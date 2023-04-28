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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 28 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 189 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2905 (+18) од,
  • РСЗВ - 543 (+1) од,
  • засоби ППО - 294 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 353 (+1).

Також читайте: ЗСУ відбили понад 65 атак ворога на 3 напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Йшов 3355 день москальсько-української війни. 38 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Арта 19, ППО, спецтехніка і логістика супер. Броня просіла. Плюс волна ракет, але це вже зранку, в статистику піде завтра. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 189 000 це більше ніж таке місто, як Южно-Сахалінськ ...
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28.04.2023 08:25
+14
Як я й писав - самі кацапи вже почали підтверджувать, що у них катастрофічна ситуація з медзабезпеченням - якщо вже визнали смертність 50% поранених від несмертельних поранень Казав мені товариш - у нього син - начмед батальйону, що кацапи полюють на наші турнікети Відбирають у полонених та трофеять у вбитих Але багато хто ними користуваться не вміє Саме тому такі часті ампутації кінцівок у кацапських поранених - від неправильної зупинки кровотечі Та й своєчасність надання меддопомоги та евакуації багато значить
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28.04.2023 09:01
+13
Артсистем скоро наздоженуть танків!
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28.04.2023 08:25
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Йшов 3355 день москальсько-української війни. 38 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Арта 19, ППО, спецтехніка і логістика супер. Броня просіла. Плюс волна ракет, але це вже зранку, в статистику піде завтра. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 189 000 це більше ніж таке місто, як Южно-Сахалінськ ...
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28.04.2023 08:25 Відповісти
если с безрукими и безногими, то как Смоленск или Орёл. А может даже как Брянск.
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28.04.2023 08:43 Відповісти
Як я й писав - самі кацапи вже почали підтверджувать, що у них катастрофічна ситуація з медзабезпеченням - якщо вже визнали смертність 50% поранених від несмертельних поранень Казав мені товариш - у нього син - начмед батальйону, що кацапи полюють на наші турнікети Відбирають у полонених та трофеять у вбитих Але багато хто ними користуваться не вміє Саме тому такі часті ампутації кінцівок у кацапських поранених - від неправильної зупинки кровотечі Та й своєчасність надання меддопомоги та евакуації багато значить
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28.04.2023 09:01 Відповісти
Було відео про аптечку першої допомоги ЗСУ і орків. Різниця велика, бо аптечка у орків старий джгут і кусок бинта. Про підготовку, то мій племінник також відео робив, як вони навчалися поранених евакуювати і допомогу надавати. Я навіть дещо порекомендувала, була колись на навчаннях країн Варшавського.
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28.04.2023 09:15 Відповісти
для них це байдуже, це не той ворог, якого будь-якi втрати зупинять. хоч i 10000/добу, як у другу свiтову - їм *****.
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28.04.2023 08:51 Відповісти
Не розділяю Вашого песимізму. Якщо би Ваші слова да богу в уші про 10000/добу чумардосів тільки жмурами, то війна би закінчилась за місяць. М'ясо вони набирати можуть, хоч і не так швидко, але вдягнути, озброїти, прокормити і хоч якось навчити - це вже проблема. У другу світову на боці СРСР було пів світу на чолі з США та Англією, які лендлізом спасли СРСР.
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28.04.2023 08:57 Відповісти
"Русский с китайцем братье навек. Крепнет единство народов и рас....Сталин и Мао слушают вас."(с)
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28.04.2023 09:10 Відповісти
Головне артилерія вибивається знатно!!!
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28.04.2023 09:06 Відповісти
Населення Сахаліна 445 тис.голів..Фактично знищено все чоловіче поголів'я свинособак...
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28.04.2023 09:52 Відповісти
Якщо порівняти втрати свинособак з населениём Магадана,то вичовпли під корінь всіх,двічи...
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28.04.2023 10:02 Відповісти
Артсистем скоро наздоженуть танків!
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28.04.2023 08:25 Відповісти
До речі, "автомобільна техніка та цистерни" - це теж чудово. Це - логістика. Це - ближні кацапські тили перед наступом руйнуються.
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28.04.2023 08:36 Відповісти
В них такої техніки десятки тисяч одиниць. Так що з точки зору гш вс РФ це беспатерь.
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28.04.2023 13:34 Відповісти
Теж завважив, що їхня арта цілеспрямовано вибивається!

Сподіваюсь - разом з екіпажами?

Молодці хлопці!
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28.04.2023 08:39 Відповісти
В большинстве случаев - с расчётами, потому как это работа контрбатарейки. Обнаружить "молчащую" позицию удаётся редко. Ну и САУшки часто уезжают и прячутся.
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28.04.2023 08:49 Відповісти
Єдина добра новина це що наші ЗСУ щодено нищать рашиську мерзоту.
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28.04.2023 08:44 Відповісти
арта и логистика, как всегда, радуют в последнее время
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28.04.2023 08:54 Відповісти
З танками вже видно швах у кацапів,щось давно не було
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28.04.2023 09:07 Відповісти
На початку великого вторгнення в них взагалі, по всій мокшандії, було 4500-5000 більш-менш нових чи модернізованих танків. 65-75% від них кацапи вже втратили.
Ті, що знімаються зі зберігання - старі, без модифікації т-62, т-72, т-80 із ревнем захисту, оптики та наведення 70-80-х років, - використовувати у наступальних діях не реально. Лише в обороні і в якості арти. Але тоді стволи швидко зношуються.
Отже, великих цифр по знищених кацапських танках, як це було у перші тижні вторгнення, вже не буде.
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28.04.2023 09:38 Відповісти
Знаю,бачив що було спочатку Обороняв західну частину Києва.А от арта мене тішить,якщо б так ще пару місяців,то з арти в них теж мало залишиться!
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28.04.2023 11:24 Відповісти
Что рабсеяне, крови украинских граждан хочется, мало вам пару сотен тысяч трупов ваших зомбированых преступников с оружием, подождите, То ли ещё будет, ********** возьмёт с каждой вашей семьи по особи и отправит подыхать на чужой земле.
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28.04.2023 09:09 Відповісти
 
 