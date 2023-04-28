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Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Умані триває рятувальна операція після ракетного удару окупантів. Вже відомо про загиблих і поранених.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 – травмовані", - написав він.

Згодом голова ЧОВА написав, що кількість загиблих зросла до 6. 9 осіб у лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі атакували Умань, внаслідок влучання ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки, поранено 5 осіб. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО 01
Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО 02
Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.
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28.04.2023 08:01
+24
Ці ракети рашисти могли б запустити по військових цілях, але навіть коли ракети в них закінчуються і ракетні атаки зходять нанівець вони все одно будуть вбивати перш за все мирних мешканців, бо вони розуміють, що воюють саме з українським народом і ЗСУ мають підтримку всього народу, тому і знищують його
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28.04.2023 08:06
+13
А що скаже на це імпотент з оп? Увечері нову казку розповість як прекрасно ідуть стосунки з китайським планом миру і що чекають на китайську "голубку миру".
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28.04.2023 08:54
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Уламки ракети/дрона влучили у будівлю в Київщині
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28.04.2023 07:42 Відповісти
Ці ракети рашисти могли б запустити по військових цілях, але навіть коли ракети в них закінчуються і ракетні атаки зходять нанівець вони все одно будуть вбивати перш за все мирних мешканців, бо вони розуміють, що воюють саме з українським народом і ЗСУ мають підтримку всього народу, тому і знищують його
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28.04.2023 08:06 Відповісти
А що на це кажуть імпотенти з ООН? Знову занепокоїлись? Чи може мовчать, щоб головуючий у Раді Безпеки у куток не поставив.
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28.04.2023 08:32 Відповісти
А що скаже на це імпотент з оп? Увечері нову казку розповість як прекрасно ідуть стосунки з китайським планом миру і що чекають на китайську "голубку миру".
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28.04.2023 08:54 Відповісти
в оп вже сказали : "..Помстимось ....асвальтом .."
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28.04.2023 09:46 Відповісти
доброго вечора шановні українці,
бла-бла-бла, країна терорист продовжує свої атаки, бла-бла-бла
бла-бла-бла,
на це буде адкватна відповідь, ми знайдемо кожного, ніхто не уникне покарання,
бла-бла-бла...

якби попали в євревський квартал, чи моглилу цадіка нахмана - то зеграй попросив би ще грошей у ізраілю.
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28.04.2023 10:48 Відповісти
Забудьте про ООН - це збіговисько дармоїдів, яких фінансує вбивця-терорист з країни-терорист, до речі, яка там знаходиться незаконно. Навіть це не заважає існувати цьому збіговиську та підтримувати війну.

ООН - це організація, яка підтримує та заохочує війну в Україні.
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28.04.2023 10:01 Відповісти
ще раз повторюсь воєнних обєктів там немає кацапи шукали патріот по 9 поверхівках гади
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28.04.2023 08:58 Відповісти
В що, Ізраїльське оповіщення не спрацювало?
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28.04.2023 09:17 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3396436/ataka_na_zbroyiovyyi_zavod_v_irani_mala_velycheznyyi_uspih_the_jerusalem_post
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28.04.2023 09:30 Відповісти
як там в раді безпеки ООН? Крісло головуючого дупу представнику оркостану не жмьоть? ((( Держава терорист очолює раду БЕЗПЕКИ. Світ перевернувся до гори дригом..
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28.04.2023 10:12 Відповісти
"какаяразница"... відповідь буде?
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28.04.2023 10:13 Відповісти
бісеруни-вінневтіки, ви хоч усвідомили що натворили???
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28.04.2023 10:44 Відповісти
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28.04.2023 11:02 Відповісти
 
 