РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб

Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по Києву. У повітряному просторі над столицею збито 11 крилатих ракет і 2 БПЛА, - КМВА