Росіяни пропонують засудженим замість ув’язнення піврічний контракт на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ

Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників. Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року", - мовиться в повідомленні.

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