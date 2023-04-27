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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка, її чоловіка шпиталізували з тяжкими травмами, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог вдарив по житловому будинку у селі Одрадокам’янка Тягинської громади Херсонської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Зазначається, що мешканці будинку - 60-річна жінка та її 73-річний чоловік - в момент удару знаходилися на подвір’ї.
Жінка загинула на місці від отриманих поранень, а чоловік отримав тяжкі травми.
"З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 27 квітня росіяни обстріляли житловий квартал Херсону та скинули 5 керованих авіабомб на село Кізомис. Загинула людина.
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