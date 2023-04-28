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Путін доручив створити у Росії мережу музеїв про подвиги учасників війни проти Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін доручив створити у Росії мережу музеїв, присвячених розв’язаній ним загарбницькій війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Так, "забезпечити створення музеїв (регіональних, муніципальних, на базі освітніх організацій), присвячених подіям спеціальної військової операції та подвигам її учасників" доручено Мінкультури, Мінпросвіти, Міносвіти й Міноборони Росії спільно з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та за участю асоціації "Російське історичне товариство" і громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

"Розглянути питання про передачу музеям придатних для музеєфікації та експонування артефактів, пов'язаних зі спеціальною військовою операцією", доручено Міноборони і Мінкультури РФ за участю громадських об'єднань, що здійснюють пошукову роботу.

Розглянути "питання про організацію вивчення історії спеціальної військової операції" і подати відповідні пропозиції доручено Міносвіти і Міноборони Росії спільно з "Російською академією наук".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
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28.04.2023 00:40
+21
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28.04.2023 01:05
+20
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28.04.2023 00:49
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Новое "победобесие" намечается... А в качестве экспонатов трофейные унитазы выставят.
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28.04.2023 00:20 Відповісти
Навіть Гітлер до такого не додумався.
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28.04.2023 06:23 Відповісти
А потом, когда эти "музеи" будут сносить, дегенераты будуть пеной исходить, мол это покушение на историю, как в случаях с памятниками преступникам типа ленина-сталина, так и с востановлением нормальных названий улиц, а не те что были именнем типа Чекатило
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28.04.2023 07:15 Відповісти
Які будуть експонати в цих музеях *мародерів"?Собачі будки,стіралки?Може кувалда?Чи фото убитих,згвалтованих мирних мешканців?А може попіл спалених рашиських танкістів?
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28.04.2023 00:21 Відповісти
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28.04.2023 00:21 Відповісти
Унітаз, пральна машинка і воскова фігура російського солдата, який гвалтує українку?
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28.04.2023 00:25 Відповісти
Музей геноцида..
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28.04.2023 00:26 Відповісти
Фото вбитих дітей, закатованих українців. Відосики з вбивством полонених....таке? цинічні тварюки.
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28.04.2023 00:27 Відповісти
это правильно. Это поможет в идентификации преступников, и сборе личной информации.
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28.04.2023 00:30 Відповісти
Для Гааги збирають, молодці!
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28.04.2023 00:35 Відповісти
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28.04.2023 00:32 Відповісти
Туалетний йоршик у всій красі
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28.04.2023 00:42 Відповісти
ЦЕ - Оскар Цензора ...пля, шедевр!
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28.04.2023 05:44 Відповісти
Так він рядовий, чі шо?
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28.04.2023 05:45 Відповісти
Ще один пєхотінєц путєна
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28.04.2023 07:27 Відповісти
9-го Мая 2023-го года на Красной площади в Москве пройдут соревнования БПЛА Сил Обороны Украины.
В программе:
- поражение движущейся цели,
- уничтожение Мавзолея,
- нанесение максимального урона живой силе, движущейся в колоннах.
Главный приз - USD500K. Приглашаются все желающие
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28.04.2023 00:33 Відповісти
Забули організувати пряму трансляцію й назвати спонсорів
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28.04.2023 00:47 Відповісти


Конкурсы интересные
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28.04.2023 01:02 Відповісти
Путин конечно *****, но он поручил поставить выпуск перспективных БПЛА на поток. Может аналоговнетных, может на иностранной комплектухе, но он поручил.

Что же поручил Зе, у которого то же монобольшинство, что и у Пу ? Ну кроме приказов Кулебе попрошайничать.

