Лише 20% західних компаній повністю пішли з Росії. Renault, Danone, McDonald’s та Ford залишили за собою право викупу активів, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато західних компаній заявили про припинення свого бізнесу у РФ, проте повністю пішли лише 20% компаній.
Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важливі історії", інформує Цензор.НЕТ.
Як з'ясували журналісти, з лютого 2022 року до квітня 2023 року в російському реєстрі юридичних осіб кількість компаній, власниками яких були особи з "недружніх" країн (насамперед США, ЄС, Великої Британії), поменшало приблизно на 2,5 тисячі. Як пояснюють "Важливі історії", ці компанії змінили власника, чи були ліквідовані, чи перебувають у процесі ліквідації.
Серед компаній, які вирішили залишити російський ринок, попри великі вкладення, видання виділяє автоконцерни - Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Також журналісти наводять у своєму списку мережу автозаправок Shell, тютюновий холдинг Tobacco Group, мережу швидкого харчування McDonald's та багато інших.
Невелика кількість компаній, що пішли, пов'язана, за даними журналістів, у тому числі й з труднощами, з якими вони стикаються при спробі залишити російський ринок, включаючи підготовку бізнесу до продажу, а також пошук покупця.
Крім того, західним компаніям заважає йти російський уряд. Наприклад, співрозмовник Financial Times розповідав, що у черзі на комісію з контролю за іноземними інвестиціями, без дозволу якої російський ринок не покинути, стоять близько двох тисяч компаній. При цьому сама комісія засідає лише три рази на місяць та розглядає не більше семи заявок за одне засідання.
Серед компаній, що пішли, є й ті, хто "залишає відчиненими двері", тобто резервують право зворотного викупу, тримають продані частки у себе в заставі або зовсім імітують вихід, змінюючи юрисдикцію на "дружню" і переводячи бізнес на довірених людей.
Право викупу, пишуть "Важливі історії", залишили за собою французькі Renault та Danone, а також американські McDonald's та Ford.
Також є й компанії, які лише "імітували" свій вихід, змінивши власника. Це переважно невеликі компанії, новими власниками яких стали юрособи з Туреччини, Казахстану, Китаю та ОАЕ. Наприклад, з початку війни 14 юросіб з ОАЕ придбали 21 російську компанію.
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інші вигадують різню муйню, що б відкупити все в зад
Так как большинство просто продало свои заводы за такую цену, с возможностью обратного выкупа.
Такие гиганты не бросят своё построенное производство, тем более оно шло на все страны бывшего СССР.
Тут же ситуация другая.
О времена, о нравы.......
Те же немцы уже десятки миллиардов евро потеряли навсегда, введя санкции против кацапов. Эта сумма уже превышает в разы (с учетом инфляции и с учетом возможности вложить в ценные бумаги и зарабатывать) то, что получил наш бюджет от распродажи нашей военной техники. Молчу про индустриализацию на момент 91-го года. У нас было больше заводов, чем у Польши, стран Балтии и Юго-Восточной Европы вместе взятых. Поляки ездили к нам на закупки и брали наши товары. Виноваты исключительно мы сами и никто другой. За наши ошибки мы сегодня расплачиваемся. ЯО за ошибку не считаю, если бы не отдали за бесплатно, то ЦРУ сделали бы теракт на нашей территории с ядерными материалами и затем задушили бы санкциями, заставив сдать ЯО, так как американцы справедливо опасались прихода к власти лукашенко номер два, проведя соцопросы в центре Киева и увидев в статистике, что народ предпочитает популистского диктатора и сильную руку, а не демократию и свободу.
завтра, но никак не сегодня.
Була ж інфа, що американці так і сказали - хочете працювати с рашкой? ОК! на цьому співпраця з нами закінчиться!
there is a question of life and death of all mankind, so leave your business laws and return to the
concepts of morality and conscience.
catastrophe, and you are lecturing on the basics of business, this is not serious.
It is not at all difficult to educate China in Europe and the United States. Just hinting! These two markets are the essence of life for China. The russian market is significantly lower than most of any EU country.
они бы задавили рашу своими санкциями и тогда не было бы ни Крыма, ни войны в Украине.
Жадный платит дважды, а они будут платить много раз, потому, что всё время пытаются экономить.
а надо не иметь совести .
Морис Талерман .