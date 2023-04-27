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Польща збирає коаліцію з 36 країн проти допуску спортсменів із РФ та Білорусі на змагання, - міністр спорту Бортнічук

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

бортнічук

Європейські країни мають намір ухвалити декларацію.

Польща формує коаліцію з країн, щоб завадити поверненню спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту. Про це заявив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua

"Ми знаходимося в процесі формування коаліції з 36 країн. На 15 травня заплановано проведення Ради ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити декларацію, яка дуже чітко і прозоро протидіятиме поверненню росіян і білорусів на міжнародну арену", – заявив Бортнічук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті

Міністр також нагадав, що росіяни та білоруси не будуть допущені на Європейські ігри-2023, які відбудуться на території країни з 21 червня до 2 липня. Виняток може бути зроблений лише для атлетів, які публічно висловляться із засудженням війни в Україні.
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Топ коментарі
+15
Це вам не комуняки

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27.04.2023 19:01
+8
ВІЙНА В УКРАЇНІ ПОКАЗАЛА НІКЧЕМНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ УСТАНОВ.
МОК - ОДНА З НИХ.
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27.04.2023 19:23
+7
Чому не Україна?
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27.04.2023 18:59
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Чому не Україна?
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27.04.2023 18:59 Відповісти
МИД, Кулеба и Вадик Гутцайт разрешения от дЕрьмака не получили.
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27.04.2023 19:08 Відповісти
Це вам не комуняки

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27.04.2023 19:01 Відповісти
Respekt, samurai 👍
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27.04.2023 19:14 Відповісти
Федерация бокса США объявила о прекращении членства в Международной ассоциации бокса (IBA), сообщает пресс-служба Федерации бокса США.
5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров
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27.04.2023 19:09 Відповісти
Польща збирає каоліцію а, з лодійкуватий ГУТцайт кишені набиває?
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27.04.2023 19:10 Відповісти
Дякуємо Вам наші польські брати і сестри ! Ви справжні патріоти України , на відміну від тих тупоголових хахлів які сидять на долбоZемарафоні і досі ляпають в долоні зраднику і кацапським кротам які привели війну і смерть в Україну !
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27.04.2023 19:18 Відповісти
Когда началась война и смерти в Украине, телемарафона еще не было. И Зе у власти тоже не было. А вот зрадников и агентов полно. Их наверное не хотели тогда разоблачать, сильно много знали.)
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27.04.2023 19:33 Відповісти
Огромное спасибо Польше и всем полякам за их поддержку и понимание , друг познаётся

в беде, Польша одной из первых протянула украинцам руку помощи, мы этого не забудем!
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27.04.2023 19:18 Відповісти
Oтo Поляки, Oтo браття 👍💪
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27.04.2023 19:20 Відповісти
ВІЙНА В УКРАЇНІ ПОКАЗАЛА НІКЧЕМНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ УСТАНОВ.
МОК - ОДНА З НИХ.
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27.04.2023 19:23 Відповісти
Національні ОК повинні чітко донести до МОК свій ультиматум - якщо на Олімпіаді будуть русня та бульбаші нас на ціх іграх не буде. Хай МОК вибирає або не буде двух країн або 36 або і ще більше.
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27.04.2023 19:32 Відповісти
Я нерозумію чому ультиматум і чому спортсмени з цивілізованих країн мають відмовлятись від змагань?...Всі чітко мають заявити ,що країнам які порушують міжнародне право НЕ МІСЦЕ НА ЗМАГАННЯХ !!!Якщо якісь підори в міжнародних федедераціях думають що гроші не пахнуть,треба їм витлумачити, що спорт це престиж і репутація ,а вже після того гроші.
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27.04.2023 19:52 Відповісти
Чому Світоліна має перестати виступати під Українським прапором,бо виступають кацапи?...Чому Зінченко разом із збірною має відмовитись від участі в євровідборі бо там білоруси?...ТУПИЙ ПІДХІД ВІД УРЯДУ!!!!!!!
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27.04.2023 20:00 Відповісти
А Польщі РЕСПЕКТ !!! Вони формують коаліцію ЩОБ ВІДСТОРОНИТИ !!! А НЕ ЩОБ БОЙКОТУВАТИ .
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27.04.2023 20:03 Відповісти
 
 