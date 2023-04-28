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За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 населеному пункту на Запоріжжі, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Упродовж минулої доби окупанти завдали по Запорізькій області 74 артилерійські удари, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог лютує та б'є по цивільних: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак.
За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок атак є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.
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Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар28.04.2023 08:56 Відповісти Мені подобається 0
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