Выглядит так, что Пу хочет выиграть войну, а Зе нет.
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28.04.2023 00:33 Відповісти
Народ Украіни хоче виграти війну і ми ії виграємо 100% ,
а ху@лу потрібно пакувати валізи до Гааги , або до пекла 😡
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28.04.2023 00:40 Відповісти
Народ Украины не отдает приказы ВСУ.
И закупками не руководит.
И даже поставками оружия не руководит.
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28.04.2023 01:10 Відповісти
Он много еще чего поручал. В итоге эти БПЛА будут или куплены на Алике с перекрашеным шильдиком или как армата и комплекс Ратник. В единичных экземплярах а бабло пойдет на яхты и дворцы.
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28.04.2023 01:05 Відповісти
Сразу видно что ты далеко от линии фронта =)

Пообщайся ради интереса с кем-нибудь из знакомых на передке, пусть тебе расскажут про "Ланцет", они уже есть у орков, ими уже атакуют наших ребят, и теперь их производство хотят увеличить.

Недооценивание противника - хуже бесполезного геройства.
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28.04.2023 01:15 Відповісти
Rossiya proigrala uje, nasilie - eto uje proigrash.
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28.04.2023 08:02 Відповісти
Каких единичніх экземплярах....кацапы Орланы, Ланцеты, Форпосты сотнями используют!
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28.04.2023 02:05 Відповісти
Так Укроборонпромі мілованов
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28.04.2023 09:15 Відповісти
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28.04.2023 00:35 Відповісти
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28.04.2023 00:41 Відповісти
Так РОА таки да. Ходила.
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28.04.2023 01:06 Відповісти
Вони ходили під "Андріївським" Саме його німці дозволили в якості офіційного символу РОА

В качестве флага Русской освободительной армии использовался военно-морской флаг с Андреевским крестом[55]. Российский триколор не был официальным символом РОА и использовался лишь отдельными подразделениями[56], в частности, использование триколора документально зафиксировано в кадрах съёмки парада 1-й Гвардейской бригады РОА в Пскове 22 июня 1943 года[57] и на фотохронике построения власовцев в Мюнзингене.

Над лагерем Дабендорф, в котором происходило формирование русскоязычных соединений в 1943 году, рядом с государственным флагом нацистской Германии располагался Андреевский флаг[4], что подтверждено документальными фотографиями. Также Андреевский крест использовался в пропагандистской печати РОА.

Нарукавный шеврон РОА представлял собой андреевский щиток с красным кантом. На фотографиях, запечатлевших известное Пражское заседание КОНР 14 ноября 1944 года, отчётливо видно, что сцену украшают два огромных знамени: нацистский флаг со свастикой и Андреевский флаг
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28.04.2023 06:30 Відповісти
"на горбі стояв верблюд.в двоє він зігнувся, ой це ж зовсім не верблюд- куйло ібанувся "
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28.04.2023 00:36 Відповісти
кремлівського Ідіота вилікує тільки фізичне його знищення 😠
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28.04.2023 00:37 Відповісти
Вони там всі такі, відповідно, фізичного знищення лише одного клінічного ідіота нічого не змінить.
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28.04.2023 01:34 Відповісти
Якщо у мокшанських алкашів відібрати пастуха, ідею сруського миру..а під дешеве чи безкоштовне бухло розповідати про покаяння й те, що треба знищити олігархів, то вони знову знищать ідолів..і буде нова революція..
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28.04.2023 04:11 Відповісти
Може хтось мене назове збоченцєм , але я пишаюсь тим , що так би мовити "з першого огляду" мені здалося що там замість слова "доручив" , помарилося слово "доДРОЧИВ" !!!!

А може не тільки мені ?!!!
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28.04.2023 00:39 Відповісти
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28.04.2023 00:40 Відповісти
экспонат нумер раз
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28.04.2023 00:46 Відповісти
Кілька місяців тому було в мережі відео "окопного/орального кохання" чмобіків. Для музею їх "подвигів" це якраз те, що треба. Аншлаг серед ЛГБТ спільноти гарантовано.
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28.04.2023 00:45 Відповісти
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28.04.2023 00:49 Відповісти
На западном фронте без перемен. Рашын эдишын.
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28.04.2023 00:57 Відповісти
Репостнем, чо уж
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28.04.2023 00:58 Відповісти
Рома, так ты уже не девочка?
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28.04.2023 14:01 Відповісти
Вже створив ці смітники.

