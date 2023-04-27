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Новини За кордоном
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Болгарія (478) Росія (47112)

Болгарія зіткнулася з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії, - глава МЗС Мілков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

болгарія

Глава МЗС Болгарії Ніколай Мілков заявив, що його країна зіштовхується з безпрецедентними гібридними нападами з боку Росії на тлі військової агресії Москви проти України.

"Паралельно з агресивними військовими діями Росії (проти України – ред.) ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різноманітних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", - заявив Мілков на відкритті конференції "Відповідь на виклики у фрагментованій архітектурі безпеки: протидія російським гібридним діям", організованої Софіївським безпековим форумом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості від кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку та завдала серйозного удару чинній архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для громадського та політичного життя, в тому числі в Болгарії.

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"Росія використовує повний арсенал гібридних тактик, поставки енергоносіїв та основних продуктів харчування, кіберактивність у питанні чутливих технологій, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію наших суспільств - провокуючи невдоволення та зменшуючи солідарність із Україною", - зазначив міністр.
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выгнать кацапов набуй и всего делов.
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27.04.2023 20:06 Відповісти
болгарський слон завжди був молодшим братом кацапського слона.
начувся...
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27.04.2023 20:06 Відповісти
Слон і моська, а не два слони. При тому що моська навіть не гавкає, а облизує випорожнення скаженого слона.
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27.04.2023 20:21 Відповісти
Командувача ЗС Угорщини відправили у відставку.
У медіа висловлюються припущення, що звільнення може бути пов'язане із сьогоднішньою публікацією відео, на якому французькі гелікоптери, які перекидаються в Україну, злітають на аеродромі Дьйор.
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27.04.2023 20:09 Відповісти
Так і дружба із людоподібними була безпрецедентною, а вони цього не прощають.
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27.04.2023 20:12 Відповісти
Какое правильное название - человекоподобные. Впредь так и буду именовать орков. Спасибо вам за идею.
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27.04.2023 23:53 Відповісти
Бачили вже масові протести в Болгарії проти НАТО. Бути в НАТО і протестувати проти НАТО, на це здатні лише болгари. Болгари, краще вже відсмокчіть "альоші"!
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27.04.2023 20:13 Відповісти
 
 