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США цього тижня обговорять з союзниками прискорення постачання зброї Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон,райдер

США цього тижня проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та ЄС у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зустріч включає директорів із озброєнь та представників більш ніж 40 країн Європейського Союзу та НАТО, сфокусованих на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, необхідної Україні", - заявив Райдер.

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Автор: Володимир Янченко
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28.04.2023 00:17 Відповісти
А ленд ліз ще не на часі?
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28.04.2023 05:41 Відповісти
Обсудят, где Лендлиз. Потом обсудят ускорение поиска Лендлиза. Потом обсудят консенсус, чтобы все были не против ускорения поиска... Потом сделают заявление и озабоченности...
Т.е. беспрецедентная работа кипит!
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28.04.2023 06:42 Відповісти
Обсудят дату обсуждения ускорения поставок
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28.04.2023 09:32 Відповісти
...... "Обсудят ускорение"....

Это не демократия, а бюрократия.
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28.04.2023 06:38 Відповісти
Як показує досвід - демократія та бюрократія ходять завжди поряд
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28.04.2023 07:55 Відповісти
 
 