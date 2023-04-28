Путін доручив створити у Росії мережу музеїв про подвиги учасників війни проти Україні
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Президент РФ Володимир Путін доручив створити у Росії мережу музеїв, присвячених розв’язаній ним загарбницькій війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Так, "забезпечити створення музеїв (регіональних, муніципальних, на базі освітніх організацій), присвячених подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників" доручено Мінкультури, Мінпросвіти, Міносвіти й Міноборони Росії спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та за участю асоціації "Російське історичне товариство" і громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.
"Розглянути питання про передачу музеям придатних для музеєфікації та експонування артефактів, пов'язаних зі спеціальною військовою операцією", доручено Міноборони і Мінкультури РФ за участю громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.
Розглянути "питання про організацію вивчення історії спеціальної військової операції" і подати відповідні пропозиції доручено Міносвіти і Міноборони Росії спільно з "Російською академією наук".
Будь ласка, зачекайте...
В программе:
- поражение движущейся цели,
- уничтожение Мавзолея,
- нанесение максимального урона живой силе, движущейся в колоннах.
Главный приз - USD500K. Приглашаются все желающие
Конкурсы интересные
Что же поручил Зе, у которого то же монобольшинство, что и у Пу ? Ну кроме приказов Кулебе попрошайничать.
Выглядит так, что Пу хочет выиграть войну, а Зе нет.
а ху@лу потрібно пакувати валізи до Гааги , або до пекла 😡
И закупками не руководит.
И даже поставками оружия не руководит.
Пообщайся ради интереса с кем-нибудь из знакомых на передке, пусть тебе расскажут про "Ланцет", они уже есть у орков, ими уже атакуют наших ребят, и теперь их производство хотят увеличить.
Недооценивание противника - хуже бесполезного геройства.
В качестве флага Русской освободительной армии использовался военно-морской флаг с Андреевским крестом[55]. Российский триколор не был официальным символом РОА и использовался лишь отдельными подразделениями[56], в частности, использование триколора документально зафиксировано в кадрах съёмки парада 1-й Гвардейской бригады РОА в Пскове 22 июня 1943 года[57] и на фотохронике построения власовцев в Мюнзингене.
Над лагерем Дабендорф, в котором происходило формирование русскоязычных соединений в 1943 году, рядом с государственным флагом нацистской Германии располагался Андреевский флаг[4], что подтверждено документальными фотографиями. Также Андреевский крест использовался в пропагандистской печати РОА.
Нарукавный шеврон РОА представлял собой андреевский щиток с красным кантом. На фотографиях, запечатлевших известное Пражское заседание КОНР 14 ноября 1944 года, отчётливо видно, что сцену украшают два огромных знамени: нацистский флаг со свастикой и Андреевский флаг
А може не тільки мені ?!!!
Та вебкамера, що у бурята кімнату зараз знімає...
В лицо !
- Мені погано! На лаві підсудних сидять три путіни!
Охоронець:
- Все гаразд, четвертий попросився на чемодан, його незабаром приведуть.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тепер персонажі Достоєвського не тільки в книжках,а й в музеях на болотах.
.......герой раісії,описує як гвалтував свою бабушку і сестру,а потім вбив їх обох!
В музеї фото всіх злочинів в картинках,та відео....
Звернувшись до путлєра-вбивці з проханням помилувати,був помилуваний....
з бібліотек.
з непотрібного
зверства, выдавая их за подвиги , на костях и крови начиналась история этого недогосударства,
на них она и заканчивается.
Человечество , из гуманных соображений, должно помочь этой ошибке природы как можно
быстрее покинуть эту землю , варварам не место среди людей, их место в аду.
фальсифицировать историю .
" Подвиги " рашистов в захватнической войне против Украины
знает весь мир .
Никакие музеи не отмоют россию от пролитой ею крови .