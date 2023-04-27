Лише 20% західних компаній повністю пішли з Росії. Renault, Danone, McDonald’s та Ford залишили за собою право викупу активів, - росЗМІ

Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато західних компаній заявили про припинення свого бізнесу у РФ, проте повністю пішли лише 20% компаній.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важливі історії", інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, з лютого 2022 року до квітня 2023 року в російському реєстрі юридичних осіб кількість компаній, власниками яких були особи з "недружніх" країн (насамперед США, ЄС, Великої Британії), поменшало приблизно на 2,5 тисячі. Як пояснюють "Важливі історії", ці компанії змінили власника, чи були ліквідовані, чи перебувають у процесі ліквідації.

Серед компаній, які вирішили залишити російський ринок, попри великі вкладення, видання виділяє автоконцерни - Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. Також журналісти наводять у своєму списку мережу автозаправок Shell, тютюновий холдинг Tobacco Group, мережу швидкого харчування McDonald's та багато інших.

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Невелика кількість компаній, що пішли, пов'язана, за даними журналістів, у тому числі й з труднощами, з якими вони стикаються при спробі залишити російський ринок, включаючи підготовку бізнесу до продажу, а також пошук покупця.

Крім того, західним компаніям заважає йти російський уряд. Наприклад, співрозмовник Financial Times розповідав, що у черзі на комісію з контролю за іноземними інвестиціями, без дозволу якої російський ринок не покинути, стоять близько двох тисяч компаній. При цьому сама комісія засідає лише три рази на місяць та розглядає не більше семи заявок за одне засідання.

Серед компаній, що пішли, є й ті, хто "залишає відчиненими двері", тобто резервують право зворотного викупу, тримають продані частки у себе в заставі або зовсім імітують вихід, змінюючи юрисдикцію на "дружню" і переводячи бізнес на довірених людей.

Право викупу, пишуть "Важливі історії", залишили за собою французькі Renault та Danone, а також американські McDonald's та Ford.

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Також є й компанії, які лише "імітували" свій вихід, змінивши власника. Це переважно невеликі компанії, новими власниками яких стали юрособи з Туреччини, Казахстану, Китаю та ОАЕ. Наприклад, з початку війни 14 юросіб з ОАЕ придбали 21 російську компанію.