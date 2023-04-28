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Генштаб ЗС (4463) крилаті ракети (871) ППО (1811)

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по Києву. У повітряному просторі над столицею збито 11 крилатих ракет і 2 БПЛА, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
***** повернуте на четвертій годині ранку як Гітлер.
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28.04.2023 07:26
+20
***** - ********. Нємцов про це давно казав. Пора Заходу це зрозуміти і його вже замочити чи що. Це набагато ефективніше і дешевше ніж роками давати Україні гроші та зброю
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28.04.2023 07:45
+15
Слава українським ПВО
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28.04.2023 07:33
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Вовремя подошли новые системы ПВО.
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28.04.2023 07:26 Відповісти
***** повернуте на четвертій годині ранку як Гітлер.
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28.04.2023 07:26 Відповісти
А з Вами погоджуюся. Воно повернуте на темряву, на ніч, як сатана. Вчора по Миколаєву влупили в час ночі. А раніше обстрілювали в більшості вночі, ховаючись за темряву і лякаючи людей, щоб боялися спати, бо може прилетіти. Просто потвори, просто нелюди, вони таким чином намагаються нас залякати, щоб ми здалися. Ніколи, будемо битися до кінця і скоріше за все знищемо кацапню, бо добре пам'ятаємо скільки мільйонів вони знищили українців. Після їхньої "революції" нас було більше 80 мільйонів, а сьогодні менше сорока.
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28.04.2023 08:06 Відповісти
А ти знаєш хто кумір у *****? Не повіреш, Гітлер.
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28.04.2023 08:43 Відповісти
Нанесли удар під ранок щоб нанести якомога більше втрат серед цивільних, ****** терористи.
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28.04.2023 10:49 Відповісти
Слава українським ПВО
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28.04.2023 07:33 Відповісти
***** - ********. Нємцов про це давно казав. Пора Заходу це зрозуміти і його вже замочити чи що. Це набагато ефективніше і дешевше ніж роками давати Україні гроші та зброю
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28.04.2023 07:45 Відповісти
То може вам куйла шкода,він бідненький не при чому?А чи не по його указці це все робиться?
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28.04.2023 07:57 Відповісти
.

а ви думаєте цi свинособаки будуть щось робити, когось бомбити без наказу?

