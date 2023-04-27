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Будь-яка ініціатива має бути спрямована на мир на основі українських умов, - Боррель про перемовини Зеленського та Сі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прокоментував перемовини Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посадовця.

"Ми обговорили довгоочікуваний дзвінок голови КНР Сі президенту Зеленському. Будь-яка значуща ініціатива, спрямована на досягнення миру, має бути спрямована на справедливий мир - на основі українських умов, чиє виживання стоїть на кону", - написав Боррель.

Будь-яка ініціатива має бути спрямована на мир на основі українських умов, - Боррель про перемовини Зеленського та Сі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба попросив Борреля прискорити постачання зброї та боєприпасів до України

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час годинного спілкування сторони обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин.

Автор: Анна Судак
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Притащили силком из Китая коммунистического диктатора, а теперь что-то вимагають. На что они надеются. Дурдом.
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27.04.2023 23:42 Відповісти
Та Китаю чхати. Китай хоче непрограш РФ - його план, зняття всіх санкцій і НІКОЛИ санкції без згоди Китаю - бо сам планую Тайвань а його економіка дише на ладан то санкції її розчавлять. Ну і само собою лишити РФ Крим Південь Донбас і все шо захоче Путін - це принизить Захід шо Китаю і треба
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27.04.2023 23:48 Відповісти
Усі хто висловлюється , що Китай регулярно уникає визнання агресії московитів через те , що має нібито плани на Тай-Бей -- повна херня . Бо плани ці на ближчи 500 років , але усі забули те, що вже відбулося -- це захоплення держави Тібету китайцями й повна відмова визнавати тибетців як окремий народ !
Вам це нічого не нагадує ??? Отож !!!
Ніколи Китай не полізе туди , де на 95% він відгрібе великої піздюліни . Це я про державу Тайвань .
Не впевнений , що вони окремо зможуть захопити цей острів навіть якщо ніхто не буде його захищати крім армії Тайбея . А з авіаносцями США в Китая нульовий шанс навіть завести в протоку між ним й Тайваням якись один дрібнесенький десантний корабель !!!
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27.04.2023 23:50 Відповісти
Це правильно називається на основі справедливості..
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28.04.2023 00:03 Відповісти
 
 