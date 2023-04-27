З квітня в Україні відновили контроль за дотриманням заборони куріння у кафе та ресторанах

У квітні 2023 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, який визначає перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду у сфері антитютюнового законодавства на період воєнного стану.

Про це під час тематичної пресконференції в Укрінформі повідомив головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Юрій Сахно, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вказаний наказ передбачає такі підстави для перевірки: самостійне звернення субʼєкта господарювання; доручення прем’єр-міністра України; звернення фізичної особи.

Представник Держпродспоживслужби нагадав, що з початку війни уряд запровадив Мораторій на перевірки у сфері антитютюнового законодавства, що нівелювало контроль за його дотриманням.

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Він також повідомив, що у разі порушення антитютюнового законодавства відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння в приміщенні становить від 1000 до 10000 грн за кожне порушення. З 11 липня 2023 року такий штраф становитиме 3000 грн за перше порушення впродовж року та 15000 грн - за кожне наступне.

Виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира зазначив, що за результатами громадського моніторингу, який проводили волонтери всеукраїнської кампанії "Молодь вільна від куріння" у вересні-грудні 2022 року, більшість закладів дотримуються заборони куріння в приміщеннях, однак 20% закладів порушують це правило.

Він зауважив, що скаргу на куріння у забороненому Законом місці можна подати в електронний спосіб навіть з мобільного телефону - це можна легко зробити через сервіс Центру громадського здоров’я України.

Також він звернув увагу всіх суб’єктів господарювання (розповсюджувачів та рекламодавців) на необхідність дотримання вимог оновленого законодавства про рекламу та приведення змісту реклами на рекламоносіях у відповідність до вимог законодавства.

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Купира пояснив, що згідно зі змінами до статті 22 Закону України "Про рекламу", обмеження та заборони, які раніше стосувалися виключно реклами тютюнових виробів, наразі також розповсюджуються на рекламу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та на рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються вказані товари.

Нагадаємо, з 11 липня 2022 року набули чинності норми антитютюнового Закону 1978-ІХ щодо захисту громадян від вторинних тютюнових та нікотинових викидів. Норма передбачає заборону куріння сигарет для нагрівання у визначених законом громадських місцях нарівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами, куріння яких заборонено з 2012 року.

Окрім цього, норми закону забороняють курилки у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця. Відповідно до закону, власники закладів мають розміщувати інформаційне повідомлення про заборону куріння та вживання всіх тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів та пристроїв для нагрівання тютюну.

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