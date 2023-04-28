У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина, - мер Філатов
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Вночі під час обстрілу російськими окупантами міста Дніпро загинула молода жінка і 3-річна дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.
Філатов написав, що окупанти знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинула молода жінка та 3-річна дитина.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
який стосунок менора має до ракет ?
не дивно що після анексії Криму державні резерви зменшилися а борг збільшився.
ще й внаслідок бойових дій в АТО велика кількість людей, яким платили зарплату, була змушена воювати а не створювати товари та послуги.
ви маніпулюєте фактами бо старий комуніст.
Про Мальдіви, та баригу, це й коментувати не буду. Це вам до вузькопрофільного спеціаліста.
Для наглядності підкину рейтинг. З другою армією світу. Не дякуйте.
https://youtu.be/MItBydpLJhc
Нам треба бути по-жестче, треба насамперед про своє дбати, а не намогатися комусь сподобатися, ми не доллар щоб нас всі любили.
Поважають тільки сильних, побачили що ми сильні - допомогли,
для початку треба проявити це у себе. Не вигідний нам єрмак - на фіг його, щоб там не казав Президент, зрештою це він нам присягав а не ми йому.
Ау-у ЮМЗ, то вам іще запрлати, ні, окопи рить і бліндажі будувать, снаряди на плечах носить.