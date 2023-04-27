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бізнес (810) компанія (81) Росія (47112) санкції (6827)

Лише 20% західних компаній повністю пішли з Росії. Renault, Danone, McDonald’s та Ford залишили за собою право викупу активів, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mcdonalds,mcdonald's,росія

Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато західних компаній заявили про припинення свого бізнесу у РФ, проте повністю пішли лише 20% компаній.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важливі історії", інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, з лютого 2022 року до квітня 2023 року в російському реєстрі юридичних осіб кількість компаній, власниками яких були особи з "недружніх" країн (насамперед США, ЄС, Великої Британії), поменшало приблизно на 2,5 тисячі. Як пояснюють "Важливі історії", ці компанії змінили власника, чи були ліквідовані, чи перебувають у процесі ліквідації.

Серед компаній, які вирішили залишити російський ринок, попри великі вкладення, видання виділяє автоконцерни - Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Також журналісти наводять у своєму списку мережу автозаправок Shell, тютюновий холдинг Tobacco Group, мережу швидкого харчування McDonald's та багато інших.

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Невелика кількість компаній, що пішли, пов'язана, за даними журналістів, у тому числі й з труднощами, з якими вони стикаються при спробі залишити російський ринок, включаючи підготовку бізнесу до продажу, а також пошук покупця.

Крім того, західним компаніям заважає йти російський уряд. Наприклад, співрозмовник Financial Times розповідав, що у черзі на комісію з контролю за іноземними інвестиціями, без дозволу якої російський ринок не покинути, стоять близько двох тисяч компаній. При цьому сама комісія засідає лише три рази на місяць та розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Серед компаній, що пішли, є й ті, хто "залишає відчиненими двері", тобто резервують право зворотного викупу, тримають продані частки у себе в заставі або зовсім імітують вихід, змінюючи юрисдикцію на "дружню" і переводячи бізнес на довірених людей.

Право викупу, пишуть "Важливі історії", залишили за собою французькі Renault та Danone, а також американські McDonald's та Ford.

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Також є й компанії, які лише "імітували" свій вихід, змінивши власника. Це переважно невеликі компанії, новими власниками яких стали юрособи з Туреччини, Казахстану, Китаю та ОАЕ. Наприклад, з початку війни 14 юросіб з ОАЕ придбали 21 російську компанію.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
І це одна з причин чому Захід проти перенесення бойових дій на територію росії, захищають власний бізнес.
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27.04.2023 20:43
+5
Мир продолжает жить по принципу - деньги не пахнут, даже если они в крови невинных жертв.

О времена, о нравы.......
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27.04.2023 20:45
+4
К сожалению, Европа и Америка этого ещё не понимают, если бы понимали, то ещё в 2008 году

они бы задавили рашу своими санкциями и тогда не было бы ни Крыма, ни войны в Украине.

Жадный платит дважды, а они будут платить много раз, потому, что всё время пытаются экономить.
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27.04.2023 21:52
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я ж кажу, кацапська економіка відновиться моментально! західні компанії рвануть туди зі швидкістю світла, як тіки Американці знизять тиск на ті компанії! Треба нищити виробничі потужності
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27.04.2023 20:39 Відповісти
Не відновиться, що радує. Газо-бензоколонка вже не скоро поверне свої прибутки (а доходи від ресурсів від Європи, а не Америки були), а платити треба. Небуде чим. Сподіваюсь.
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27.04.2023 20:50 Відповісти
І да - більшість вийшла без тиску, а на фоні відношення до тих хто підтримує війну. Імідж!
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27.04.2023 20:54 Відповісти
яка більшість, якщо написано 20 відсотків пішли повністю! і не факт, що не під тиском міністерства фінансів США!
інші вигадують різню муйню, що б відкупити все в зад
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27.04.2023 20:56 Відповісти
Під яким тиском? Не факт? А треба факт. До чого тут мінфін США на Європейскі компанії?! Пахне руспропагандою про гегемонію...
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27.04.2023 21:01 Відповісти
І я написав що НЕПОВЕРНУТЬСЯ ті що хочуть бо нащо? Там ніхто нічого не купить, бо небуде за що. Бот не читає, бот пише?
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27.04.2023 21:04 Відповісти
Как уже сказали, сразу же выкупят обратно за 1р.
Так как большинство просто продало свои заводы за такую цену, с возможностью обратного выкупа.

