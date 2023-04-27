Чехія проти будь яких форм участі російських спортсменів у Олімпіаді, доки триває війна

Пленум Олімпійського комітету Чехії не погоджується з будь-якою формою участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, доки війна проти України триває.

Про це йдеться на сайті Олімпійського комітету Чехії, передає Цензор.НЕТ.

"Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал задоволений тим, що "представники спортивних асоціацій дотримуються тієї ж думки, що і Олімпійський комітет Чехії".

"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", - наголосив він.

Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.

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