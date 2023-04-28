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Антикорупційний суд звільнив від відповідальності "слугу народу" Шол, яку звинувачували у недостовірному декларуванні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шол

Вищий антикорупційний суд 27 квітня звільнив від відповідальності народну депутатку від партії "Слуга народу" Маргариту Шол через закінчення строків давності за обвинуваченням у неправдивому декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Народного депутата обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У суді звзначають, що кримінальне провадження надійшло у ВАКС 17 січня 2023 року, а декларацію депутатки, подали 29 березня 2021 року.

"Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки", – йдеться у повідомленні.

У ВАКС додали, що депутатка кілька разів не приходила на засідання суду, посилаючись на поважні причини. Колегія суддів ухвалювала рішення про грошове стягнення через те, що вона заздалегідь не повідомляла про причини неявки, і в одному з випадків штраф сплатили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
Судової системи в Україні не існує, це комерційна структура, яка працює за принципом: будь який каприз за ваші гроші. Наразі, суддівська мафія є такою самою загрозою для держави Україна, як і рашисти і ставлення до цієї мерзоти має бути відповідним.
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28.04.2023 01:38
+28
Взагалі постає питання навіщо такий антикорупційний суд?
Таке враження що чим більше антикорупційних органів тим більше корупції !!!
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28.04.2023 02:21
+21
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28.04.2023 02:49
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А судді хто?
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28.04.2023 01:32 Відповісти
ось вона курвиська зелена влада в своїй красі, взяли лозунг путлєра "своїх не бросаеєм ",одне слово ---держиморди !!!
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28.04.2023 07:17 Відповісти
Це правильно.Слуги народу,це еліта.А еліта не має бути засуджена.
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28.04.2023 01:34 Відповісти
Якщо ЦЕ еліта, то хто ж ті, хто це обрав?
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28.04.2023 11:04 Відповісти
Всі ми президенти!
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28.04.2023 11:04 Відповісти
51 гривню стягнули? Як з малозабезпеченої?
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28.04.2023 01:35 Відповісти
Судової системи в Україні не існує, це комерційна структура, яка працює за принципом: будь який каприз за ваші гроші. Наразі, суддівська мафія є такою самою загрозою для держави Україна, як і рашисти і ставлення до цієї мерзоти має бути відповідним.
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28.04.2023 01:38 Відповісти
Взагалі постає питання навіщо такий антикорупційний суд?
Таке враження що чим більше антикорупційних органів тим більше корупції !!!
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28.04.2023 02:21 Відповісти
Как говорили раньше, изберите меня депутатом. Пока поймете, что я дурак 4 года и пройдет. Это касается всех депутатов).
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28.04.2023 01:41 Відповісти
Так у нас не мажоритарная система, можно хоть собачек выбрать.
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28.04.2023 09:07 Відповісти
подобаються мені такі новини...вибоці зе де ви)
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28.04.2023 01:47 Відповісти
Зе виборці, це , великий відсоток тупарів, котрі не спроможні до аналіза і встановлення висновків. Вони живуть від дешевих відосиків, до ********** кварталівців і іньшою розважальною сранью. І роблять вид що в чомусь компетентні, дивлячись лайно марафон.
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28.04.2023 07:44 Відповісти
шолеры
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28.04.2023 01:48 Відповісти
И всьо чинно и благородно, по-старому...
або як там у Швейка: ми на вас насрали!
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28.04.2023 08:20 Відповісти
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28.04.2023 01:48 Відповісти
Доречі вляпана у виборчій скандал на дільниці в Маріку. Була головою вибочої дільниці.
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28.04.2023 01:52 Відповісти
Морда кирпича просит.
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28.04.2023 05:32 Відповісти
Шолерство - использование нечестных, мошеннических приёмов в работе избирательной комиссии.
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28.04.2023 08:31 Відповісти
Накачивание губ непонятными веществами и другой, в основном хирургический, тюнинг - это сейчас отличительный признак низкопородных самок с мещанским мышлением, которые каким-то образом добрались до денег и власти.
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28.04.2023 06:04 Відповісти
Какіє глазкі..........😐
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28.04.2023 13:06 Відповісти
Цікава біографія. Маріупольська світська лквиця, довірена особа Зе ще перед виборами. На момент обрання була безробітньою, бухгалтер за попереднім місцем роботи. Володіє однушкою хрущівкою у Маріуполі..є головою підкомітету й комітету з аграрних й земельних питань...точно свята жінка..ніяких питань ні у ДБР, НАБУ не виникає..от так, на її прикладі недобугалтер безробітній може стати депутатом..
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28.04.2023 01:50 Відповісти
Социальный лифт - на президентских выборах 2019 года она была доверенным лицом владималександрочива, поэтому и получила сто седьмой проходной номер.
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28.04.2023 02:01 Відповісти
З безробітньої в депутати..прям як в кіні - там про кожного вчителя, а тут ціла безробітня стала депутатом..
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28.04.2023 04:01 Відповісти
после сериала "слуга народа" теперь вся наша жизнь как фильм ужасов. Даже для тех, кто этот шлак не смотрел.
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28.04.2023 04:35 Відповісти
