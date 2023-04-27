Молдова має непублічний "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд, - прем’єр Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада має "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд до Молдови. Незабаром цей список може бути оприлюднений.

Про це заявив Речан в ефірі TV8, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Речана, до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Як приклади він назвав російського диктатора Володимира Путіна та зірок російської естради Ігоря Чайку та Філіпа Кіркорова.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", – зазначив Речан.

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Прем'єр-міністр сказав, що "чорний список" досі не був оприлюднений, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це. Речан також припустив, що молдовська влада опублікує список у відкритому доступі.