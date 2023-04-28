ЗСУ відбили понад 65 атак ворога на 3 напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 28 квітня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася чотириста двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну.

Противник і надалі застосовує тактику терору. Ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по цивільних об’єктах.

Сьогодні російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

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Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Українське, Баранівка, Бачівськ, Кучерівка, Волфине, Олексіївка та Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Херсон та Берислав Херсонської області. Також минулої доби, вночі, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

В той же час нашими захисниками було збито 6 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.