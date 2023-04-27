Будь-яка ініціатива має бути спрямована на мир на основі українських умов, - Боррель про перемовини Зеленського та Сі
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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прокоментував перемовини Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.
"Ми обговорили довгоочікуваний дзвінок голови КНР Сі президенту Зеленському. Будь-яка значуща ініціатива, спрямована на досягнення миру, має бути спрямована на справедливий мир - на основі українських умов, чиє виживання стоїть на кону", - написав Боррель.
Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час годинного спілкування сторони обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.
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Вам це нічого не нагадує ??? Отож !!!
Ніколи Китай не полізе туди , де на 95% він відгрібе великої піздюліни . Це я про державу Тайвань .
Не впевнений , що вони окремо зможуть захопити цей острів навіть якщо ніхто не буде його захищати крім армії Тайбея . А з авіаносцями США в Китая нульовий шанс навіть завести в протоку між ним й Тайваням якись один дрібнесенький десантний корабель !!!