злочинцi i пуйло, i всi тi, хто виконує злочиннi накази.
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28.04.2023 09:07 Відповісти
Так, але усі накази ідуть завжди зверху до низу, тобто від ***** до генералів, а від генералів - до тих хто запускає ракети та натискає на гачок
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28.04.2023 07:58 Відповісти
Стокгольмский синдром - слыхали про такое? Большинство людей, а тем более в засpaшке - послушное примитивное стадо.
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28.04.2023 08:42 Відповісти
Окурок: "Я віддавав накази:
1. Повернути радянський гімн.
2. Відновити культ особи сталіна та культ НКВС.
3. Перемогу коаліції замінити пабєдобєсієм.
4. Барьбу за мір замінити ядерним пєплом.
5. Застосувати заградотряди і дозволити приватні армії.
6. Досягти максимальних втрат, щоб ненависть до українців стала кровною і масовою.
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28.04.2023 09:16 Відповісти
"До чого тут *****? Він лише підписує папірці.
Хто запускає ракети?
Хто натискає на гачок?
Хто гвалтує і катує?"
Натискають на гачок тому, що ***** десятиріччям вливало кацапам у вуха, що Україна-ворог, а оркостан-величніша імперія, хоч звичайні кацапи і живуть у гівні. Натискають тому, що ***** побудувало таку систему, що стадо боїться хоч слово проти сказати, бо одразу загремить за грати на декілька років. Як там наришкин заїкався перед *****м у палаці перед усім зібранням ? Бекав-мекав, боявся хоч слово якось не так сказати. Якби ***** з декількома десятками головних під*****вників заарештували, то зомбостадо зупинилося. Бо без царя воно-ніщо. А інша верхівка давно вже зрозуміла, що зламати Україну не вдалося і ця війна безперспективна.
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28.04.2023 08:33 Відповісти
У Німеччині був гітлер з гебельсом та іншим кодлом. Які теж багато чого вливали німцям у вуха, заставляли брати зброю у руки та йти вбивати, катувати, гвалтувати. І що потім стало з тими гітлерами та гебельсами ? Де тепер Німеччина та які тепер німці ? Невже усі-чикатіли ? Я не виправдовую кацапів, більше того-я їх страшно ненавиджу. Проте, якби не ***** зі своєю сворою "ідеологів", а якийсь там немцов, навальний чи ще хто-орки би на нас не полізли.
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28.04.2023 08:55 Відповісти
Виновны все причастные и они должны ответить, но пока ***** живо и у власти, война будет до конца его жизни, это 100%. Даже если Украина освободит все свои территории.
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28.04.2023 08:39 Відповісти
Все так, пуйло не НАКАЗАВ,а ДОЗВОЛИВ вбивати,катувати,гвалтувати і грабувати.А це все в ни у генах закладено.
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28.04.2023 08:41 Відповісти
два прильота в Умані , один в Дніпрі , ше пишуть шо був в Миколаєві ... - а пропагада збиває все ...
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28.04.2023 07:50 Відповісти
Тунец-95 - путин сосёт с причмоком..
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28.04.2023 07:50 Відповісти
П@дери.
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28.04.2023 07:51 Відповісти
збиті ракети - це звісно ж добре, але так можна ще сто років збивати. тільки ось наші ракети можуть раптово закінчитись раніше, ніж мосКАЛьські, тому треба бомбити мосКАЛьські заводи-виробники ракет!!! але ЗЕрмак на таке не здатен.
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28.04.2023 07:54 Відповісти
Тоді зермака бомбити.
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28.04.2023 08:01 Відповісти
це якраз те, що і робить пукін-шаломов
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28.04.2023 08:10 Відповісти
Після перемоги над пукіними треба перемогти зермаків.
Щоб вони не вгробили Україну.
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28.04.2023 08:56 Відповісти
Помиляються наші західні союзники стосовни пріоритетів. Петріоти, Насамси - це добре, але навіть якщо із сотні запущених кацапами ракет не буде збито лише одну, то завжди будемо мати таку от умовну Умань. Знищити треба тих два-три де ятки стратегічних ракетоносців. Оскільки кчцапи можуть виготовляти ракети, але не можуть виготовити ракетоносця типу Ту-95, не кажучи вже про Ту-160, то їхнє знищення надовго зніме питання про такі обстріли. Тому Захід мав би просто порахувати свї безкіечні за рати на знищенн, ракет і обмежені нч зн щення пускових повітряних платіорм і накіець дав би Україні кількадесят ракет далекої дії, наприклад АTAKAMS для знищення літаків на аеродромах, якщо не хоче давати авіацію.
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28.04.2023 08:12 Відповісти
Ту-160 выпускают.
Специально посмотрел, удивился сколько Ту-160 распилено в Прилуках
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28.04.2023 08:31 Відповісти
Вместо F-16 нужны ракеты, преврщающие аэродромы и ракетные заводы в воронки.
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28.04.2023 08:58 Відповісти
Не випускають! Їх було випущено ясього 35 шт. Зараз у кацапів є 16. Скільки з них здатні виконувати бойові завдання - не відомо. У 2020 році кацапи модернізували один Ту - 160 до нової версії Ту-160М, замінивши двигуни і авіоніку, серед яких було дофіга західних комплектуючих. Планувалося провести модернізацію і решти 15 (не нових!!!) "тушок" до цієї ж весії Ту - 160 М. Але через санкції цього зробити не можливо! Так що не можуть кацапи випускати те, що випускалося ще в совку. Схожа ситуація в Україні з АН-224 "Мрія". Навряд чи ми ще побачимо цей літак.
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28.04.2023 09:03 Відповісти
"Мрія" - Ан-225. Фюзеляж у нас є. Двигуни виробляємо. Чи зможемо виготовити центроплан,
крила і решту ? Якщо буде відповідь на питання "Для чого?" Якщо застосувати "Мрію" для космічних стартів - знайдуться і інвестори, і всі можливості.
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28.04.2023 09:22 Відповісти
Вибачте, пальцем на смартфоні не туди тикнув. 😊 Так Ан-225. В одному екземплярі можна виготовити що завгодно. Тільки я писав про Ту-160. Їх випускати кацапи не зможуть. Тільки складати із розібраних. І то навряд. Бо розібрані потрібні для ремонту тих, що літають. Тобто ніколи не з'явиться 36-й, 37-й чи 38-й новий Ту-160. Як будо випущено за союзу 45, так 35 і залишиться.
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28.04.2023 09:35 Відповісти
На всіх Ту-160 зношується одне й те ж. Тому каннібалізм не виручить. І це прекрасно.
На Ту-160 не шкода найкращих ракет.
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28.04.2023 09:55 Відповісти
😊 Знову вибачте, не 45, а 35. Знову пальцем не туди втрафив. 😔
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28.04.2023 10:30 Відповісти
7-05 05 94104 Александр Голованов
8-02 07 94106 Александр Молодчий
8-03 08 94115 Виталий Копылов
---
Как минимум нашел 3 самолета выпущенных уже после развала СССР, последний в 2012

Серия на 8, уже чисто их самолеты. Всего таких 4, но информацию лень искать.
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28.04.2023 09:39 Відповісти
Це ще з тих совєцьких комплектуючих. 😊 33-ій, 34-ий і 35-ий. Це совецький заділ. 😊
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28.04.2023 09:43 Відповісти
Так и будут из советских комплектующих собирать, до следующего века.
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28.04.2023 09:48 Відповісти
Не будуть. 😊 Нема вже комплектуючих. На ремонт пішли.
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28.04.2023 10:24 Відповісти
..вопрос а чем была занята авиация ВСУ
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28.04.2023 08:57 Відповісти
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28.04.2023 08:59 Відповісти
.

де удари по аеродромам свинособак, звiдки йдуть обстрiли?

насамперд потрiбно знищити аеродром в Енгельсi !

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28.04.2023 09:00 Відповісти
нізя , ета же наши люді (ЗЕбіл)
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28.04.2023 09:18 Відповісти
Саме так: не подряпати злітну смугу, а щоб на цьому місці було кругле озеро, коли піде дощ.
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28.04.2023 09:25 Відповісти
30 років Україна розробляла отрк, які б могли вражати цілі на відстані від 150 до 1500 км..., але так й не розробила..., завжди бракувало коштів, але коштів ніколи не бракувало, навіть під час війни на шалені хабарі та на шалені зарплати чиновникам та топ менеджерам (навіть зараз) державних банків та підприємств..., вже понад рік їде війна, а країна замість того, щоб працювати на війну продукує нові пільги оподаткування, або не може відмовитися від старих...
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28.04.2023 09:36 Відповісти
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28.04.2023 19:32 Відповісти
 
 