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На окупованих територіях росіяни змушують місцевих мешканців дивитися пропагандистські фільми, - ЦНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях України, щоб нав'язати місцевим мешканцям свою ідеологію, окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств. 

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Топ коментарі
+1
У робочий оплачуваний час і я би комедію про касапа-діпіла подивився би.. хоча чесно кажучи за 42роки, крім шуріка-касапа, нічого мабуть радянського і не дивився.. брешу.. в дитинстві дивився щось про "капітана Гранта"
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27.04.2023 22:59
+1
То він "рисується" Зараз говориш з деякими і аж зло бере - такі вони були "приховані "антикомуністи" Слухаєш їх і думаєш : "А хто ж в піонерах та комсомольцях ходив? Хто заради кар"єри в партію ломився?"
Прямо як "лохторат" Зеленського - рідко хто зараз признається, що за нього голосував: або "голосував не за нього" , або "ващє на вибори не ходив"!
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28.04.2023 06:55
+1
Деякі речі були нормальними - зі скаутів зідрали піонерів частково, піонерські табори нормально було. Відпочинок і щось цікаве вивчали, бо вихователями студенти педінститутів і фізкультури були. А зараз, блін, діти самі по собі..10-12 років а вже пиво чи джин тонік п'є нестидаючись прям на вулиці..
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28.04.2023 07:05
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У робочий оплачуваний час і я би комедію про касапа-діпіла подивився би.. хоча чесно кажучи за 42роки, крім шуріка-касапа, нічого мабуть радянського і не дивився.. брешу.. в дитинстві дивився щось про "капітана Гранта"
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27.04.2023 22:59 Відповісти
З легкою парою? Бриліантова рука? 17 миттєвостей весни? Місце зустрічи змінити не можна? За двома зайцями? В бій ідуть одні старики? Максим Перепелиця, Іван Васильович міняє професію, Три мушкетери, Соьака на сіні? Не всі комедії, не всі фільми перелічені. Невже такі погані? І Ви зовсім не дивились?))
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27.04.2023 23:28 Відповісти
Чесно кажу. Наче 81-го року, але мене від цих фільмів з дитинства воротило.. батьки заставляли щось там дивитись, але максимум могли розвести на квн і фігурне катання..
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27.04.2023 23:35 Відповісти
Мені не 80, але подобались) тим більш більшість ще на Довженко та Одеській кіностудіях знімались. Багато й зараз подобаються. Цікаво, що Ви дивились і дивитесь..
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28.04.2023 00:32 Відповісти
То він "рисується" Зараз говориш з деякими і аж зло бере - такі вони були "приховані "антикомуністи" Слухаєш їх і думаєш : "А хто ж в піонерах та комсомольцях ходив? Хто заради кар"єри в партію ломився?"
Прямо як "лохторат" Зеленського - рідко хто зараз признається, що за нього голосував: або "голосував не за нього" , або "ващє на вибори не ходив"!
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28.04.2023 06:55 Відповісти
Деякі речі були нормальними - зі скаутів зідрали піонерів частково, піонерські табори нормально було. Відпочинок і щось цікаве вивчали, бо вихователями студенти педінститутів і фізкультури були. А зараз, блін, діти самі по собі..10-12 років а вже пиво чи джин тонік п'є нестидаючись прям на вулиці..
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28.04.2023 07:05 Відповісти
Юрий Нестеренко "Ах, какая была держава!"
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28.04.2023 07:14 Відповісти
Ото Ваш сарказьм..мені лагері подобались, ціле літо на дачі було нудно)) були і нормальні речі в тій державі)) наприклад ціни на комуналку 😋
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28.04.2023 08:05 Відповісти
Мені не було часу по "лагерям" їздить Городи багато часу займали Вранці поснідав і поки не пече сонце - піти на город бур"ян рвать І свині ситі з кролями і город чистий У спеку можна було на ставок поїхать - скупаться От і всі "лагеря"
А щодо "комуналки" - згоден Я за квартиру платив 16-22 рублі в місяць (при сукупному доході в 400 руб) Але якби запропонували "вернуть всё взад" - не погодився-б!
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28.04.2023 08:49 Відповісти
Ну то в нас не було городу) Я жалкую тільки за морозивом й хлібом...ну й цінами на комуналку))
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28.04.2023 09:04 Відповісти
если беруши брать, то можно вздремнуть.
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27.04.2023 23:03 Відповісти
Ну це вже вершина садизму ..!!
.
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27.04.2023 23:22 Відповісти
нагромождение вранья тем быстрее принасет кацапам смерть
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27.04.2023 23:24 Відповісти
 
 