Такие гиганты не бросят своё построенное производство, тем более оно шло на все страны бывшего СССР.
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27.04.2023 22:18 Відповісти
Вони може і викуплять за 1р, але для пасивного балансу. Торгувати там буде ні з ким. І відновлювати після вандалів буде важко, примір McDonalds - зламали все!
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28.04.2023 17:12 Відповісти
Мак продал, за сколько смог. Вложив 2 млд $ в сеть закусочных.
Тут же ситуация другая.
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28.04.2023 18:49 Відповісти
І це одна з причин чому Захід проти перенесення бойових дій на територію росії, захищають власний бізнес.
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27.04.2023 20:43 Відповісти
що там ПАРЄ? кажуть видали резолюцію про геноцид українських дітей? ну-ну.
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27.04.2023 20:44 Відповісти
Мир продолжает жить по принципу - деньги не пахнут, даже если они в крови невинных жертв.

О времена, о нравы.......
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27.04.2023 20:45 Відповісти
🤣🌹
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27.04.2023 20:55 Відповісти
С чего бы им жить иначе? Они бы за голову схватились, если бы узнали, что бы просрали свой авианосец за 20 с небольшим миллионов долларов, продавали за пару тысяч на штуку тысячами мощнейшие авиационные ракеты воздух-поверхность с телевизионной головкой самонаведения (сейчас бы идеально подошли против траншей, у них даже 30 лет назад точность была высочайшей и пускать их можно было с низкой высоты), а затем просто пустили под нож Эльбрусы с однотонной боевой частью и дальностью поражения почти в тысячу километров. И это сделал не Кучма или Янукович, а демократически избранный Ющенко, распиливший эти мощнейшие ракеты, которые во время войны в Персидском заливе не могли сбивать пэтриоты по 2 ракеты на цель (просто не хватало сил и точности шрапнели поразить боевую часть) и Израиль страдал от этих обстрелов.

Те же немцы уже десятки миллиардов евро потеряли навсегда, введя санкции против кацапов. Эта сумма уже превышает в разы (с учетом инфляции и с учетом возможности вложить в ценные бумаги и зарабатывать) то, что получил наш бюджет от распродажи нашей военной техники. Молчу про индустриализацию на момент 91-го года. У нас было больше заводов, чем у Польши, стран Балтии и Юго-Восточной Европы вместе взятых. Поляки ездили к нам на закупки и брали наши товары. Виноваты исключительно мы сами и никто другой. За наши ошибки мы сегодня расплачиваемся. ЯО за ошибку не считаю, если бы не отдали за бесплатно, то ЦРУ сделали бы теракт на нашей территории с ядерными материалами и затем задушили бы санкциями, заставив сдать ЯО, так как американцы справедливо опасались прихода к власти лукашенко номер два, проведя соцопросы в центре Киева и увидев в статистике, что народ предпочитает популистского диктатора и сильную руку, а не демократию и свободу.
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27.04.2023 21:16 Відповісти
Оставьте свои выводы на после войны, сейчас они неуместны, их нужно говорить вчера или

