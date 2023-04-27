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Новини Політика України
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Міноборони (5253) розвідка (3611) закупівлі (583) ЗСУ (5681)

В оприлюдненій інформації щодо цін на закупівлю продуктів для ЗСУ і ГУР порівнюються категорично не тотожні речі, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Політика України

армия,десна,питание

У оборонному відомстві наголошують, що оприлюднена у мас-медіа інформація щодо цін на закупівлю харчів для ЗСУ та окремої військової частини ГУР подається некоректно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

"У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дана інформація подається некоректно", - підкреслюють у відомстві.

Там зауважують, що "порівнюються категорично не тотожні речі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіти про незбройні закупівлі Міноборони вже скоро мають з’явитися на Prozorro, - Шабунін

"Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - уточнюється в публікації.

Також в Міноборони "наголошують вчергове", що закуповують для харчового забезпечення Збройних сил "комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій".

"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу", - вказується у повідомленні.

Крім того, Міноборони вказує, що "як правило" особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим самим принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

Також читайте: НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

У МОУ нагадують, що продовжують пошук рішень, "направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України". Зокрема, у першій половині квітня керівництво відомства провело зустріч з представниками великих торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) "з метою долучити великих ритейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців".

"Представники мереж наголосили, що при наявних вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно з Каталогом (137,04-144,06 грн). За словами ритейлерів, вони низькі", - йдеться у повідомленні.

Міноборони наголошує, що окремо продукти для ЗСУ не закуповуються: "Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого".

У відомстві закликали тих, хто бачить ознаки корупційних проявів у секторі оборони, повідомляти за телефоном: +38 044 271 39 86 або поштою: [email protected].

Читайте: Резніков: Є особи, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових підлаштуватися під бажання певного бізнесу

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки на Prozorro опублікували закупівельні ціни. Вони значно нижчі за закупівлі Міністерства оборони.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+56
Рєзніков! Вартість продуктів у супермаркеті також включає: "приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи". Давай щось новіше, ця платівка стерлася до дір.
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27.04.2023 20:04
+46
Ви нє панімаєтє, ета - другоє!
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27.04.2023 20:01
+34
Контрнаступ кротів вже почався,і полковник Червінський - одна з перших жертв цього кротячого контрнаступу.

