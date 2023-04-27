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Ар'єв (314) ВР (11722)

У порядку денному Ради немає постанови, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень, - нардеп "ЄС" Ар’єв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

забезпечення,виплати,грошове,бойові

У порядку денному Верховної Ради немає постанови, яка блокує підписання закону, який повертає виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Без розгляду цієї постанови закон про повернення виплат військовим не може бути підписаний спікером і переданий на розгляд президенту.

Про це розповів нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ

"Щойно поширили попередній порядок денний ВР, запропонований монобільшістю. В ньому немає проєкту постанови Цабаля, депутата з групи Устинової, який заблокував підписання закону із поверненням 30 тисяч для військових. Тобто, слуги не бажають розблокувати цей закон і повернення виплат військовим. До речі, Європейська Солідарність знайшла джерела фінансування:

-повернути дорожній фонд на потреби ЗСУ, як у 2022 - 54 млрд грн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ВР зареєстрована постанова, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень

-оподаткування ігорного бізнесу - 37 млрд грн

-ліквідація схематозу на зерновому коридорі - 11 млрд грн

-виведення з тіні частини тютюнового ринку - 2,5 млрд грн

-припинення фінансування за державний кошт олігархічних телеканалів і єдиному марафоні - 1,7 млрд грн

Але офіс президента, вочевидь, не хоче всі вищезазначені кошти віддати військовим, адже тоді зникає годівниця. Ось і все", - розповів Ар'єв.

Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. 11 квітня у ВР була зареєстрована постанова, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень. Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон.
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Топ коментарі
+9
Це не про цих людей. Вони не хочуть направляти гроші зі схематозів на виплати військовим. Бо якщо схкматозів не буде у них, тл як вони зможуть дирувати закордом? А якщо виплат військовим не буде, то вони жируватимуть на них.
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27.04.2023 23:34
+8
Війна у нас з 2014-го.

"Партія "ЄС" підказує слугам народу, де взяти гроші для ЗСУ. Чи почує монобільшість?"
https://www.youtube.com/watch?v=6**********&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
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28.04.2023 00:36
+7
Нічого не змінилось з 2019-го. Наволоч зЕбільна, продовжує ненавидіти та обкрадати військових, розвалювати обороноздатність країни.
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27.04.2023 23:58
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Це не про цих людей. Вони не хочуть направляти гроші зі схематозів на виплати військовим. Бо якщо схкматозів не буде у них, тл як вони зможуть дирувати закордом? А якщо виплат військовим не буде, то вони жируватимуть на них.
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27.04.2023 23:34 Відповісти
Як би Ленка ще не почала заробляти у Твітері на пересуванні українських військ по 150 000 рублів.
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28.04.2023 07:32 Відповісти
Повісити на ліхтарях перед ВРУ тих, хто блокує виплати Захисникам України!!
В тилу та теплих туалетах мозги у привладних з ВРУ та ОПУ геть жиром запливли!!
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27.04.2023 23:44 Відповісти
що за треш?
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28.04.2023 00:09 Відповісти
Так питання про виплати як раз в тилу, на передовій, умовній другій лінії та бойовому забезпеченню все платять, трохи затримали лише в цьому місцяці
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28.04.2023 08:32 Відповісти
Лікуйтесь.
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27.04.2023 23:56 Відповісти
А щоб ти зʼів , розумнику ?
Дивись свій марафон і відчепися від 5-го каналу 😠
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27.04.2023 23:58 Відповісти
Нічого не змінилось з 2019-го. Наволоч зЕбільна, продовжує ненавидіти та обкрадати військових, розвалювати обороноздатність країни.
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27.04.2023 23:58 Відповісти
затрахали тими 30 тис. зберіть вначалі ті гроші, про які говорите, потім ставте питання виплат. курсантам вуза у Львові платили по 30 тис. за який хер??? тепер платять по 1 тис. і це нормально. це саме стосується і глибоких тиловиків, з\п 20 тис.+ їм мало? чи мало депутатам? і Арьєву???
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28.04.2023 00:07 Відповісти
більшість цього не розуміє, або вдає що не розуміє
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28.04.2023 00:14 Відповісти
тупі урапатріоти-горлопани і відверті вороги, щоб "положити" наші фінанси... ця проблема під час війни нам ніяк не потрібна.
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28.04.2023 00:25 Відповісти
Війна у нас з 2014-го.