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28.04.2023 00:55 Відповісти
Унітаз, пральна машина, ковдра, жіноча білизна, консервація, єнот.
Та вебкамера, що у бурята кімнату зараз знімає...
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28.04.2023 00:55 Відповісти
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28.04.2023 01:05 Відповісти
Геям слава!
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28.04.2023 05:53 Відповісти
Там будет большая экспозиция "Подвал". Фото вспоротых животов, окровавленное тряпьё. разбитые кувалдой ноги, отрезанные головы - Родина должна знать своих героев!
В лицо !
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28.04.2023 01:12 Відповісти
Суддя в Гаазі:
- Мені погано! На лаві підсудних сидять три путіни!
Охоронець:
- Все гаразд, четвертий попросився на чемодан, його незабаром приведуть.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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28.04.2023 01:23 Відповісти
Вони реально кончені в своєму паралельному світі.
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28.04.2023 01:38 Відповісти
Шикарно!
Тепер персонажі Достоєвського не тільки в книжках,а й в музеях на болотах.
.......герой раісії,описує як гвалтував свою бабушку і сестру,а потім вбив їх обох!
В музеї фото всіх злочинів в картинках,та відео....
Звернувшись до путлєра-вбивці з проханням помилувати,був помилуваний....
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28.04.2023 01:40 Відповісти
Невже з тюрем почнуть робити музеї "героям"? А всі музеї під колючим дротом добре будуть зазивати населення до духовного росту.
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28.04.2023 02:37 Відповісти
з тюрем ні.

з бібліотек.
з непотрібного
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28.04.2023 05:44 Відповісти
Чем дольше будет удаваться пудрить остатки мозгов кацапскому биоматериалу-тем дольше ***** будет оставаться у власти.
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28.04.2023 05:54 Відповісти
то скільки вже мосКАЛьських музеїв зеленський знищив на п е д е р а ц і ї ? мосКАЛі, наприклад, знищили десятки музеїв і шкіл в Україні за останній рік!
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28.04.2023 07:29 Відповісти
v Rosii nema ukrains'kyh shkil i muzeiv
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28.04.2023 08:07 Відповісти
З нього вийшов би самий кращий експонат, муміфіцирований, поруч з леніним. До 30.09.
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28.04.2023 07:36 Відповісти
Треба їм допомогти.Вивезти все сміття,що вони тут натворили до їхніх музеїв.
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28.04.2023 07:44 Відповісти
Будуть носити на палках нових дідов, бо старі вже фсьо.
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28.04.2023 07:55 Відповісти
Ничего нового, сто лет назад большевики тоже создавали музеи, в которых прославляли свои

зверства, выдавая их за подвиги , на костях и крови начиналась история этого недогосударства,

на них она и заканчивается.

Человечество , из гуманных соображений, должно помочь этой ошибке природы как можно

быстрее покинуть эту землю , варварам не место среди людей, их место в аду.
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28.04.2023 08:19 Відповісти
Хай збирають у свої музеї докази для Гааги. Не завадить.
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28.04.2023 09:06 Відповісти
В Мелитопольском районе смертельно отравились 20 оккупантов - Генштаб
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28.04.2023 10:06 Відповісти
ежиков съели
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28.04.2023 10:07 Відповісти
Хорошая помощь для Гааги.
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28.04.2023 10:34 Відповісти
Дебильный ***** беснуется.
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28.04.2023 10:36 Відповісти
Музею главным экспонатов должен быть фотография военных преступников,конечно этому карликом Путиром
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28.04.2023 11:02 Відповісти
А если музеи будут, то я так и думал,что они скоро будут праздновать войну с Украиной, как день победы 9 мая и будут носить чмобиков на палке.
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28.04.2023 12:15 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
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28.04.2023 12:36 Відповісти
Создание этих музеев -это очередная попытка путина
фальсифицировать историю .
" Подвиги " рашистов в захватнической войне против Украины
знает весь мир .
Никакие музеи не отмоют россию от пролитой ею крови .
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28.04.2023 15:27 Відповісти
 
 