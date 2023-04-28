Зросла кількість жертв ракетного удару по Умані: 6 людей загинули, 9 - травмовані. ФОТО (оновлено)

В Умані триває рятувальна операція після ракетного удару окупантів. Вже відомо про загиблих і поранених.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 – травмовані", - написав він.

Згодом голова ЧОВА написав, що кількість загиблих зросла до 6. 9 осіб у лікарні.

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