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27.04.2023 20:05
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Ви нє панімаєтє, ета - другоє!
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27.04.2023 20:01 Відповісти
Суки воруют и брешут
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27.04.2023 20:29 Відповісти
Еда "ходит" за солдатом а Палач ходит за Резниковым как то так...включается стоимость веревки топора мыла табурета перекладины и перевозки эшафота...
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27.04.2023 21:47 Відповісти
От "нє панімаю" - і все!
Я хочу бачити (маю право) ціну 1 кг картоплі, цибулі і т.д в закупівлях ОКРЕМО! А окремо - вартість логістики, вартість зберігання і т.д.
ВСЕ!
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27.04.2023 23:48 Відповісти
Ага! ГУР і МО закупляють різні сорти картоплі МО закуповує картоплю з підвищеним процентним складом білку та вітаміну С
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27.04.2023 20:03 Відповісти
якщо вірити цінам, купляють цю
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27.04.2023 20:24 Відповісти
Ти бачив як вона виглядить у готових стравах? Чи у чіпсах? Я робив і те і друге Часто виробники програють у реалізації продукції саме з-за того що не враховують попит і смаки покупців Тому фіолетова картопля практично не вирощується в Україні - селяни бояться що не зможуть її реалізувать
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27.04.2023 20:39 Відповісти
в данному випадку річ про ціну.
а слабе вирощування з-за врожайності. колись хотів трохи посадити, але дві -три штуки з куща і це врожай? та ну
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27.04.2023 20:42 Відповісти
Ти про "районування" культурних рослин щось чув? Мій товариш розказував що коли працював у Сибіру то пробував провести заміну сортів картоплі з Київщиною Привіз з Сибіру відро картоплі місцевого сорту з Красноярського краю матері - на Київщину А туди відвіз український сорт Так от НІХРЄНА у нього не вийшло Урожай був паскудний і там і там Бо сорти виведені були для різних кліматичних умов Те ж саме могло буть і в тебе
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27.04.2023 20:49 Відповісти
на, агроном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%96)
зверни увагу ;
"Рослини дозрівають пізно і в порівнянні з ********* сортами мають досить низьку врожайність, у зв'язку з чим практично не вирощується промислово, обробляється в приватних господарствах і невеликими обсягами з використанням ручної праці. З цієї причини ціна на цей сорт вище, ніж на інші, в кілька разів."
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27.04.2023 21:04 Відповісти
Ти слово "могло" у моєму коментарі бачив? Я ту картоплю сам не вирощував - лише готував Чому саме вона дає у нас низьку врожайність - мені не відомо (та й тим хто писав статтю про це - теж) Може в Перу (де вона розповсюджена) вона дає кращі врожаї (з-за різниці в кліматичних умовах )
А наші спробували її в Україні виростить - і побачили що вона невигідна Чи ти думаєш що ті "науковці" у Перу їздили? Так що не лякай мене "авторитетами" - бо ти мені нагадуєш Чапаєва і Петьку які проводили біологічні досліди по встановленні органу слуху у таргана Вловили таргана командують:
- Ползи!
Повзе Піймали знову Відірвали пару лапок Командують:
- Ползи!
Повзе Але гірше Відірвали ще пару лапок Командують:
- Ползи!
Повзе ще гірше Відірвали останні лапки Командують:
- Ползи!
Лежить Чапаєк каже:
- Так Петька и запишем: "Органы слуха у тараканов расположены на лапках их эфективность зависит от их количества!"
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27.04.2023 21:18 Відповісти
а як ти хліб купляєш, кожен раз продавщиця ментів визиває, чи просто батоном бь'є?
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27.04.2023 21:21 Відповісти
Хлопчику! У мене батько був агрономом і він мене бив Ременем! Але тоді, коли я приходив зі школи з "ЧЕТВІРКОЮ"!!! по "Основах агротехніки" Так що не пробуй мене "на слизьке заганять"!
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27.04.2023 21:38 Відповісти
Хлопчику, це не дає тобі переваг.
Лиш доводить, що навіть фізичне насилля не зробило тебе чемним
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27.04.2023 21:40 Відповісти
Перевага у мене одна - я розбираюся в питанні вирощування районованих культур, а ти - ні Саме тому я викладаю аргументовані доводи, а ти переходиш на особисті образи От і все Робимо висновок : ти - неосвічений невіглас, який має занадто завищену самооцінку
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27.04.2023 21:45 Відповісти
ну-ну. а проаналізувати свої ж коментарі слабо?
ти точно не розкаявшийся 73 процентний невіглас,
віриш у світову змову, іноземну природу пірамід та інше?
образи? аналізуй. і ми не перший раз дискутуємо.
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27.04.2023 21:51 Відповісти
Я все сказав! Необхідності у подальшому діалозі не бачу - бо ти тягнеш мене на "безпредметний срач" А у мене відсутнє бажання його підтримувать
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27.04.2023 21:56 Відповісти
хто ти таке, що вирішив, що маєш право на крапку?
ти мене образив, отримуєш відповідь.
і я старший за тебе, хлопчик.
хоча кількість обертів навколо сонця не дає права на щось.
просто спілкуйся як людина
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27.04.2023 21:59 Відповісти
...!
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27.04.2023 22:01 Відповісти
дуже мило.
ми порозумілися.
пока-пока
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27.04.2023 22:02 Відповісти
Рєзніков! Вартість продуктів у супермаркеті також включає: "приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи". Давай щось новіше, ця платівка стерлася до дір.
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27.04.2023 20:04 Відповісти
Контрнаступ кротів вже почався,і полковник Червінський - одна з перших жертв цього кротячого контрнаступу.

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27.04.2023 20:05 Відповісти
Що за маячня??? Яка логістика??? Вони замовляють доставку в зони боєвих дій??? Тоді зробіть як для цивільних - вартість продуктів і вартість доставки окремо!! Капець, размальовані АТБ фури на передку🤦‍♀️

Доречі, пройшла інфа, що АТБ уходить з ринку й закриває магази..
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27.04.2023 20:06 Відповісти
Та у мене біля будинку 100500 атб уже закрили.
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27.04.2023 20:25 Відповісти
Не смішно..святе місце пусто не буває..в нашій країні це одне - віджали бізнес. Бо бізнес на харчах, ще й в такий період неприбутковим бути не може.

