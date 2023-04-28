РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб
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Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".
Топ коментарі
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а ви думаєте цi свинособаки будуть щось робити, когось бомбити без наказу?
злочинцi i пуйло, i всi тi, хто виконує злочиннi накази.
1. Повернути радянський гімн.
2. Відновити культ особи сталіна та культ НКВС.
3. Перемогу коаліції замінити пабєдобєсієм.
4. Барьбу за мір замінити ядерним пєплом.
5. Застосувати заградотряди і дозволити приватні армії.
6. Досягти максимальних втрат, щоб ненависть до українців стала кровною і масовою.
Хто запускає ракети?
Хто натискає на гачок?
Хто гвалтує і катує?"
Натискають на гачок тому, що ***** десятиріччям вливало кацапам у вуха, що Україна-ворог, а оркостан-величніша імперія, хоч звичайні кацапи і живуть у гівні. Натискають тому, що ***** побудувало таку систему, що стадо боїться хоч слово проти сказати, бо одразу загремить за грати на декілька років. Як там наришкин заїкався перед *****м у палаці перед усім зібранням ? Бекав-мекав, боявся хоч слово якось не так сказати. Якби ***** з декількома десятками головних під*****вників заарештували, то зомбостадо зупинилося. Бо без царя воно-ніщо. А інша верхівка давно вже зрозуміла, що зламати Україну не вдалося і ця війна безперспективна.
Щоб вони не вгробили Україну.
Специально посмотрел, удивился сколько Ту-160 распилено в Прилуках
крила і решту ? Якщо буде відповідь на питання "Для чого?" Якщо застосувати "Мрію" для космічних стартів - знайдуться і інвестори, і всі можливості.
На Ту-160 не шкода найкращих ракет.
8-02 07 94106 Александр Молодчий
8-03 08 94115 Виталий Копылов
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Как минимум нашел 3 самолета выпущенных уже после развала СССР, последний в 2012
Серия на 8, уже чисто их самолеты. Всего таких 4, но информацию лень искать.
де удари по аеродромам свинособак, звiдки йдуть обстрiли?
насамперд потрiбно знищити аеродром в Енгельсi !