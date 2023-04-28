Росіяни пропонують засудженим замість ув’язнення піврічний контракт на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, в одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників. Також відомо, що замість ув’язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року", - мовиться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Urs
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+3 pOrest
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+2 Яр Холодний
показати весь коментар28.04.2023 08:00
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Доречі цікаво - маєш 3 роки , 5 років 7 місяців , 10 років чи 15 - все одно - замість ув'язнення, засудженим пропонується контракт на військову службу з участю у бойових діях в Україні терміном на пів року
Несправедливо
Пропоную москалям змінити умови - місяць служби за рік посадки
Так шо порівняно зі сталінським СРСР путінська РФ в черговий раз "пробила дно"!
А вот китайцы пьют в основном дома из-за законов.
Причем: В 2018-м медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, согласно которому в 2016-м году из-за спиртного в Китае погибло больше всего в мире людей: 650 000 мужчин и 459 000 женщин.
называют беленькой.