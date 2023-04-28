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обстріл (20911) Херсон (2310) Херсонщина (4204) Прокудін Олександр (146)

Минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 2 людини загинули, 3 - зазнали поранень, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,прокудін

За минулу добу окупанти випустили 356 снарядів по Херсонщині, місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 94 особи.

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Автор: Наталя Джума
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28.04.2023 11:01 Відповісти
 
 