ЗА РІК ВІЙНИ,ЩЕ НІ ОДИН ДЕПУТАТ ВІД ПАРТІЇ сн НЕ ЗАГИНУВ НА ФРОНТІ!
бо їх там підарів НЕМАЄ!
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28.04.2023 01:54 Відповісти
им зеленский не разрешает - монобольшинство будет под угрозой.
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28.04.2023 02:04 Відповісти
А что, чтобы быть патриотом, нужно обязательно погибнуть на фронте?. А без этого ну ни как?
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28.04.2023 02:05 Відповісти
Да, и с действующих депутатов ВР я знаю только Р. Костенко из "Голоса", который воюет на фронте. Может есть кто-то из оппозиции,, а точнее из "ЕС" о ком я не знаю? Напомните.
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28.04.2023 02:24 Відповісти
та це зелена лушпайка - ядришко в опі...
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28.04.2023 02:21 Відповісти
Пока судей не повесят без суда , толку не будет .
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28.04.2023 02:32 Відповісти
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28.04.2023 02:49 Відповісти
Так в Герасимова окремий термін для його особисто й додатковий для його колишнього помічника й по суміству терориста Бєса (Безлера) .
Я так -- думки у слух , чому можно для додаткових переконань суспільної думки бути "колишньою дружиною рекетіна" й не можна бути колишнім босом діючього терориста , зрадника й вбивці ?!
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28.04.2023 03:16 Відповісти
ти дурне так і не дало відповіді ЧОМУ колишню дружину рекетира не притягнуто до відповідальності так само як і Герасимова?бо вона слуга урода?
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28.04.2023 03:48 Відповісти
Бывшая жена рэкетира). Этой из оперы, ну придраться не к чему. Если она виновата, причем здесь рэкет и бывшая жена? Если так копнуть, то каждый из нас когда-то давал взятку, а многие и брали. То, что всех на виселицу? Многие это маскировпли как благодарность, но это была взятка. Короче, бред.)
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28.04.2023 04:09 Відповісти
страшко телка - тут тільки за гроші з її боку і то не факт...
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28.04.2023 04:26 Відповісти
Та клали "зелені" на Закон. Ці слуги народу такі цинічні і ненажерливі, що краще мати таких ворогів, аніж таких слуг.
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28.04.2023 03:27 Відповісти
Все по "обліку і подобию" кацабів...під копірку...
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28.04.2023 04:37 Відповісти
еще одна соломинка что сломает "хребет" зеленым "верблюдам"
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28.04.2023 04:23 Відповісти
Ну хто б сумнівався..."судова рехформа "
від Зе проведена успішно...опозиції та героям- за грати,а слугам все дозволено ...пи...ць...
-"я ваш вирок"...здобули..
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28.04.2023 04:36 Відповісти
Героям війни - тюрми і злидні, а мародерам із Zeкоманди - розкішне життя з повним покриттям судовою системою.
"хужє нє будєт. хоть паржом"(с)
Ну шо імбіцили73%, поржали?
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28.04.2023 05:50 Відповісти
зільоне бидло наше все...
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28.04.2023 05:50 Відповісти
Закриття кримінального провадження через закінчення строків давності - це нереабілітуюча підстава, що вимагає отримання від підозрюваного (обвинуваченого) письмової згоди.
Тобто, особа де-юре і фактично визнає свою вину.
Тому у всіх анкетах на питання "Чи притягались Ви до кримінальної відповідальності?", така особа має відповідати "Так".
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28.04.2023 05:59 Відповісти
СН - це сплошні ШОПи!!
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28.04.2023 06:20 Відповісти
Пацани свідомо подали кримінальне провадження через закінчення строків. Пацани використовують норму, що строк давності застосовує суд. Цю лавочку необхідно припинити раз і назавжди - притягнути пару пацанів з НАБУ до криміналу за завідомо незаконне притягнення до КВ -бо достеменно знали, що строки давності притягнення минули. Цій процесуальній комбінації вже купа років. Народилась вона в прокуратурі ще в радянські часи.
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28.04.2023 06:22 Відповісти
"Друзьям - всё, врагам - закон". Працює приказка
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28.04.2023 06:41 Відповісти
Це зеліни новиє літса, яких чекали лохи що голосили папріколу?
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28.04.2023 07:23 Відповісти
Судами в Україні Портнов керує. А Портнов працює на Зе.
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28.04.2023 08:18 Відповісти
Скоріше на Путлера.
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28.04.2023 08:31 Відповісти
Клас, а коли перейменують ,,Слуга Народа " на ,, Каста Недоторканних" ?
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28.04.2023 09:20 Відповісти
На захист ВАКСу скажу таке:
1. Де ця дуже "складна" справа блукала до 17.01.23 р.? Мабуть хтось з ОП дав команду показати боротьбу з корупцією?
2. Звільнення від відповідальності за строком давності не спростовує сам факт вчинення злочину. Це не виправдальний вирок. Тут обов'язкова згода депутатки на це, яка одночасно підтверджує, що вона порушила закон.
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28.04.2023 09:20 Відповісти
в ЄС недоторканих нема, тому Україні воно не світить
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28.04.2023 10:00 Відповісти
да кто бы сомневался))) я не вижу отличий между вовой зе и вовой ху
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28.04.2023 10:31 Відповісти
Это же наши люди.
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28.04.2023 10:35 Відповісти
Чи хтось тепер сумнівається, що полковника ССО Червінського буде судити "найсправедливіший Зе-суд"?
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28.04.2023 12:08 Відповісти
Власть издевается над народом... На хузу я видел их и их войны- я на днях сваливаю из этого концлагеря....
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28.04.2023 19:47 Відповісти
 
 