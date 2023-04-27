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Новини За кордоном
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Франція (1959) шпигунство, шпіонаж (808)

Франція торік вислала понад 40 підозрюваних у шпигунстві дипломатів РФ, - Le Mond

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

франція

Франція видворила з країни 41 російського дипломата за підозрою в шпигунстві навесні 2022 року.

Про це пише Le Mond, посилаючись на свідчення гендиректора служби внутрішньої безпеки країни (DGSI) Ніколя Лернера, які він у закритому режимі в лютому дав парламентському слідчому комітету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він заявив, що впродовж останніх двох місяців проводив "роз’яснювальну роботу" у парламенті Франції через "виявлені контакти зі співробітниками російської розвідки під дипломатичним прикриттям".

"Російські спецслужби найактивніші й найчисленніші на території Франції і налічуюють кілька десятків офіцерів, навіть якщо їхня кількість значно зменшилася від початку війни проти України", — переповідає його слова Le Mond.

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Лернер уточнив, що 35 дипломатів РФ вислали з країни після викриття масових звірств росіян проти мирних жителів Бучі. Незабаром Париж видворив ще шістьох, яких спіймали на місці злочину під час "роботи з джерелом інформації". Як пише видання, це була одна з наймасштабніших операцій DGSI з боротьби зі шпигунством за останні десятиліття.
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Нах їх висилати?? Це називається "круговорот гімна в природі"...
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27.04.2023 23:05 Відповісти
де Баканов із Татаровим та Демченком? Не знаєш?
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27.04.2023 23:12 Відповісти
ну? и чего остановились?
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27.04.2023 23:07 Відповісти
коли вже наших фсбешних кротів видворять ? половина сбу аж кишить та пів офісу голобородька оманського
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27.04.2023 23:12 Відповісти
 
 