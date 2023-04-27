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Молдова має непублічний "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд, - прем’єр Речан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

речан,дорін

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада має "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд до Молдови. Незабаром цей список може бути оприлюднений.

Про це заявив Речан в ефірі TV8, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Речана, до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Як приклади він назвав російського диктатора Володимира Путіна та зірок російської естради Ігоря Чайку та Філіпа Кіркорова.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. Російська Федерація не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", – зазначив Речан.

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Прем'єр-міністр сказав, що "чорний список" досі не був оприлюднений, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це. Речан також припустив, що молдовська влада опублікує список у відкритому доступі.
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А ***** треба з того списку прибрати - хай приїзжає. Одразу в аеропорту показати йому ордер, зачитати права, запакувати, і тим же літаком - у Гаагу.
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28.04.2023 00:00 Відповісти
А "недовЯликая исландия " там присутствует, или заглавными буквами проститутка прописанная??
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28.04.2023 00:01 Відповісти
Женіть кацапів зі своєї краіни і негайно , бо буде горе вам😠
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28.04.2023 00:02 Відповісти
В Молдове будут штрафовать за ношение колорадской ленточки на 9 мая Об этом сообщил премьер-министр Молдовы.

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28.04.2023 02:15 Відповісти
У нас ловят орков и отправиляют обратно в страну из которой прилетели. Орки к нам могут попасть только через аэропорт в основном из Армении или Турции. Румыния имеет визы для рашки- и им не реально через нее, там Служба работает на отлично. Мы укрепили наш СИС (аналог КГБ). Но было бы очень интересно еслиб между Украинским службами и нашими Была База общая по оркам и на этих орков было бы заведено уголовное производство и мы на законных основаниях выдавали бы их Украине. На не законых - посмотрите сколько дерма было выброшено на вентилятор по поводу судьи Чауса
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28.04.2023 09:41 Відповісти
 
 