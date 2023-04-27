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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував допомогу Україні у протистоянні агресії РФ та відновленні: "Свобода й демократія знову під загрозою"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сок,йоль,юн

Корейський народ має досвід збройної боротьби за свободу й суверенітет за підтримки вільного світу – те, що українці переживають зараз, тож Республіка Корея підтримуватиме Україну, а також зусилля з відновлення країни після війни.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, виступаючи у четвер перед обома палатами Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Свобода й демократія знову під загрозою. Війна проти України є порушенням міжнародного права. Це спроба силою змінити статус-кво в односторонньому порядку. Корея рішуче засуджує неспровокований збройний напад на Україну", - наголосив президент Юн.

Він нагадав, що коли Північна Корея скоїла напад на Південь у 1950 році, демократії з усього світу надали свою допомогу Сеулу.

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"Ми разом воювали і зберегли свободу. Решта – це історія", - зауважив президент РК.

Він підкреслив, що досвід його країни засвідчує, "наскільки важливо для демократій підтримувати солідарність". Тому, за його словами, Корея буде солідарною з усім вільним світом.

"Ми будемо активно працювати на захист свободи, а також народу України та підтримувати зусилля з її відновлення",- підкреслив Юн.
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Топ коментарі
+19
Дякуємо, друзі.
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27.04.2023 21:24
+12
Так і має бути ,, якщо живеш поряд з божевільним сусідом .
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27.04.2023 21:34
+8
От у цих корейців зброї дуже багато
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27.04.2023 21:25
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Дякуємо, друзі.
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27.04.2023 21:24 Відповісти
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27.04.2023 21:34 Відповісти
👍
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27.04.2023 21:25 Відповісти
От у цих корейців зброї дуже багато
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27.04.2023 21:25 Відповісти
Так і має бути ,, якщо живеш поряд з божевільним сусідом .
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27.04.2023 21:34 Відповісти
Не просто зброї, а *********** зброї.
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27.04.2023 22:35 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи....
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27.04.2023 21:26 Відповісти
Не доречний комент!
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27.04.2023 21:32 Відповісти
Алкаш мєдвєдєв доп@здівся
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27.04.2023 21:31 Відповісти
Не только он, в основном здесь работа США (от которых Южная Корея зависит от и до, раз в 50 больше, чем мы зависим от США). Но этот клоун крайне неудачно позволил себе оскорбления и угрозы против старых корейских политиков азиатского менталитета, даже шестерки лошадиного навоза из МИДа были в шоке от последствий высказывания все же бывшего президента оркостана и имеющего должность и сейчас. В Южной Корее более молодой не имеет права так высказываться против старшего одной касты с собой, даже если его должность немного выше (но все равно они в одной касте политиков) и даже если там разница всего в 5 лет по возрасту. А алкаш как раз молодой и за это десятикратный спрос с его написанной тупорылыми сотрудниками ФСБ методички.
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27.04.2023 21:38 Відповісти
Гадаю , дядечко Джо , з паном президентом Південної Кореї , таки знайшов спільну мову . !! Ну тобто - ду-уже спільну ..
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27.04.2023 21:39 Відповісти
Молодець карліковий алкаш, так відштовхнути країну, яка до останнього давала якісь технології та намагалсь якось стояти остронь, то ще треба вміти зробити!!
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27.04.2023 21:39 Відповісти
спільна мова між США І Південною Кореєю ,є статус Південної Кореї , як основного союзника США поза НАТО. До речі ВЗРада і "зелена антиукраїнська влада" , свого часу відмовилися проголосувати звернення до конгресу США, про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО,
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27.04.2023 22:24 Відповісти
Сколько же раз доказывал это. Но и другое убивает. Про такой статус у нас за 30 лет даже по райцентру ты каналу ни слова! А ведь конфигурация тут для нас была идеальная.
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28.04.2023 07:46 Відповісти
дякуємо. і, в першу чергу, Сполученим Штатам, що вирішили це питання.
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27.04.2023 21:52 Відповісти
Круто. Президент Півдн. Кореї офіційно визначив позицію країни. Це важливо.
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27.04.2023 22:09 Відповісти
США легенько підштовхнули.
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27.04.2023 22:18 Відповісти
Вроде ж корейцы были против продавать нам снаряды 155 мм? О какой помощи он сейчас трещал? Если о снарядах, то очень хорошо. Если о гуманитарке на сумму 40 млн.баксов в год, то иди нафиг козлина!
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27.04.2023 22:18 Відповісти
А если на сумму 45 млн.баксов в год?
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27.04.2023 23:10 Відповісти
Правильний президент правильної країни.
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27.04.2023 22:27 Відповісти
Козлина це ти. Навчися читати і розуміти тексти.
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27.04.2023 22:30 Відповісти
감사합니다. Thank you. Дякую.
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28.04.2023 01:20 Відповісти
 
 