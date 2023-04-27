Китай і Росія посилили свою активність проти США у космосі, - Пентагон

Країни-противники Сполучених Штатів, до яких відноситься, насамперед, Китай і Росія, за останні кілька років збільшили кількість і якість загроз для проєктів США у космосі.

Про це заявив на слуханнях у Конгресі помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для Міноборони США космос має важливе значення у тому, як ми конкуруємо та як ведемо боротьбу в будь-якій сфері. Він дозволяє виявляти та відстежувати ракети, що має важливе значення для захисту нашої батьківщини", - зауважив представник Пентагону.

Крім того, за його словами, активність у космосі забезпечує навігацію, в тому числі для точного удару по цілях, а також зв’язок у складних умовах. Це робить космос вирішальним у визначенні способів ведення бойових дій для США.

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"Противники Америки це розуміють",- продовжив Пламб.

Він підкреслив, що, зокрема, Росія й Китай створюють та розвивають нові сучасні можливості, щоби завадити об’єднаним силам США реалізовувати космічні місії.

"Лише за останні кілька років кількість і якість контркосмічних загроз значно зросла",- додав він.

Так, Китай уже розробив наземну протикосмічну зброю і продовжує шукати нові методи, що загрожують супутникам США. Крім того, КНР будує космічну архітектуру, яка дозволить його військовим наносити точні удари на великій відстані.

"Китай, зрештою, прагне поставити під сумнів нашу здатність проводити спільні операції в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зауважив Пламб.

Водночас, Росія розробляє, випробовує та впроваджує власні протикосмічні системи. Це охоплює кінетичну протисупутникову зброю наземного та космічного базування.

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У цьому контексті представник Пентагону наголосив, що проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік у розмірі 33,3 мільярда доларів, запропонований президентом, інвестує в можливості, необхідні для вирішення цих завдань. Це приблизно на 15% більше в порівнянні з поточним роком.

Пламб також зазначив, що це має на меті забезпечити внески в дослідження, розробки, випробування та експерименти, що сприятиме подальшій інтеграції космічних послуг у об’єднані сили.