Протягом 27 квітня ворог обстріляв 9 громад на Сумщині - зафіксовано 130 "прильотів", - ОВА
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27 квітня, російські військові вчергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано понад 130 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.
Середино-Будська громада: громади росіяни били з мінометів - 22 вибухи. Також з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 4 ракет по місту Середина-Буда.
Есманська громада: зафіксовано 23 "прильоти" з міномету та 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. Також ворог з гелікоптера здійснив пуск 1 ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені три житлові будинки.
Зноб-Новгородська громада ворог теж бив з мінометів - 9 вибухів, а також зафіксовано обстріл з АГС - 5 пострілів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуск 3 ракет по території громади.
Шалигинська громада: росіяни скинули на територію 3 міни.
Свеська громада: були 4 вибухи з міномету.
Білопільська громада: зафіксовано 31 "приліт" з міномету та 4 - зі ствольної артилерії.
Юнаківська громада: з території рф росіяни здійснили артобстріл – 6 вибухів.
Хотінська громада: ворог бив з артилерії - 4 "прильоти".
Миропільська громада: був артобстріл - 5 вибухів та мінометний обстріл - 4 міни.
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