"Партія "ЄС" підказує слугам народу, де взяти гроші для ЗСУ. Чи почує монобільшість?"
https://www.youtube.com/watch?v=6**********&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
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28.04.2023 00:36 Відповісти
то все пусті бла...бла...бла... якщо пофантазувати й представити, що ігорні бариги віддадуть 37 міліардів?(хоча оборот там невідомий) вони краще підуть в тінь і получим великий болт... схематоз по зерну ліквідувати й отримати 11 лярдів? смішно!!! 11 лярдів, це бабло що недополучають фермери, пофантазуємо. що вони їх доотримають, то це доотримують фермери, а не держава, але з\п фермери воякам не платять... і т.д. Де брати бабло??? подяка Штатам і Європі - рятують нас... і зброєю і фінансами...
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28.04.2023 00:52 Відповісти
Ще не насміялись.
ЄС, а тоді БПП, Народний фронт, Свобода, Удар 5 років демонстрували, де і як брати гроші на відродження армії та економіки.
На відміну віж плісняви, вони не триндять, роблять. Тому їх пропозиція реальна.
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28.04.2023 10:25 Відповісти
Ми не про прихильність до партій.
Ні, не фантазія.
Фантазія, втілена пліснявою наволоччю, це кілограм яєць по 17.
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28.04.2023 10:54 Відповісти
нічого вони не зберуть бо у нас корупційна держава,надалі буде тільки гірше,податків збиратимуть все менше бо працездатне населення скорочується через старіння міграційні процеси тощо,а кількість пенсіонерів та тих хто має право на різні виплати зростає..
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28.04.2023 01:54 Відповісти
Сколько читаю весь сыр-бор вокруг этих 30 тыс, так и не понял. Это уравниловка, т.е. те, кто на передовой и те кто в тылу одинаково. Или есть какие-то разграничения? Там 30, здесь меньше? Просто как-то все в общем 30 тыс и точка. Хотелось бы понять, что конкретно в данном случае предлагается, кроме общих фраз что 30 тыс.
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28.04.2023 00:52 Відповісти
Який сенс іти чоловіку у армію по мобілізації, якщо його гражданська зарплата 20+ тис і при цьому він живе у себе вдома, чпокає щовечора жінку і не ризикує життям?
У мобілізованих, що в тилу, зп десь 20 тис, живуть як бомжі і годують чим попало + постійні витрати на купу всього. Нахєра мобілізуватися аби мати збиток для бюджету сім'ї?
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28.04.2023 06:19 Відповісти
в армію шли не за грошима, але і родина быйця не повинна жебракувати...
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28.04.2023 07:20 Відповісти
Про сенс у нього не питають, громадянин Україин - виконуй обов'язок, хочеш мобілізованим отримувати більше пиши рапорт і на передову отримувати до 100 тисяч додатково, або на кордон з рф і отримуй 30 тис. додатково, а про львівські, чернівецькі, ужгородьські та хмельницькі котли плакати не треба.
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28.04.2023 08:37 Відповісти
Докуя обов'язків громадянина України ти виконав у США?
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28.04.2023 09:12 Відповісти
Ні тількі, мрію туди потрапити, із США тільки старлінк від Ілона Маска, є ще такий від поляків, дякувати їм. Добре, що ти в мієш прапори країн розрізняти, а ось чому ти не знав що, із старлінками подарованими і айпі йде, це дивно, не казачок ти засланий?
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28.04.2023 14:00 Відповісти
Іди краще лікуй мозок, козачок-дурачок.
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28.04.2023 14:11 Відповісти
козачки-дурачки це нероби та ухилянти, яких ти та такі, як ти захищають.
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28.04.2023 14:13 Відповісти
Послухаєш такого цивільного уй......ка-ухилянта і служити нехочеться!
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12.05.2023 12:44 Відповісти
А що ви ще чекали від монобільшості гопників?
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28.04.2023 03:35 Відповісти
Постанова КМ України від 25 квітня 2023 р. № 391

Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Коротко суть - х1.5 х 2

На доплати держслужбовцям гроші є.

На ЗСУ - немає.
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28.04.2023 05:50 Відповісти
Все платять, чи ти не знав???? В цьому місяці лише затримали, а так до 10-го всі премії були. Чи ти про ужгородський та чернівецький котли? вони там бідненьки замучались за сауни і півбари із своїх кровних платити, на вихідні не має за що відпочити? то рапорт і на Південь, Схід, Північ - на вибір, і все заплатять. В бригади наступу щось ніхто не спішить.
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28.04.2023 14:07 Відповісти
Ці покидьки що хочуть те й роблять з країною.
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28.04.2023 07:25 Відповісти
 
 