентагону, 527 із 544 наявних російських батальйонів були спрямовані на війну проти України; 474 із них уже перебувають на території України.

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У тих же документах сказано, що під час "конфлікту" загинуло від 35 тисяч до 43 тисяч російських військовослужбовців. Останнім часом ці втрати були особливо великі в боях за Бахмут.

Каволі зазначає, що втрати окупантів становлять лише малу частину від усіх Збройних сил Росії.

"Росіяни активніші, ніж ми бачили їх останніми роками. Їхнє патрулювання в Атлантиці та вздовж Атлантики перебуває на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж це було в останні роки. Це все врахоуючи ті зусилля, які вони докладають в Україні", - зазначив Каволі.

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