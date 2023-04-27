В оприлюдненій інформації щодо цін на закупівлю продуктів для ЗСУ і ГУР порівнюються категорично не тотожні речі, - Міноборони
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У оборонному відомстві наголошують, що оприлюднена у мас-медіа інформація щодо цін на закупівлю харчів для ЗСУ та окремої військової частини ГУР подається некоректно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.
"У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дана інформація подається некоректно", - підкреслюють у відомстві.
Там зауважують, що "порівнюються категорично не тотожні речі".
"Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - уточнюється в публікації.
Також в Міноборони "наголошують вчергове", що закуповують для харчового забезпечення Збройних сил "комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій".
"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу", - вказується у повідомленні.
Крім того, Міноборони вказує, що "як правило" особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим самим принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.
У МОУ нагадують, що продовжують пошук рішень, "направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України". Зокрема, у першій половині квітня керівництво відомства провело зустріч з представниками великих торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) "з метою долучити великих ритейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців".
"Представники мереж наголосили, що при наявних вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно з Каталогом (137,04-144,06 грн). За словами ритейлерів, вони низькі", - йдеться у повідомленні.
Міноборони наголошує, що окремо продукти для ЗСУ не закуповуються: "Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого".
У відомстві закликали тих, хто бачить ознаки корупційних проявів у секторі оборони, повідомляти за телефоном: +38 044 271 39 86 або поштою: [email protected].
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки на Prozorro опублікували закупівельні ціни. Вони значно нижчі за закупівлі Міністерства оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Я хочу бачити (маю право) ціну 1 кг картоплі, цибулі і т.д в закупівлях ОКРЕМО! А окремо - вартість логістики, вартість зберігання і т.д.
ВСЕ!
а слабе вирощування з-за врожайності. колись хотів трохи посадити, але дві -три штуки з куща і це врожай? та ну
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96)
зверни увагу ;
"Рослини дозрівають пізно і в порівнянні з ********* сортами мають досить низьку врожайність, у зв'язку з чим практично не вирощується промислово, обробляється в приватних господарствах і невеликими обсягами з використанням ручної праці. З цієї причини ціна на цей сорт вище, ніж на інші, в кілька разів."
А наші спробували її в Україні виростить - і побачили що вона невигідна Чи ти думаєш що ті "науковці" у Перу їздили? Так що не лякай мене "авторитетами" - бо ти мені нагадуєш Чапаєва і Петьку які проводили біологічні досліди по встановленні органу слуху у таргана Вловили таргана командують:
- Ползи!
Повзе Піймали знову Відірвали пару лапок Командують:
- Ползи!
Повзе Але гірше Відірвали ще пару лапок Командують:
- Ползи!
Повзе ще гірше Відірвали останні лапки Командують:
- Ползи!
Лежить Чапаєк каже:
- Так Петька и запишем: "Органы слуха у тараканов расположены на лапках их эфективность зависит от их количества!"
Лиш доводить, що навіть фізичне насилля не зробило тебе чемним
ти точно не розкаявшийся 73 процентний невіглас,
віриш у світову змову, іноземну природу пірамід та інше?
образи? аналізуй. і ми не перший раз дискутуємо.
ти мене образив, отримуєш відповідь.
і я старший за тебе, хлопчик.
хоча кількість обертів навколо сонця не дає права на щось.
просто спілкуйся як людина
ми порозумілися.
пока-пока
Доречі, пройшла інфа, що АТБ уходить з ринку й закриває магази..
Мені пофігу, я замовляю доставку в інших маркетах. Дуже зручно, коли немає світла. А АТБ було заточено під людей похилого віку, бо 1 магаз на декілька кварталів точно було.
2. Не зрозуміла взагалі.
ок. криворізька економічна професура
Покажіть мені хоч ОДНЕ відео, де "служба доставки" (НЕ ВОЛОНТЕРИ чи підрозділ забезпечення ЗСУ) привозить їжу захисникам Бахмута за останні пів року!
Те ж саме стосується Мар'їнки, Авдіївки, Кремінної...
Волонтерів бачив, а "службу логістики" від постачальників - жодного разу.
2 далі йде розвозка самими батами або бригадами, бо ні який куй не пропустить машину з продуктами в Зону Б ойових Дій...
3 а яка різниця, куда доставити товар, в Київ чи Дніпро???
4 скільки ж мають коштувати продукти, які розвозять по садочках????
мабудб яйця мають коштувати 270 за кіло, бо в садочках не по 400-700 чоловік як в баті
а по 100-200 діток
5 і саме головне
вч ГУР в складі 400-700 чоловік купує харчі дешевше ніж МО з кількісттю півмільйона людей
а має бути з точністтю навпаки, бо великий опт завжди дешевше
6 договора складеня, гроші поділені, і ніхто крім козлів-відбувайлів не постраждав...
- дєрзайтє, дебіли
Окрім хліба і волонтерки усі продукти харчування ми самі возимо!!!
Знову п.....у у лапті взувають!!!