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У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина, - мер Філатов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Вночі під час обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинула молода жінка і 3-річна дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Філатов написав, що окупанти знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та 3-річна дитина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі атакували Умань, внаслідок влучання ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Будьте ви прокляті , кати кацапські 😠
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28.04.2023 06:39
+40
Скільки Ви будете звинувачувати Європу в непередачі Атакмс? А Ви можете передати Європі ППО ПРО "Кільчень"? Пойміть врешті, чому Вам мають передавати свою зброю США чи ЄС? У них там є своє законодавство і параша їм також погрожує, що в разі передачі застосує ядерну зброю. Чому вони мають ризикувати? Запитайте врешті свого Верховного головнокомандувача, чому він не спромігся за три роки виділити з "великого крадівництва" всього десяток мільйонів доларів США і ми малиб мати ППО ПРО "Кільчень", яка не гірша "Патріот" і СД-300. Ці проекти "барига" Вам залишив готовими на 70-80%. А чому не доробили ракетні комплекси "Грім 2" та "Вільха М", які б дали можливість знищувати кацапські ракетні носії на відстані від 70 до 500 кілометрів? Де наші ракети? Запитайте у тих, кого Ви вибрали.
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28.04.2023 07:12
+37
Боневтік Оманський, чому війна продовжується?
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28.04.2023 07:07
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Будьте ви прокляті , кати кацапські 😠
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28.04.2023 06:39 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи, всі без винятку.
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28.04.2023 15:11 Відповісти
Защитили мирных жителей рашисты..

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28.04.2023 06:43 Відповісти
Тіпа "стаіт над гарою альоша балгаріі-рузьке зольдат" ! А нічого що --- Державам Осі (Німеччина, Італія, Японія) протистояли Союзні держави (на чолі з Великою Британією, Сполученими Штатами й Радянським Союзом). П'ять інших країн приєдналися до Осі під час Другої світової війни: Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина та Хорватія.
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28.04.2023 15:14 Відповісти
Отож бо й воно, що фашиста треба образу бити і до поразки, інакше потім збираються виродки і починається війна на мільйони жертв. А зараз і взагалі неможна цього допустити, бо в закінчиться ядерними ударами з обох сторін.
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29.04.2023 10:41 Відповісти
Брехливі криваві маніяки.
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28.04.2023 06:44 Відповісти
Дорого платит Украина за спокойствие Европы и мира... Передали бы наконец-то АТАКМС чтобы выбить рашистские склады и войска...
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28.04.2023 06:46 Відповісти
У нас две трети страны безработные ждуны.Мы игнорирует свою оборонку и клянчим,клянчим,клянчим.
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28.04.2023 06:50 Відповісти
Тут ракеты нужны, а не безработные. Безработных перебьют, но толку от этого не будет. Правда, чтобы были ракеты, нужна вменяемая власть, а не арахамии с юзикми-зеленскими.
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28.04.2023 06:55 Відповісти
На Заході теж потрібні не імпотенти з стурбованістю. Захід боїться, що ***** використає ЯЗ і тоді треба буде вступати у війну.
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28.04.2023 07:09 Відповісти
Нужно ДЕЛАТЬ ракеты.У нас это в голове не помещается?И делать все для армии на западные деньги самим!Чтобы сделать мину или форму надо несколько сараев и рабочие руки!Мы только про закупівлі!Запад надорвется на логистике,а нам пофіг,мы и Си глазки строим...Конечно,абрамс мы не сделаем,но есть миллионы наименований,без которых наша армия захлебывается,а мы яйцами барыжим.
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28.04.2023 07:16 Відповісти
Чтобы делать ракеты - нужна голова и вменяемая власть, чтобы эти головы обучать с самого детства. Если головы еще и остались, то немного. Остальное большинство - шлак95, которому все по приколу и по барабану.
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28.04.2023 07:49 Відповісти
😂😂
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28.04.2023 08:55 Відповісти
У Вас все хорошо?
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28.04.2023 09:00 Відповісти
полоумная любительница зеленского. на данный момент Порошенко платит налоги в Украине в отличии от твоего кумира, он всё в московию вывел. похоже вас мишка подоляк набирает по степени тупости. совсем глупые в тик ток, а такие как ты (убогие) в Цензор, нелоха хвалить!
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28.04.2023 09:05 Відповісти
А яка освіта у тих ждунів? Там є інженери та технарі? Там все більше менеджери, маркетологи та інший з лівими руками непотріб. Це наслідки багаторічного намагання наших громадян нічого не робити, але більше получати.
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28.04.2023 07:35 Відповісти
Це несуттєво.В штатах під час другої світової машиністки з офісів зварили кілька СОТЕН кораблів типу "Ліберті".У нас є розробки та образци доведені до серійного виробництва.Є також багато амуніції,до виробництва якої непотрібнакваліфікована праця! Є технологи та інженери.Не маємо розуму.Років 30 тому запанувала думка,що робота робиться сама!Головне ії очолити та отримати з цього гроши!А ті ,хто виробляє - ті невдахи!
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28.04.2023 09:03 Відповісти
Я про те саме. Усі бажають продавати та перепродавати, а ті, хто щось виробляє, вважаються лохами.
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28.04.2023 10:29 Відповісти
Украіна плате не за спокій Європи,а за інфантілізм більшоі частини населення краіни.Попереджали що росія не зупиниться на криму та донбасі.Але повірили в "просто перастать стрелять" ,"домовимось посередінке" та іншу бредятину.
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28.04.2023 07:09 Відповісти
100 процентов. Устали они от войны,сидя на диванах. Вот она и пришла в дома .
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28.04.2023 08:41 Відповісти
Скільки Ви будете звинувачувати Європу в непередачі Атакмс? А Ви можете передати Європі ППО ПРО "Кільчень"? Пойміть врешті, чому Вам мають передавати свою зброю США чи ЄС? У них там є своє законодавство і параша їм також погрожує, що в разі передачі застосує ядерну зброю. Чому вони мають ризикувати? Запитайте врешті свого Верховного головнокомандувача, чому він не спромігся за три роки виділити з "великого крадівництва" всього десяток мільйонів доларів США і ми малиб мати ППО ПРО "Кільчень", яка не гірша "Патріот" і СД-300. Ці проекти "барига" Вам залишив готовими на 70-80%. А чому не доробили ракетні комплекси "Грім 2" та "Вільха М", які б дали можливість знищувати кацапські ракетні носії на відстані від 70 до 500 кілометрів? Де наші ракети? Запитайте у тих, кого Ви вибрали.
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28.04.2023 07:12 Відповісти
10000% згоден. зелені гниди розвалють Україну з середини. 73% зелених гнид це авш вибір. Слава ЗСУ!
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28.04.2023 07:48 Відповісти
Коли Ви вже і такі як Ви перестанете брехати? Розробили під кінець каденції 5-го Президента і хтог мав виділяти кошти? А найкращий пацаняра, якого обожнювало 73% через кіно про Голобородькпа чому за три роки не доробили проект і не профінансували найкращу і найдешевшу ППО ПРО? Їм "бариги" залишили 170 мільярдів в казні, виграні 3,7 мільярдів доларів США у Газпрома, купа позовів ще на 11 мільярдів доларів США, зростаючу економіку на 4% ... то де це все? Чому Ви тут знову гундосите про Порошенко, якому дали всі оценку ще у 2019 році і ніби вибрали найкращого і він вже править країною більше 4-х років. Скоро перевибори по Конституції, а Ви і ще кидаєтеся кізяками в бік Порошенко. Що зробив Зеленський?
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28.04.2023 09:58 Відповісти
Це як свого часу тихенько на кухнях на болотах жартували: ""Что вы прицепились к Путину. Дайте человеку время, он всего 20 лет правит"
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28.04.2023 10:30 Відповісти
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28.04.2023 12:32 Відповісти
І про що каже оце фото? А це фото каже, що зек-янукович вкрав всю казну, всі золото-валютні резерви держави і втік на росію, а вибирали його оці, що звинувачують у своїх бідах Порошенко. А ще один такий негромадянин України і не олігарх, власник разом із медведчуком телеканалу "1+1" на якому виступає "квартал" вкрав з банку 4,5 млрд.доларів США і сьогодні сидить собі спокійно в України попри розшук в США і навіть в Ізраїлі і кожного місяця виймає з нашого бюджету мільярди, які йому дарує держава під час війни і тоді також уряд і Презилент знайшли 170 мільярдів гривень і не дали розвалитися ПриватБанку і економіці України, бо то були вклади і зарплати мільйнів українців. Попри це уряд Яценюка, а потім і Гройсмана знайшли гроші, відновили економіку, армію, поповнилот золото-валютні резерви до 28 млрд.доларв США і знайшли гроші га ракетнві проекти, а хтось після цього всі ті запаси зарив в асфальт, а сьогодні звинувачцє захід, що мало дають йому зброї.
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28.04.2023 13:58 Відповісти
Даремно час витрачаєте на Зе-стадо. Вони лишу букви знають і короткі слова, такі як «срать», «жрать» і «ржать». Осмислити написане вами вони не зможуть.
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28.04.2023 14:31 Відповісти
Державна статистика з цього приводу свідчить про зовсім інше - саме за Яценюка в 2014 році державні резерви впали вдвічі з 15,5 млрд. до 7,5 млрд., і збільшилися за рахунок запозичень але не до 28, а до 20,8 млрд., внаслідок чого за Порошенка, державний борг збільшився більше ніж втричі з 600 млрд. до 2,2 трлн.. Що стосується так званих 170 млрд., то жодної копійки з них ПриватБанк не отримав, оскільки це боргове зобов'язання зі строком оплати в 2031 році. Про те, як ця банда "відновлювала" армію свідчить міжнародний рейтинг Global Firepower, згідно з яким ЗСУ на початок 2014 року обіймали 21 місце, при Порошенку в 2016 обвалилися на 30, на початок 2022 обіймали 22, сьогодні - 15. А це фото 2016 року, якраз часів "найвдаліших" рехформ, Мальдівського Бариги. А всі їх "ракетні проекти" вкладаються в наступне фото.
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28.04.2023 14:41 Відповісти
ну і що ви хотіли сказати цим фото ?
який стосунок менора має до ракет ?

не дивно що після анексії Криму державні резерви зменшилися а борг збільшився.
ще й внаслідок бойових дій в АТО велика кількість людей, яким платили зарплату, була змушена воювати а не створювати товари та послуги.

ви маніпулюєте фактами бо старий комуніст.
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28.04.2023 15:07 Відповісти
То старий совкодрочер, такі повинні передохнуть як мамонти.
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28.04.2023 15:20 Відповісти
Слабуватий фотошоп.
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28.04.2023 15:19 Відповісти
Мінори тут немає, але є цифри. Насолоджуйтесь.
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28.04.2023 15:41 Відповісти
Держвіні резерви впали? Серйозно? Про анексію та окупацію, в 2014- му нічого не чули? Буває.
Про Мальдіви, та баригу, це й коментувати не буду. Це вам до вузькопрофільного спеціаліста.
Для наглядності підкину рейтинг. З другою армією світу. Не дякуйте.
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28.04.2023 15:35 Відповісти
навіть не буду витрачати час на брехню подоляцького бота. Що по ЗВР, що по рейтингу армії. Але тут дуже цікаво, що армія України стрімко випередила деякі навіть європейські країни по рейтингу не завдяки Володі Бабломойському, чи Оманському, а по постачанняю в ЗСУ американських хаймерсів, польських, чешських, німецьких, словацьких, англійських, французських та інших країн танків, БМП, БТР, ПТРК, ПЗРК..., а де тут вклад Бабламойського? Що він виробив і поставив для армії? Нічого, всі гроші зарив в асфальт.
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28.04.2023 19:51 Відповісти
Валодя З прішол парядак навьол. Жрітє шашликі майскіє.
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28.04.2023 15:17 Відповісти
фотошоп зеленый
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28.04.2023 16:59 Відповісти
👍🤝😠
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28.04.2023 09:50 Відповісти
Боневтік Оманський, чому війна продовжується?
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28.04.2023 07:07 Відповісти
Тому і здати усе хотів кацапам щоб закінчити війну.
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28.04.2023 07:42 Відповісти
Чому тільки хотів? Він і зараз хоче. Гео Лерос в своєму відео "на пальцях" показує, як зєрмаки заганяють Україну в московсько-китайський капкан:
https://youtu.be/MItBydpLJhc
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28.04.2023 12:14 Відповісти
В нього квартира в моцкві. В центрі. І в Ялті палац. Який йому сенс тікати? "Співпрацює" дитина...
