У порядку денному Ради немає постанови, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень, - нардеп "ЄС" Ар’єв

У порядку денному Верховної Ради немає постанови, яка блокує підписання закону, який повертає виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Без розгляду цієї постанови закон про повернення виплат військовим не може бути підписаний спікером і переданий на розгляд президенту.

Про це розповів нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ

"Щойно поширили попередній порядок денний ВР, запропонований монобільшістю. В ньому немає проєкту постанови Цабаля, депутата з групи Устинової, який заблокував підписання закону із поверненням 30 тисяч для військових. Тобто, слуги не бажають розблокувати цей закон і повернення виплат військовим. До речі, Європейська Солідарність знайшла джерела фінансування:

-повернути дорожній фонд на потреби ЗСУ, як у 2022 - 54 млрд грн

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-оподаткування ігорного бізнесу - 37 млрд грн

-ліквідація схематозу на зерновому коридорі - 11 млрд грн

-виведення з тіні частини тютюнового ринку - 2,5 млрд грн

-припинення фінансування за державний кошт олігархічних телеканалів і єдиному марафоні - 1,7 млрд грн

Але офіс президента, вочевидь, не хоче всі вищезазначені кошти віддати військовим, адже тоді зникає годівниця. Ось і все", - розповів Ар'єв.

Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. 11 квітня у ВР була зареєстрована постанова, яка блокує повернення військовим виплат у 30 тисяч гривень. Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон.