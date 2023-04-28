Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Умані триває рятувальна операція після ракетного удару окупантів. Вже відомо про загиблих і поранених.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 – травмовані", - написав він.
Згодом голова ЧОВА написав, що кількість загиблих зросла до 6. 9 осіб у лікарні.
Топ коментарі
+30 Яр Холодний
показати весь коментар28.04.2023 08:01
+24 Птн Пнх 76a150e3
показати весь коментар28.04.2023 08:06
+13 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар28.04.2023 08:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
бла-бла-бла, країна терорист продовжує свої атаки, бла-бла-бла
бла-бла-бла,
на це буде адкватна відповідь, ми знайдемо кожного, ніхто не уникне покарання,
бла-бла-бла...
якби попали в євревський квартал, чи моглилу цадіка нахмана - то зеграй попросив би ще грошей у ізраілю.
ООН - це організація, яка підтримує та заохочує війну в Україні.