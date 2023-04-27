Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ
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Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що нібито затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, які вирішили не отримувати громадянство Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях "нових регіонів" на день їхнього "прийняття" до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.
"Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути виставлені з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини", - йдеться у документі.
Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, заборону в'їзду і небажаність перебування в РФ.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23-27 вересня 2022 року відбулися псевдореферендуми про приєднання до РФ.
30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".
5 жовтня Президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.
За даними британської розвідки, РФ планує провести регіональні вибори на окупованих територіях 10 вересня 2023 року.
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***** ! Как это возможно , что вы допустили террористов РАССТЕЛИВ ИМ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ ! А теперь издеваются над ЗСУ , своим скотским отношением
@UaPeacemaker
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6 ч
На закритій конференції між підарахами та іранцями виступив спікер Миротворця Євгеній Вольнов, який подякував за запрошення Слкужби безпеки України до участі і нагадав окупантам та іранцям, що відповідальності за злочини проти України не уникне ніхто!
https://twitter.com/i/status/1651550485021614084
Думаю, що нащадки тих, кого завезли в Україну після голодомору в хати померлих українців, будьть щасливі повернутися на землі предків
- мілліон причин придумають обидва - обнуляться разів 8...
....
крім майдану не бачу виходу з цієї зелененої гребні...
які ще докази потрібні міжнародним організаціям
для цого і президент - ні?
а підписувати? - я кішку навчу за 3 тиждня.
- Мені погано! На лаві підсудних сидять три путіни!
Охоронець:
- Все гаразд, четвертий попросився на чемодан, його незабаром приведуть.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Це до речі підпадає під геноцид. Але що з того? Це нічого не змінить.
В теперішньому світі править лиш СИЛА ТА МАКСИМАЛЬНА ЖОРСТОКІСТЬ. Ось якби ми мільйонами умертвляли росіян в рф в абсолютній тотальній війні, то тоді б нас поважали. А жертву геноциду ніхто слухати не буде.
file:///C:/Users/User/Downloads/0001202304270013.pdf