На окупованих територіях росіяни змушують місцевих мешканців дивитися пропагандистські фільми, - ЦНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.
На тимчасово окупованих територіях України, щоб нав'язати місцевим мешканцям свою ідеологію, окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.
Топ коментарі
+1 Канабінол Канабінолич
показати весь коментар27.04.2023 22:59
+1 Яр Холодний
показати весь коментар28.04.2023 06:55
+1 Марина Нєчаєва 65f96ff6
показати весь коментар28.04.2023 07:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Прямо як "лохторат" Зеленського - рідко хто зараз признається, що за нього голосував: або "голосував не за нього" , або "ващє на вибори не ходив"!
А щодо "комуналки" - згоден Я за квартиру платив 16-22 рублі в місяць (при сукупному доході в 400 руб) Але якби запропонували "вернуть всё взад" - не погодився-б!
.