США цього тижня обговорять з союзниками прискорення постачання зброї Україні, - Пентагон

США цього тижня проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та ЄС у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зустріч включає директорів із озброєнь та представників більш ніж 40 країн Європейського Союзу та НАТО, сфокусованих на глобальних зусиллях щодо прискореного постачання, виробництва та підтримки зброї, необхідної Україні", - заявив Райдер.

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