Мені пофігу, я замовляю доставку в інших маркетах. Дуже зручно, коли немає світла. А АТБ було заточено під людей похилого віку, бо 1 магаз на декілька кварталів точно було.
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27.04.2023 20:34 Відповісти
1.смішно,бо ніхто нічого не закриває. 2.не завжди все дешевше, а дешевше-то гірше. Зрівняйте хоча б картоплю.
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27.04.2023 20:56 Відповісти
1. Тоді інформагентства дезу злівають.
2. Не зрозуміла взагалі.
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27.04.2023 22:14 Відповісти
2.не кожному дано.
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28.04.2023 12:36 Відповісти
якісь вбогі ці магази атб, тому якщо й правда, то не велика втрата
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28.04.2023 22:08 Відповісти
Я їми теж не користуюсь, але багато хто користується, тим більш, що вони на кожному кроці.
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28.04.2023 22:39 Відповісти
тобто, опт дорожчий.
ок. криворізька економічна професура
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27.04.2023 20:10 Відповісти
Беріть вище -трускаветські університети!
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27.04.2023 20:16 Відповісти
навчились оленів рахувати саме там. мабуть, ваша правда
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27.04.2023 20:18 Відповісти
Та шо вы таки понимаете за ценообразование? ВладимСанычу лично личный профессор папа Саша считал.
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27.04.2023 20:31 Відповісти
І найголовніше - у розвідників є совість, тож це дійсно незрівнянні речі з МО!
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27.04.2023 20:11 Відповісти
Я вас здивую, розвідники також МО. А закупівлями для ВЧ на Рибальському і для решти МО займаються одні і ті ж люди.
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27.04.2023 21:04 Відповісти
Всё правильно! ГУР закупает левые яйца, а ВСУ правые; яблоки для ГУР - мальчики, а ВСУ закупает яблоки-девочки; морковка у ГУР - тонкая, а ВСУ закупает толстую....
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27.04.2023 20:13 Відповісти
"їжа "ходить" за військовослужбовцем" Джерело: https://censor.net/ua/n3414881

Покажіть мені хоч ОДНЕ відео, де "служба доставки" (НЕ ВОЛОНТЕРИ чи підрозділ забезпечення ЗСУ) привозить їжу захисникам Бахмута за останні пів року!
Те ж саме стосується Мар'їнки, Авдіївки, Кремінної...
Волонтерів бачив, а "службу логістики" від постачальників - жодного разу.
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27.04.2023 20:15 Відповісти
ЗеЗдець.
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27.04.2023 20:16 Відповісти
Ну да. У вас неправильные единицы измерения. Овощи надо мерять в дециметрах, а фрукты в минутах. А вообще, после "яиц в килограммах" нет доверия к этому очкастому ублюдку-резникову !!!
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27.04.2023 20:18 Відповісти
1 сумніваюсь що продукти розвозять дальше батів а може й бригад
2 далі йде розвозка самими батами або бригадами, бо ні який куй не пропустить машину з продуктами в Зону Б ойових Дій...
3 а яка різниця, куда доставити товар, в Київ чи Дніпро???
4 скільки ж мають коштувати продукти, які розвозять по садочках????
мабудб яйця мають коштувати 270 за кіло, бо в садочках не по 400-700 чоловік як в баті
а по 100-200 діток
5 і саме головне
вч ГУР в складі 400-700 чоловік купує харчі дешевше ніж МО з кількісттю півмільйона людей
а має бути з точністтю навпаки, бо великий опт завжди дешевше
6 договора складеня, гроші поділені, і ніхто крім козлів-відбувайлів не постраждав...
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27.04.2023 20:19 Відповісти
Офіціантки в білих кептурах і фартушках з рюшками на передку розносять готові страви, напої і попільнички. Коли підрозділ йде на штурм, офіціанти мчать слідом з підносами в руках, не розплескуючи борщ з картоплі по 28 і бурячка по ... Очевидно так Рєзніков уявляє і оплачує доставку до кінцевого споживача.
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27.04.2023 20:52 Відповісти
не тотожні..кілограм і десяток яєць це різні речі
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27.04.2023 20:20 Відповісти
а парсек яиц?
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27.04.2023 21:35 Відповісти
тупорилі захисники мафії дермака-рєзнікова вирішили на собі перевірити Ефе́кт Стре́йзанд..
- дєрзайтє, дебіли
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27.04.2023 20:21 Відповісти
У МОУ нагадують, що продовжують пошук рішень, "направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України" "зелені шахраї і аферисти " віддайте закупівлю продуктів харчування і весь ланцюжок приготування їжі для ЗСУ тим людям і фірмам, котрі закупляють продукти і годують ГУР.
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27.04.2023 20:22 Відповісти
ГУР це і є МО закупівлею займаються одні і ті ж люди.
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27.04.2023 21:07 Відповісти
ціна на харчі вказує , що це не одні і ті ж самі люди.
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27.04.2023 21:10 Відповісти
А вы попробуйте купить без предоплаты..... так еще каждая собака тебе рассказывает, как оно должно быть. Сама которая в жизни не покупала по военной форме №1. Я думаю, этот шорох с яйцами затеяла Москва, для аналитики и срача.
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27.04.2023 20:25 Відповісти
Не факт що Москва, серед українців також гнид достатньо. Починаючи від неадекватних прихильників п'ятого президента і до "ображеної" компанії яку усунули від поставок після того як Резніков став міністром. Також не слід забувати якість наших псевдо-журналістів, які будь-яку інформацію перекрутять так, щоб була сенсація.
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27.04.2023 20:59 Відповісти
адекватний прихильник півшостого...
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27.04.2023 21:32 Відповісти
Для мене і п'ятий також непоганий був, у всякому випадку кращий ніж усі попередні.
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27.04.2023 21:39 Відповісти
бачу ще є віра в нинішнього.. даремно
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27.04.2023 21:41 Відповісти
Ну налажав він багатенько, але враховуючи що раніше я вважав його нікчемник клоуном-малоросом, то він ще досить непогано справляється.
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27.04.2023 21:50 Відповісти
Звісно не тотожні. Тому що неначасі. І яйця не 17 а 1.70. І взагалі,дивіться тєлємарахвон і буде вам щастя👍
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27.04.2023 20:25 Відповісти
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27.04.2023 20:29 Відповісти
І так всю Зе владу з ригами і агентами кремля.
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27.04.2023 20:35 Відповісти
А хтось бачив, як годують полонених? Геть недурно кормлять, три рази на добу, вони неначе у санаторії себе почувають з таким відношенням.

