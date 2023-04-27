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Китай і Росія посилили свою активність проти США у космосі, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пентагон

Країни-противники Сполучених Штатів, до яких відноситься, насамперед, Китай і Росія, за останні кілька років збільшили кількість і якість загроз для проєктів США у космосі.

Про це заявив на слуханнях у Конгресі помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для Міноборони США космос має важливе значення у тому, як ми конкуруємо та як ведемо боротьбу в будь-якій сфері. Він дозволяє виявляти та відстежувати ракети, що має важливе значення для захисту нашої батьківщини", - зауважив представник Пентагону.

Крім того, за його словами, активність у космосі забезпечує навігацію, в тому числі для точного удару по цілях, а також зв’язок у складних умовах. Це робить космос вирішальним у визначенні способів ведення бойових дій для США.

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"Противники Америки це розуміють",- продовжив Пламб.

Він підкреслив, що, зокрема, Росія й Китай створюють та розвивають нові сучасні можливості, щоби завадити об’єднаним силам США реалізовувати космічні місії.

"Лише за останні кілька років кількість і якість контркосмічних загроз значно зросла",- додав він.

Так, Китай уже розробив наземну протикосмічну зброю і продовжує шукати нові методи, що загрожують супутникам США. Крім того, КНР будує космічну архітектуру, яка дозволить його військовим наносити точні удари на великій відстані.

"Китай, зрештою, прагне поставити під сумнів нашу здатність проводити спільні операції в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив Пламб.

Водночас, Росія розробляє, випробовує та впроваджує власні протикосмічні системи. Це охоплює кінетичну протисупутникову зброю наземного та космічного базування.

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У цьому контексті представник Пентагону наголосив, що проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік у розмірі 33,3 мільярда доларів, запропонований президентом, інвестує в можливості, необхідні для вирішення цих завдань. Це приблизно на 15% більше в порівнянні з поточним роком.

Пламб також зазначив, що це має на меті забезпечити внески в дослідження, розробки, випробування та експерименти, що сприятиме подальшій інтеграції космічних послуг у об’єднані сили.
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Топ коментарі
+14
у свій час не треба було випускати цих двох ублюдків з ніщети і убожества..отож пожинайте плоди
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27.04.2023 21:10
+8
У Америки сейчас появился исторический шанс возглавить мировую коалицию в борьбе против

рашизма и всех тех недостран, которые его поддерживают, не упустите свой шанс!
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27.04.2023 21:12
+4
Все вы врете.... В рашке батут 3 год на ремонте....
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27.04.2023 21:11
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у свій час не треба було випускати цих двох ублюдків з ніщети і убожества..отож пожинайте плоди
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27.04.2023 21:10 Відповісти
випускали їх слюнтяї, ліваки, які вічно скиглять, що "нада просто денег дать, знания, немного любви и заботи и варвари станут людьми". Якщо почитати стародавню історію - кілька цивілізацій так і загинули - були багаті, ніц їм не бракувало, аж на горизонті з"явилися варвари. І нє, щоб їх одразу відівчити на горизонті з"являтися - давай їх вчити, давай їх окультурювати. А варвари не дураки, рвєніє і до науки і до роботи проявляють. Дураки ті, хто тому тішилися. Їх потім повбивали, знищили цілий народ.
У Марка Твена про це написано. "Говорили, що він вбив 4-х мешканців містечка. Але що з того? Навіть якщо би він був самим сатаною, знайшлося би чимало ідіотів, готових йти плакати (добре що очі у них на мокрому місці), до Губернатора штата, аби він показав себе мілосердним віслюком і помилував вбивцю" уривок з книги "Пригоди Тома Сойєра".
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27.04.2023 21:18 Відповісти
Все вы врете.... В рашке батут 3 год на ремонте....
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27.04.2023 21:11 Відповісти
У Америки сейчас появился исторический шанс возглавить мировую коалицию в борьбе против

рашизма и всех тех недостран, которые его поддерживают, не упустите свой шанс!
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27.04.2023 21:12 Відповісти
Який жирнючий троль🤣🌹
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27.04.2023 21:16 Відповісти
троль - русофоб
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27.04.2023 21:22 Відповісти
Когда то нас пугали "СОИ" при Рейгане. А еще раньше "гиперболоидом Гарина", а еще раньше Змей Горынычем. .
Хотят шо б бюджет выделял больше бабла .
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27.04.2023 22:41 Відповісти
Інопланетян на руССкий мір підсадили??
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27.04.2023 21:12 Відповісти
Еще не поздно ввести ээмбарго на торговлю с расией. Полное. Это для начала.И выгнать всех кацапских олигархов взад, а их ресурсы направить на СОИ-2. Абрамович финансирует программу звездных войн США. Это звучит гордо.
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27.04.2023 21:23 Відповісти
Їхня мета не лише ослабити та змістити США з ролі лідера, а й ліквідація західного способу життя та перетворення світу на величезний концтабір. Як не прикро, але, здебільшого, країни заходу і досі до кінця не розуміють, чим усе це скінчиться і дуже дорого за це заплатять - це лише питання часу.
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27.04.2023 21:24 Відповісти
а ви літайте з кацапнею до 31 року... - потім пролонгуйте
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27.04.2023 21:26 Відповісти
Увидели унижение с воздушным шаром и идут дальше. Стандартная схема гопников, которые никогда на улице не нападают с кулаками на прохожего, а сначала хотят поговорить и шаг за шагом подводят его к кондиции, что он сам все отдаст. В США многие политики учились в слишком дорогих школах, где директор и учителя поддерживают порядок и ученики очень боятся исключения из школы за проступки. Учились бы в обычной школе, где ученикам плевать на все, то там бы своими глазами увидели, как гопники ломают людей с помощью методов медленного увеличения давления. И что в такой школы выжить нормальному пацану есть только один способ: с невиданной жестокостью реагировать на малейшую агрессивную попытку в отношении себя, включая в себя даже одно проявление неуважения. И сразу раз и навсегда гопники отстают. А от тех, кто не готов покалечить в ответ на оскорбление, не отстают никогда и рано или поздно ломают и весь класс это видит своими глазами, как они раз в месяц отдают деньги гопникам и терпят ежедневные унижения, если попадаются им на глаза. За воздушный шар нужно было объявить вину (без доказательств, пользуясь своей репутацией честных людей против лжецов-коммунистов) любому китайскому военному кораблю и затем нанести по нему ракетный удар. Больше бы шаров не было. В космос бы никто не лез, понимая, что сейчас будет нанесен ответный удар по военным и политическим центрам в Пекине. А теперь Китай будет и дальше вести себя как гопник. Си Цзиньпин и есть гопник, хунвейбин то есть, у которого был статусный папка, прикрывающий агрессивную малолетку. Он хорошо впитал уличную школу и успешно применяет ее против трусливых политиков, кто не готов эскалировать конфликт тысячекратно, тем самым давая понять, что его трогать нельзя.
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27.04.2023 21:26 Відповісти
ніякого "уніженія" не було - це кацапні ***** на куда впаде, тут все не так...
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27.04.2023 21:28 Відповісти
Ну зараз в США є причина поставити китайоз ''в стойло''
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27.04.2023 21:34 Відповісти
 
 