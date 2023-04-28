Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За минулу добу окупанти випустили 356 снарядів по Херсонщині, місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 94 особи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар28.04.2023 11:01 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...