У порядку денному Ради немає постанови, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень, - нардеп "ЄС" Ар’єв
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У порядку денному Верховної Ради немає постанови, яка блокує підписання закону, який повертає виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Без розгляду цієї постанови закон про повернення виплат військовим не може бути підписаний спікером і переданий на розгляд президенту.
Про це розповів нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ
"Щойно поширили попередній порядок денний ВР, запропонований монобільшістю. В ньому немає проєкту постанови Цабаля, депутата з групи Устинової, який заблокував підписання закону із поверненням 30 тисяч для військових. Тобто, слуги не бажають розблокувати цей закон і повернення виплат військовим. До речі, Європейська Солідарність знайшла джерела фінансування:
-повернути дорожній фонд на потреби ЗСУ, як у 2022 - 54 млрд грн
-оподаткування ігорного бізнесу - 37 млрд грн
-ліквідація схематозу на зерновому коридорі - 11 млрд грн
-виведення з тіні частини тютюнового ринку - 2,5 млрд грн
-припинення фінансування за державний кошт олігархічних телеканалів і єдиному марафоні - 1,7 млрд грн
Але офіс президента, вочевидь, не хоче всі вищезазначені кошти віддати військовим, адже тоді зникає годівниця. Ось і все", - розповів Ар'єв.
Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. 11 квітня у ВР була зареєстрована постанова, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень. Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон.
Будь ласка, зачекайте...
В тилу та теплих туалетах мозги у привладних з ВРУ та ОПУ геть жиром запливли!!
Дивись свій марафон і відчепися від 5-го каналу 😠
"Партія "ЄС" підказує слугам народу, де взяти гроші для ЗСУ. Чи почує монобільшість?"
https://www.youtube.com/watch?v=6**********&list=UULF6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&index=5
ЄС, а тоді БПП, Народний фронт, Свобода, Удар 5 років демонстрували, де і як брати гроші на відродження армії та економіки.
На відміну віж плісняви, вони не триндять, роблять. Тому їх пропозиція реальна.
Ні, не фантазія.
Фантазія, втілена пліснявою наволоччю, це кілограм яєць по 17.
У мобілізованих, що в тилу, зп десь 20 тис, живуть як бомжі і годують чим попало + постійні витрати на купу всього. Нахєра мобілізуватися аби мати збиток для бюджету сім'ї?
Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану
Коротко суть - х1.5 х 2
На доплати держслужбовцям гроші є.
На ЗСУ - немає.