завтра, но никак не сегодня.
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27.04.2023 21:23 Відповісти
Какие времена. Так всегда было. И будет.
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27.04.2023 21:43 Відповісти
Доля правди тут є . 20 % компаній просто плюнули на збитки , основна ж маса чекає дозволу іх сіятєльства - продать бізнес і покінуть паРашу ,, але є й такі кого хрін виженеш звідти .
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27.04.2023 20:48 Відповісти
Лише на 20% західних компаній в 3,14дерації подіяли "пекельні санкції"США І ЄС інші 80% "положили " болт і на США і на ЄС , та на їхні санкції.Щось таке.
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27.04.2023 20:54 Відповісти
Та нісенітниця. Ніхто на Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda і багато інших ніяких "пекельних" не накладав. Чи це із серії "немає сечі терпіти ці пекельні борошна"?!
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27.04.2023 20:58 Відповісти
"положили болт" - означає ,"а нам до лампочки всі ці пекельні борошна"
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27.04.2023 21:06 Відповісти
З цим згоден, але, тут економіка - паРаша жила на ресурсах які зараз і не скоро будуть потрібні, а продавцям потрібен платоспроможний ринок збуту, якого без фінансів від ресурсів не буде. Замкнуте коло на "многоходовочніка" порвавшого все.
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27.04.2023 21:11 Відповісти
от звідки ти, якийсь там задрипаний бот, може знати, які там були розмови між мінфіном США та керівництвом тих автогигантів???
Була ж інфа, що американці так і сказали - хочете працювати с рашкой? ОК! на цьому співпраця з нами закінчиться!
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27.04.2023 21:14 Відповісти
Походу ти і є дуже задрипаний. "Була" - наведи! Ти бот і пропаганда. Щей тупий...
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27.04.2023 21:16 Відповісти
Capitalism means making money, tomorrow more money than yesterday. The only obligation of a CEO is enhancing shareholders' value, which is achieved by increasing profits and controlling costs. Moral considerations only come into play if they affect the amount of money to be made. Corporations will never on their own abandon markets where there is money to be made. They can only be forced to do so either by governments imposing sanctions and fines for their breach, or by perceived reputational risks (i.e., fear of customers turning away). Governments in the West act in the interests of their business, not against it, otherwise they will not last long. This is why serious sanctions will never be imposed on China. And outrage, no matter how big initially, wears off as time goes by. If Ukraine wants its free market partners to keep supporting it, it needs to make sure these partners see it as a profit center, a bigger one than its enemy, and not as a cost center where their money goes to die. The question is how to do it. Or is it even possible
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27.04.2023 21:22 Відповісти
"or by perceived reputational risks" - this was a huge incentive to exit the Russian market.
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27.04.2023 21:27 Відповісти
You tell common truths, but they are out of place today, a different situation has developed in the world,

there is a question of life and death of all mankind, so leave your business laws and return to the

concepts of morality and conscience.
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27.04.2023 21:27 Відповісти
Emotions are understandable: Ukraine is bearing the brunt of a totally unjustified and brutal invasion. However, concepts of morality and conscience are relative, they have always been - they depend on who you are asking, and ultimately - who has the wherewithal and willingness to enforce the rules. While profit is absolute. To quote the great poet of our time, we live in a material world. It is not good or bad, it is simply a fact. Europe's prosperity in the recent decades has been largely due to the shifting of focus from disputes about history, religious differences, and borders to much more practical considerations. It does not matter as much any more who Alsace or North Tirol belong to. As long as you keep making money. Germany has effectively achieved dominance over Europe without firing a single shot. This world is changing, a huge player has emerged, China. It has shown that democracy is not necessary for achieving prosperity. The concept of a multi-polar world is attractive to many regional players, like it or not. India, Turkey, Brazil, Indonesia, Argentina, Mexico and many other countries, including European, want to be recognized for who they are - and not as mere "mavpas" to be largely ignored and expected to always follow in the US wake. China is willing to finance them and does not lecture them on how to run their countries. These are difficult times to navigate. But one thing is certain. To be sustainable long-term, a policy should lead to making money, not losing it
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27.04.2023 22:00 Відповісти
You are far from understanding what is happening, the world is hanging by a thread from a nuclear

catastrophe, and you are lecturing on the basics of business, this is not serious.
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27.04.2023 22:03 Відповісти
Ні одна політика не буде стійкою до тих пір, поки ведеться війна.
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27.04.2023 22:09 Відповісти
Europe understands that this war is the possible beginning of a more terrible one, therefore it must get off with money, not lives. This is what "European values" are.
It is not at all difficult to educate China in Europe and the United States. Just hinting! These two markets are the essence of life for China. The russian market is significantly lower than most of any EU country.
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27.04.2023 21:44 Відповісти
К сожалению, Европа и Америка этого ещё не понимают, если бы понимали, то ещё в 2008 году

они бы задавили рашу своими санкциями и тогда не было бы ни Крыма, ни войны в Украине.

Жадный платит дважды, а они будут платить много раз, потому, что всё время пытаются экономить.
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27.04.2023 21:52 Відповісти
Война войной, а кушать хоцца.
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27.04.2023 21:46 Відповісти
Для того ,чтобы иметь много денег ,не надо иметь много ума ,
а надо не иметь совести .
Морис Талерман .
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28.04.2023 14:50 Відповісти
 
 