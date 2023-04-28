Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 189 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 3694 (+0) од,

бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,

артилерійських систем - 2905 (+18) од,

РСЗВ - 543 (+1) од,

засоби ППО - 294 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,

спеціальна техніка - 353 (+1).

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"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.