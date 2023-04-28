Антикорупційний суд звільнив від відповідальності "слугу народу" Шол, яку звинувачували у недостовірному декларуванні
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Вищий антикорупційний суд 27 квітня звільнив від відповідальності народну депутатку від партії "Слуга народу" Маргариту Шол через закінчення строків давності за обвинуваченням у неправдивому декларуванні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Народного депутата обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.
У суді звзначають, що кримінальне провадження надійшло у ВАКС 17 січня 2023 року, а декларацію депутатки, подали 29 березня 2021 року.
"Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки", – йдеться у повідомленні.
У ВАКС додали, що депутатка кілька разів не приходила на засідання суду, посилаючись на поважні причини. Колегія суддів ухвалювала рішення про грошове стягнення через те, що вона заздалегідь не повідомляла про причини неявки, і в одному з випадків штраф сплатили.
Будь ласка, зачекайте...
Таке враження що чим більше антикорупційних органів тим більше корупції !!!
або як там у Швейка: ми на вас насрали!
бо їх там підарів НЕМАЄ!
Я так -- думки у слух , чому можно для додаткових переконань суспільної думки бути "колишньою дружиною рекетіна" й не можна бути колишнім босом діючього терориста , зрадника й вбивці ?!
від Зе проведена успішно...опозиції та героям- за грати,а слугам все дозволено ...пи...ць...
-"я ваш вирок"...здобули..
"хужє нє будєт. хоть паржом"(с)
Ну шо імбіцили73%, поржали?
Тобто, особа де-юре і фактично визнає свою вину.
Тому у всіх анкетах на питання "Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності?", така особа має відповідати "Так".
1. Де ця дуже "складна" справа блукала до 17.01.23 р.? Мабуть хтось з ОП дав команду показати боротьбу з корупцією?
2. Звільнення від відповідальності за строком давності не спростовує сам факт вчинення злочину. Це не виправдальний вирок. Тут обов'язкова згода депутатки на це, яка одночасно підтверджує, що вона порушила закон.