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27.04.2023 20:29 Відповісти
Аха, а Ви бачили їх раціон з м'ясом, рибою, овочами, фруктами? І ціни на ті продукти..
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27.04.2023 20:40 Відповісти
Що *****, знов вирвали з контескста)) Чи як ви пояснете на цей раз "ідари зеленосракі? Коли вам вже той контекст вирвуть разом з яйцями.( по 17).
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27.04.2023 20:30 Відповісти
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27.04.2023 20:38 Відповісти
Ви хоч перевіряли інформацію на цій інфографіці?
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27.04.2023 21:11 Відповісти
В тебе хворобливого Сільпо біля дому немає чи як.
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27.04.2023 21:14 Відповісти
Немає, я в селі живу. Ви так і не відповіли на моє питання, ви перевіряли правдивість цієї інфографіки?
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27.04.2023 21:21 Відповісти
Якесь воно ну зовсім не переконливе це їхнє виправдання!
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27.04.2023 20:44 Відповісти
так, звісно ж, що порівнюються не тотожні речі: яйці ж не з того кінця, аякже . хтось у дуже великій британії про це вже писав, років з триста тому...
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27.04.2023 20:50 Відповісти
Почитаєш відповідь Міноборони так наче біля кожного солдата особистий кухар стоїть в окопі 😆
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27.04.2023 20:52 Відповісти
По словам резникова выходит,что еду нашим воинам готовят прямо в окопах,а его(резникова)супер поставщики привозят продукты прямо до кастрюль!
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27.04.2023 20:56 Відповісти
Ага морква не того калібру....лять...
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27.04.2023 20:56 Відповісти
Вы врете.... Никто из этих организаций на передок продукты не не доставляет. Максимум в тыл а там сами как хотите...
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27.04.2023 21:16 Відповісти
Та ми вже ситі яйцями за кілограм. МирДверьМяч.
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27.04.2023 21:27 Відповісти
рєзнік, ти гон-дон штопаний, у викриті тих закупівель, мова йшла про підрозділи в тилових областях, невже ти підр-ло вважаєш, що ти один такий хитро зроблений, як мого батька діти...
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27.04.2023 22:03 Відповісти
Це пі@деж!!!
Окрім хліба і волонтерки усі продукти харчування ми самі возимо!!!
Знову п.....у у лапті взувають!!!
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28.04.2023 09:14 Відповісти
 
 