У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина, - мер Філатов

Вночі під час обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинула молода жінка і 3-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Філатов написав, що окупанти знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та 3-річна дитина.

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