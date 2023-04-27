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куріння (62) МОЗ (3879) Держпродспоживслужба (16) штраф (705)

З квітня в Україні відновили контроль за дотриманням заборони куріння у кафе та ресторанах

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

курение,сигареты,электронные

У квітні 2023 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, який визначає перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду у сфері антитютюнового законодавства на період воєнного стану.

Про це під час тематичної пресконференції в Укрінформі повідомив головний спеціаліст відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби Юрій Сахно, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вказаний наказ передбачає такі підстави для перевірки: самостійне звернення субʼєкта господарювання; доручення прем’єр-міністра України; звернення фізичної особи.

Представник Держпродспоживслужби нагадав, що з початку війни уряд запровадив Мораторій на перевірки у сфері антитютюнового законодавства, що нівелювало контроль за його дотриманням.

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Він також повідомив, що у разі порушення антитютюнового законодавства відповідальність для закладів ресторанного господарства за куріння в приміщенні становить від 1000 до 10000 грн за кожне порушення. З 11 липня 2023 року такий штраф становитиме 3000 грн за перше порушення впродовж року та 15000 грн - за кожне наступне.

Виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира зазначив, що за результатами громадського моніторингу, який проводили волонтери всеукраїнської кампанії "Молодь вільна від куріння" у вересні-грудні 2022 року, більшість закладів дотримуються заборони куріння в приміщеннях, однак 20% закладів порушують це правило.

Він зауважив, що скаргу на куріння у забороненому Законом місці можна подати в електронний спосіб навіть з мобільного телефону - це можна легко зробити через сервіс Центру громадського здоров’я України.

Також він звернув увагу всіх суб’єктів господарювання (розповсюджувачів та рекламодавців) на необхідність дотримання вимог оновленого законодавства про рекламу та приведення змісту реклами на рекламоносіях у відповідність до вимог законодавства.

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Купира пояснив, що згідно зі змінами до статті 22 Закону України "Про рекламу", обмеження та заборони, які раніше стосувалися виключно реклами тютюнових виробів, наразі також розповсюджуються на рекламу пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, електронних сигарет, заправних контейнерів та на рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються вказані товари.

Нагадаємо, з 11 липня 2022 року набули чинності норми антитютюнового Закону 1978-ІХ щодо захисту громадян від вторинних тютюнових та нікотинових викидів. Норма передбачає заборону куріння сигарет для нагрівання у визначених законом громадських місцях нарівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами, куріння яких заборонено з 2012 року.

Окрім цього, норми закону забороняють курилки у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця. Відповідно до закону, власники закладів мають розміщувати інформаційне повідомлення про заборону куріння та вживання всіх тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів та пристроїв для нагрівання тютюну.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Під час війни більше нічим зайнятись...
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27.04.2023 21:46
+10
Більше не залишилося над чим контроль відновлювати???!!! Ото радість!
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27.04.2023 21:48
+9
В країні все классно, скрізь порядок, нема війни, тільки й лишилось проблеми, що відновити контроль за курінням. Офігенно.
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27.04.2023 21:51
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АХМЕТОВ ТОЛЬКО ЗА МАРТ ЗАРАБОТАЛ НА СХЕМАХ С «ЭНЕРГОАТОМОМ » МИЛЛИАРД ГРИВЕН... ЗАКУРИВАЕМ
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27.04.2023 21:44 Відповісти
може, якась прибиральниця дасть шваброю депутату за айкос?
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27.04.2023 21:46 Відповісти
Під час війни більше нічим зайнятись...
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27.04.2023 21:46 Відповісти
коли коту нефіг робити - він яйця лиже... ( не ті що по 17 грн.)
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27.04.2023 22:18 Відповісти
А что именно упустило МЗ за эти полторы секунды войны, пока подписывало приказ?
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27.04.2023 23:35 Відповісти
Да какие рестораны с кальянами,накуй окопы рыть всей всезасраннойй радой...
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27.04.2023 21:48 Відповісти
Більше не залишилося над чим контроль відновлювати???!!! Ото радість!
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27.04.2023 21:48 Відповісти
В країні все классно, скрізь порядок, нема війни, тільки й лишилось проблеми, що відновити контроль за курінням. Офігенно.
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27.04.2023 21:51 Відповісти
граються зелені - я б ще в кафе відновив контроль за диханням..
дишуть зарази!
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27.04.2023 21:53 Відповісти
Заспокойтесь давним давно в нормальних закладах про це вже навіть не думають. Але шуму і вигляд діяльності подати треба..
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27.04.2023 21:56 Відповісти
два кафе - два сайна "no smoking" and "smokers welcome"
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27.04.2023 21:58 Відповісти
ні, нам потрібна коміссія!
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27.04.2023 21:59 Відповісти
Головне, щоб зеленим нюхати дозволяли, а а головному - обдолбаним виступати по тєлєку..
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27.04.2023 22:02 Відповісти
ну це ви вже на святе...
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27.04.2023 22:09 Відповісти
Нам війна, а мажорним та мандатованим покидькам тимчасові незручності в кафе і ресторанах?! Дебіли ***!
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27.04.2023 22:09 Відповісти
Судя по некоторым комментам, сразу видно кто и зачем ходит в кафе и рестораны. Одни, что бы накуриться, другие напиться, а третьи ваще чего-то нюхнуть.
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27.04.2023 22:12 Відповісти
в цей час кафе і ресторани? село неначе погоріло, неначе люди подуріли...
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27.04.2023 22:15 Відповісти
А что молодежи делать? Когда-то мне начальник УКС ( управление капитального строительства) одного облгаза сказал, что сейчас молодежь не хочет в траншеях сидеть и заморачиваться с трубами. А хочет быстро и много получать.
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27.04.2023 22:25 Відповісти
Kak вроде когда-то , где-то, кроме савецких фильмов, была молодежь, которая хотела сидеть в траншеях и маслать трубы, и которая не хотела много получать.
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27.04.2023 23:28 Відповісти
Работая когда-то мастером п/о (производственного обучения) в одном из строительных ПТУ, могу сказать, что "маслали" и многие добились в этой жизни хороших результатов. С последующей конечно учебой выше и практикой. Так, что учитесь, учитесь и будет у вас много денешек.
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27.04.2023 23:46 Відповісти
А чому в Україні немає електроних скраг на викидання сміття у яри, посадки, річки зі ставками ?
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27.04.2023 22:36 Відповісти
треба дякувати зе і ко що в бліндажах і окопах можна курити і кальян. чи заборонять? комісію пригонять
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27.04.2023 22:46 Відповісти
Під це діло треба набрати ще ментів на службу! Бо треба ж буде комусь патрулювати кафє та ресторани!
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27.04.2023 22:50 Відповісти
Столько возмущенных криков, чти кажется людям и повода не надо, дай только возможность выгадиться в сети. Что плохого в этом приказе? Курить вредно, этого только уже совсем олигофрены не понимают, а если чел все равно курит, то пусть не травит окружающих хотя бы.
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27.04.2023 23:33 Відповісти
Zelensky is the reason. As long as he is in power, people will have a perfect scapegoat to take one's frustration and fear on. He is to blame for everything, and will for ever be, ling after he is gone. And the 73%, of course. And, by extension, democracy itself, which is a great system, but only to the extent my candidate is elected. Whatever the Zelensky government says or does, will always be wrong. Not because it is truly wrong, but because it comes from Zelensky or his team.
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28.04.2023 01:18 Відповісти
Еще одна контора с наглыми перевиряльщиками на брони устала сидеть в блатных офисах без штрафов и взяток.
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27.04.2023 23:33 Відповісти
 
 