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28.04.2023 10:31 Відповісти
а чого ви - одразу оманський? а може і пекинський, як непотрібна людина на посаді Президента, зараз нас китайці як качку по-пекинські і уготують.
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28.04.2023 12:34 Відповісти
Бо на яйцях та закупках вигідно заробляти, наївне питання... Хоча сам Порошенка у цьому винив.
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28.04.2023 14:33 Відповісти
Орбан лулу прочая ***** ******,, вы где? Мирные переговоры, что б вы ПОДОХЛИ твари и ваш народ ****** и китайцев вонючих захватите, эту тварь
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28.04.2023 07:09 Відповісти
Alexey G , Повністю з вами згоден, я про це пишу, з самого початку Війни. Розбудуйте производстве ракет , будуть і свої ракети і зайняті люди , та ще за кордон , можливо щось продасти . Валютна виручка замість зерна . Но Київ , на мою думку, глухий та жадібний ,так ще і недолугий, . Наприклад Зеленский, зовсім не хвилюєтся своєю безпекою.
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28.04.2023 07:19 Відповісти
Ну бо напевно є якісь домовленності, тому і не хвилюється за свою безпеку. Але щоб домовитися з такими людьми, треба мати важелі впливу, коли ці люди захочуть в односторонньому режимі всі домовленності розірвати - а це тільки питання часу, якщо вони мають в дупі міжнародні домовленності, то що їм домовленності з кимсь, хто зраджує свою власну країну. Таких зневажають, і вбивають як тільки вони більше не потрібні. Ну й які ж важелі впливу у нього можуть бути? особливо, якщо оточення президента ОП країну нашу все ж таки доканає? А ніяких.
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28.04.2023 12:38 Відповісти
Не Киїів жадібний, а малорос який зараз у владі і все його дніпровське квартальне кодло разом з ригами.
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28.04.2023 15:13 Відповісти
кеацапські варвари що б ви всі виздихали ,будь проклятий димбільний народ цієї імперії зла ,агонія бункерного чорта коли ти здохнеш паскуда.
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28.04.2023 07:20 Відповісти
Проклинаю всю кацапську зграю, від малого до старого!! До десятого коліна проклинаю!
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28.04.2023 10:05 Відповісти
У мене таке відчуття, що Україну віддали на заклання, як цапа. Найкрутіші світові фінансові гравці користуютиься війною, як розмінною картою, вирішуючи свої питання. Якщо, дякуючи Провидінню, українці залишаться на цій грішній Землі прісля цього всесвітнього дерибану, це буде просто Диво!!! Залишайтесь з Надією та Вірою!!!
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28.04.2023 10:49 Відповісти
ми позволяємо себе кожен раз розвести на гарних словах, то ми роззброїлися за ради миру в усьому мирі, то ми лице чорту збергіаємо, то в очі сатані заглядаємо. "Політика - це мистецтво знати свої вигоди", але ми чомусь вічно сподіваємся на якусь шляхетність від когось, деякі навіть від русні цього чекали. З якого переляку. Це неправильний підхід.
Нам треба бути по-жестче, треба насамперед про своє дбати, а не намогатися комусь сподобатися, ми не доллар щоб нас всі любили.
Поважають тільки сильних, побачили що ми сильні - допомогли,
для початку треба проявити це у себе. Не вигідний нам єрмак - на фіг його, щоб там не казав Президент, зрештою це він нам присягав а не ми йому.
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28.04.2023 12:44 Відповісти
Прокляття на вся росію за ії злочини в Україні і на тих хто своїми діями підтримує кремль (краде гуманітарку, краде у ЗСУ, краде майбутнє України держзрадами)
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28.04.2023 15:11 Відповісти
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28.04.2023 15:15 Відповісти
Пенемюнде - ракетний центр Третього рейху. Завод випускав одну ракету за 90 хв.

Ау-у ЮМЗ, то вам іще запрлати, ні, окопи рить і бліндажі будувать, снаряди на плечах носить.
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28.04.2023 15:29 Відповісти
 
 