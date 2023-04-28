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Росіяни пропонують засудженим замість ув’язнення піврічний контракт на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вагнер,зеки,пвк

Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників. Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року", - мовиться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
зачем вот это вот предлагать выбор? сразу приговаривать к разным срокам мобилизаии. Это бы упростило УК и работу судов и прокуратуры. Институт адвокатов можно вообще упразднить.
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28.04.2023 00:24
+3
свідомо , чи несвідомо , але чинячи дії за які вони сидять - ніхто і не думав про тюрму

Доречі цікаво - маєш 3 роки , 5 років 7 місяців , 10 років чи 15 - все одно - замість ув'язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року
Несправедливо
Пропоную москалям змінити умови - місяць служби за рік посадки
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28.04.2023 00:33
+2
Я не заперечую цього Однак тут мова про інше - при Сталіні на фронт ішли тільки в добровільному порядку УЖЕ ЗАСУДЖЕНІ А зараз буде пропонуваться "искупить вину" людям які не отримали вироку а лише знаходяться під слідством Тобто приховано відкривається можливість для примусової мобілізації шляхом створення загрози втрати свободи А далі - "картина маслом": поліції ставиться завдання - "шить дела" ("Иначе ваевать пайдёте сами!") І почнеться вакханалія типу 1937 року Буде "конвеєр" "липових" кримінальних справ І суди навіть не встигатимуть заморочуваться розглядом справ - все буде вирішуваться якщо не на стадії дослідчої перевірки - то на стадії досудового слідства
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28.04.2023 08:00
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Такі оголошення можуть призвести до зростання злочинності за поребриком: злодії будуть йти на щлочин, думаючи про себе, що у разі невдачі завжди є шанс поміняти навіть десятку чи п'ятнашку на півроку тут.
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28.04.2023 00:08 Відповісти
свідомо , чи несвідомо , але чинячи дії за які вони сидять - ніхто і не думав про тюрму

Доречі цікаво - маєш 3 роки , 5 років 7 місяців , 10 років чи 15 - все одно - замість ув'язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року
Несправедливо
Пропоную москалям змінити умови - місяць служби за рік посадки
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28.04.2023 00:33 Відповісти
Я сам не читав КК часів Сталіна, але чув, що після створення "штрафбатів" пропонувалося внести зміни до нього і офіційно визнать в якості покарання за вчинений злочин направлення засудженого до штрафбату (як альтернативне позбавленню волі) Це стосувалося не тільки військовослужбовців діючої армії, але й цивільних осіб Але щось "не зрослось" В чому була причина - не знаю
Так шо порівняно зі сталінським СРСР путінська РФ в черговий раз "пробила дно"!
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28.04.2023 06:44 Відповісти
У В. Висоцького є пісня "Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест-накрест заколочены, надпись "Все ушли на фронт". Так там є рядок "там год за три, если бог хранит" (перепрошую за мову оригіналу). Звісно, з пісні не можна вчити тодішній КК, але не на порожньому ж місці поет цей рядок написав.
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28.04.2023 07:44 Відповісти
Я не заперечую цього Однак тут мова про інше - при Сталіні на фронт ішли тільки в добровільному порядку УЖЕ ЗАСУДЖЕНІ А зараз буде пропонуваться "искупить вину" людям які не отримали вироку а лише знаходяться під слідством Тобто приховано відкривається можливість для примусової мобілізації шляхом створення загрози втрати свободи А далі - "картина маслом": поліції ставиться завдання - "шить дела" ("Иначе ваевать пайдёте сами!") І почнеться вакханалія типу 1937 року Буде "конвеєр" "липових" кримінальних справ І суди навіть не встигатимуть заморочуваться розглядом справ - все буде вирішуваться якщо не на стадії дослідчої перевірки - то на стадії досудового слідства
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28.04.2023 08:00 Відповісти
Касапи вирішили все своє сміття тут утилізувати.. щож тоді від цього смітника залишиться??
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28.04.2023 00:11 Відповісти
Земля для китайців..вони не бухають..
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28.04.2023 00:52 Відповісти
Вы еще скажите, что японцы тоже трезвенники
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28.04.2023 07:51 Відповісти
Японцям курил достатньо. То китайцям треба все і до болот. Пьють, але не бухають як мокши.
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28.04.2023 07:57 Відповісти
Про японцев я вообще промолчу, их можно увидеть на улицах.
А вот китайцы пьют в основном дома из-за законов.

Причем: В 2018-м медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, согласно которому в 2016-м году из-за спиртного в Китае погибло больше всего в мире людей: 650 000 мужчин и 459 000 женщин.
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28.04.2023 08:09 Відповісти
Так їх і більше за всіх)) та пофіг, нехай з мокшами олімпійські змагання по літрболу влаштовують))
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28.04.2023 08:16 Відповісти
так то гадость пьют, типа самогона 40-60 градусов. по вкусу и запаху как керосин.
называют беленькой.
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28.04.2023 08:37 Відповісти
зачем вот это вот предлагать выбор? сразу приговаривать к разным срокам мобилизаии. Это бы упростило УК и работу судов и прокуратуры. Институт адвокатов можно вообще упразднить.
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28.04.2023 00:24 Відповісти
Для дастижения цели всё средства хараши.
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28.04.2023 00:58 Відповісти
Агония второй армии мира продолжаеться.
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28.04.2023 01:01 Відповісти
Тактика у ватного керівництва гарна, як не крути. Утилізуючись, ці покидьки все рівно приносять неабияку користь загарбникам. Через них гинуть наші найкращі воїни, витрачається купа дорогоцінних ***********, ресурсів, часу, тощо. А вони, тим часом спокійно тренують звичайних солдат, вибудовують оборонні лінії.
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28.04.2023 06:38 Відповісти
То есть если кто то собирался и так на войну, теперь может перед отъездом завалить несколько людей в рашке.
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28.04.2023 07:24 Відповісти
 
 