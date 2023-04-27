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Данія (373) Північний потік (1369)

Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information, передає Цензор.НЕТ.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно SS-750 з мінісубмариною на борту.

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Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.
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Топ коментарі
+14
Там все набагато простіше було. В той час паРаша шантажувала Європу газом, щоб прискорити сертифікацію СП2 і збільшити енергозалежність Європи. Тобта рашка не виконувала умови контрактів. І мала за це отримати позови на десятки млрд євро. Тому підрив газогонів був для них вигідним і з економічної, і з політичної точки зору. Якби подіяв шантаж, залатали б газогони і постачали б газ у Європу, не подіяв - не треба сплачувати за порушення умов контракту. Про Україну там і мови не було - в нас нема технічних можливостей підірвати ту кляту трубу (До речі, навіть ***** про це заявляв).
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27.04.2023 23:58
+7
Кацапоиды видимо сами подорвали свое же СП-2 чтобы обвинить Украину и США и настроить Европу против нас.
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27.04.2023 23:21
+4
А як же Українська команда з арендованою яхтою????
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28.04.2023 00:34
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могли й на абордаж та потопити... виродилися вікінги
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27.04.2023 23:19 Відповісти
Очевидно, х#ловські аналітики дійшли до висновку, що з того роя СП-2 не вийде ні х#я (бо рано чи пізно Захід відмовиться від рашистського газу), і вирішили краще спланувати провокацію - представивши Україну як виконавців.
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27.04.2023 23:19 Відповісти
Там все набагато простіше було. В той час паРаша шантажувала Європу газом, щоб прискорити сертифікацію СП2 і збільшити енергозалежність Європи. Тобта рашка не виконувала умови контрактів. І мала за це отримати позови на десятки млрд євро. Тому підрив газогонів був для них вигідним і з економічної, і з політичної точки зору. Якби подіяв шантаж, залатали б газогони і постачали б газ у Європу, не подіяв - не треба сплачувати за порушення умов контракту. Про Україну там і мови не було - в нас нема технічних можливостей підірвати ту кляту трубу (До речі, навіть ***** про це заявляв).
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27.04.2023 23:58 Відповісти
Кацапоиды видимо сами подорвали свое же СП-2 чтобы обвинить Украину и США и настроить Европу против нас.
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27.04.2023 23:21 Відповісти
Вище виклав ймовірну причину підриву, яка на мій погляд була очевидною з самого початку.
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28.04.2023 00:00 Відповісти
Вітаю, до Вас нарешті дійшло очевидне.
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28.04.2023 07:29 Відповісти
кацапікі готували й провели підрив своїх "потоків" для подальшого шантажу Європи цінами на газ і оббріхування опонентів. це їх підарастичний почерк.
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28.04.2023 00:18 Відповісти
А як же Українська команда з арендованою яхтою????
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28.04.2023 00:34 Відповісти
наоборот, яхта ніби українська, а команда х\й знає яка... - операція прикриття для сс-750.
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28.04.2023 00:39 Відповісти
Яхта Andromeda була нібито арендована у фірми Mola Yachting GmbH (Германія).

Яле я маю на увазі, що підрив нібито здійснили "Проукраїнські диверсанти".
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28.04.2023 00:51 Відповісти
"нібито"... можна тикати пальцями у всі сторони світу... і все буде "нібито" на це було й розраховане кацап ІПСО, щоб відвести від себе підозру.
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28.04.2023 01:00 Відповісти
Я пишу "Нібито", бо насправді це з самого початку було шито білими нитками!

Але ж то було так зване "розслідування" від Spiegel!
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28.04.2023 01:03 Відповісти
я зрозумів, доповнив ваше "нібито". й злодіїв-кацапів притягнув до нього.
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28.04.2023 01:07 Відповісти
А як же тепер усі ті висери Політико та інших "провідних" газет про український слід?
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28.04.2023 07:28 Відповісти
те, що кацапня підірвала труби я тут писав ще пів року назад. москалям пох на ті труби, своє бабло вони вже вкрали на етапі будівництва тих гівнопроводів.... та й пошкодження можна відремонтувати!
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28.04.2023 07:32 Відповісти
 
 