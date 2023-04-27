Сухопутні сили Росії "сьогодні більші", ніж на початку вторгнення в Україну, - генерал США Каволі
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Хоча Росія зазнала серйозних втрат, головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що у РФ ще достатньо сил для продовження війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Російські Збройні сили дещо дегенерували за час війни, хоча вони більші сьогодні, ніж це було на початку", - заявив він.
"ВПС втратили дуже мало, вони втратили 80 літаків. У них є ще 1000 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників. ВМС втратили лише один корабель", - заявив він.
Згідно зі "злитими" документами Пентагону, 527 із 544 наявних російських батальйонів були спрямовані на війну проти України; 474 із них уже перебувають на території України.
У тих же документах сказано, що під час "конфлікту" загинуло від 35 тисяч до 43 тисяч російських військовослужбовців. Останнім часом ці втрати були особливо великі в боях за Бахмут.
Каволі зазначає, що втрати окупантів становлять лише малу частину від усіх Збройних сил Росії.
"Росіяни активніші, ніж ми бачили їх останніми роками. Їхнє патрулювання в Атлантиці та вздовж Атлантики перебуває на високому рівні, у більшості випадків на вищому рівні, ніж це було в останні роки. Це все врахоуючи ті зусилля, які вони докладають в Україні", - зазначив Каволі.
Будь ласка, зачекайте...
Я думав,що москалі втратили менше літаків,ніж в офіційній статистиці.Але 80 це взагалі дуже мало,навіть якщо брати самих літаків.
Україні потрібні ATACMS і інші далекобійні системи,щоб нищити їхні аеродроми,бази і залізничні сполучення.ППО не вірить цього питання.
Якщо вона одразу тікає,то це не означає,що втричі більше літаків впало,на непідконтрольну територію.
1. Одна стверджує, що для успіху потрібно завжди перебільшувати сили ворога і орієнтуватися на гірший прогноз .
2 А інша, що потрібно завжди враховувати інформацію обох сторін, що воюють, і не панікувати раніше часу !
І знов ще більше орків??????????
Ну хіба що м'яса, тобто чмобіків....
Хоча Чмобіки...то так на 48-72 год для ЗСУ!
Байден сам себе палки в колеса сует.
В 1987 году окончил Принстонский университет, получив степень бакалавра искусств в области биологии за диссертацию «Влияние дождевых червей на вертикальное распределение слизевиков в почве»[
в 1997 году окончил Йельский университет со степенью магистра искусств в области российских и восточно-европейских исследований[9][15]
В 2002 году повышен до подполковника[18]. Служил директором российского направления в управлении стратегической политики и планирования Объединённого штаба
Щось мені цей генерал нашого Данилова нагадує.І чи не забагато в його житті кацапського мистецтва і різних слимаків?Після витоку таємної інформації з США,я тим генералам і їх аналітиці не дуже довіряю
Крістофер Каволіангл. Christopher G. CavoliНародився1964
Вюрцбург, Баварія, ФРНДіяльністьофіцер арміїAlma materЄльський університет (1997) і Принстонський університет (1987)Науковий ступіньбакалавр мистецтв(1987) і магістр мистецтв[d] (1997)УчасникВійна в Афганістаніі Війна в Перській затоціВійськове званняГенералНагороди
Pathfinder Badged
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Призначений до піхоти з Корпусу підготовки офіцерів запасу, Каволі служив на війні в Афганістані і командував бригадою 1-ї бронетанкової дивізії, 7-ї армії Об'єднаного багатонаціонального тренувального командування та 25-ї піхотної дивізії, перш ніж перейняти командування USAREUR у січні 2008 року.
2022 року Північноатлантична радазатвердила його кандидатуру на посаду Верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі[3].
Ну а про кораблі ,, генерал хіба не бачив як згорів кацапський десантний корабель - Саратов в порту Бердянська , а інші два тікали пошкоджені .? А - Макаров де дівся ? Про крейсер мацьква я і взагалі мовчу .
Може йому калькулятор подарувати . ?
У кацапні це ( втрати ) закрита інформація , як і у нас ,, та якщо західна розвідка якусь там інфу , з доповідей ***** , і добуває , то й не факт що шойга підсовує йому справжні дані . А ще - як можна порахувати тисячі і тисячі кацапів , які гниють , або вже згнили , на полях , в лісах і лісосмугах .?? Навряд чи вони входять в статистику загиблих .
А ще , коли чи не в кожному кацапському місті , на кладовищах показують на відео сотні могил , і безіменних в тому числі , то в такі невеличкі втрати , які називає генерал , мало віриться .
І що, напрямок "Брянськ-Калуга-Москва" майже не прикритий?!...
80 літаків не мало. Особливо якщо з пілотами, яких треба готувати роками.
Це втрати кацапні лише в одному невеличкому окопі , за один день . А скільки такого по всій лінії фронту , - 1200 км . !!