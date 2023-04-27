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Війська РФ перекинули резерви у Волноваху, намагаються штурмувати з Ясинуватої, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

волноваха

Російські окупанти ввели 116 Стрілковий полк як резерв у свої війська.

Про це 27 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Стало відомо про введення резерву у війська РФ, а саме 116 Стрілкового полку, який вийшов із міста Донецьк і зараз перебуває у місті Волноваха", – зазначив він.

За словами Дмитрашківського, окупанти також намагаються проводити штурм із боку Ясинуватої Донецької області.

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"Із цього району дуже давно не було жодних штурмових дій", – наголосив начальник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку.

Дмитрашківський розповів, що протягом минулої доби росіяни 35 разів атакували позиції українських військових на донецькому напрямку, найбільше – в районі Мар'їнки. Водночас окупанти втратили приблизно 200 людей убитими та пораненими, додав він.
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28.04.2023 00:00 Відповісти
Вони за добу втрачають приблизно 1 полк - тільки вбитими, а ще є поранені, з яких далеко не всі повернуться. Все ж не розумію: за поребриком більше 100 млн - гігантський мобілізаційний ресурс. Напевно, залишилось багато військових училищ (у нас, на жаль, багато позакривали у 1990-і). Дивно, чому це все так криво працює.
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28.04.2023 00:05 Відповісти
100 млн ??

Якась - космічна цифра .
У кацапні населення всього 140 млн .
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28.04.2023 09:00 Відповісти
Я мав на увазі, що населення більше 100 млн. Якщо відмінусувати жінок, дітей та старих і хворих, має вийти, ІМХО, не менш ніж 20 мільйонів - якщо вони цю орду таки зберуть, нам важкувато буде це м'ясо перемолоти.
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28.04.2023 15:49 Відповісти
 
 