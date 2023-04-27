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Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

громадянство

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що нібито затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, які вирішили не отримувати громадянство Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях "нових регіонів" на день їхнього "прийняття" до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.

"Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути виставлені з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини", - йдеться у документі.

Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, заборону в'їзду і небажаність перебування в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині заявляють, що будуть депортувати українців, які до 1 червня не отримають російський паспорт, - Генштаб

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23-27 вересня 2022 року відбулися псевдореферендуми про приєднання до РФ.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

5 жовтня Президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.

За даними британської розвідки, РФ планує провести регіональні вибори на окупованих територіях 10 вересня 2023 року.

Також читайте: Росіяни у окупованій частині Запорізької області обмежують пересування українців, які не отримали паспорт РФ, - Генштаб

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
Якщо рашисти запустили в роботу насосну станцію яка перекачує дніпровську воду в Крим а ЗСУ її досі не знищили то значить Зеленський і його шайка зрадників і не збираються повертати окуповані території , чітко виконують оманські договорняки.
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27.04.2023 21:09
+18
Гниды квартально -зелёные сдали Юг ! Ненавижу вас ,так же , как и

***** ! Как это возможно , что вы допустили террористов РАССТЕЛИВ ИМ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ ! А теперь издеваются над ЗСУ , своим скотским отношением
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27.04.2023 21:30
+16
нехай засуне цей указ собі в ср*а*ку
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27.04.2023 21:02
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27.04.2023 20:58 Відповісти
Він що, уявив що він там назавжди?
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27.04.2023 21:00 Відповісти
Гниды квартально -зелёные сдали Юг ! Ненавижу вас ,так же , как и

***** ! Как это возможно , что вы допустили террористов РАССТЕЛИВ ИМ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ ! А теперь издеваются над ЗСУ , своим скотским отношением
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27.04.2023 21:30 Відповісти
ГУЛАГ уже реставрують? Чи збудують новий?
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27.04.2023 21:01 Відповісти
Пальцем зроблений себе богом "возомніл".
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27.04.2023 21:01 Відповісти
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

6 ч

На закритій конференції між підарахами та іранцями виступив спікер Миротворця Євгеній Вольнов, який подякував за запрошення Слкужби безпеки України до участі і нагадав окупантам та іранцям, що відповідальності за злочини проти України не уникне ніхто!

https://twitter.com/i/status/1651550485021614084
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27.04.2023 21:02 Відповісти
Такий талан пропадає. Ось кому треба планувати спецоперації.
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28.04.2023 10:00 Відповісти
нехай засуне цей указ собі в ср*а*ку
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27.04.2023 21:02 Відповісти
ЗСУ пох що планує і підписує ху.ло.
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27.04.2023 21:02 Відповісти
А куди депортувать? Не в Сибір же! То китайське! Так куди? Таймир, Ямал?
Думаю, що нащадки тих, кого завезли в Україну після голодомору в хати померлих українців, будьть щасливі повернутися на землі предків
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27.04.2023 21:08 Відповісти
в указі пише, що за межі парашки, то було би непогано якби депортували їх на підконтрольну Україні територію. та як буде насправді, то хз... кацапам віри немає.
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27.04.2023 22:02 Відповісти
Якщо рашисти запустили в роботу насосну станцію яка перекачує дніпровську воду в Крим а ЗСУ її досі не знищили то значить Зеленський і його шайка зрадників і не збираються повертати окуповані території , чітко виконують оманські договорняки.
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27.04.2023 21:09 Відповісти
навіщо знищувати, якщо кацапів в наступному році в Криму вже може і не бути.
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27.04.2023 22:03 Відповісти
Депаптованы куда? В Украину? ЕС? США? Неплохой вариант.
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27.04.2023 21:13 Відповісти
***** на кацапії назавжди як і наш буба назавжди...
- мілліон причин придумають обидва - обнуляться разів 8...
....
крім майдану не бачу виходу з цієї зелененої гребні...
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27.04.2023 21:14 Відповісти
підписав указ про геноцид,
які ще докази потрібні міжнародним організаціям
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27.04.2023 21:15 Відповісти
снаряди потрібні 155 i не вимагати, а виробляти...
для цого і президент - ні?
а підписувати? - я кішку навчу за 3 тиждня.
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27.04.2023 21:19 Відповісти
не дурніша за бубу.
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27.04.2023 21:39 Відповісти
Їм і доказів ніяких не треба, рання он приспокійно головує в радбезі оон
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27.04.2023 23:20 Відповісти
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27.04.2023 21:48 Відповісти
Суддя в Гаазі:
- Мені погано! На лаві підсудних сидять три путіни!
Охоронець:
- Все гаразд, четвертий попросився на чемодан, його незабаром приведуть.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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28.04.2023 01:24 Відповісти
Геніально. Треба плагіатити.

Це до речі підпадає під геноцид. Але що з того? Це нічого не змінить.

В теперішньому світі править лиш СИЛА ТА МАКСИМАЛЬНА ЖОРСТОКІСТЬ. Ось якби ми мільйонами умертвляли росіян в рф в абсолютній тотальній війні, то тоді б нас поважали. А жертву геноциду ніхто слухати не буде.
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28.04.2023 09:59 Відповісти
текст указа:

file:///C:/Users/User/Downloads/0001202304270013.pdf
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28.04.2023 10:50 Відповісти
 
 