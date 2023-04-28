За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 населеному пункту на Запоріжжі, - ОВА

Упродовж минулої доби окупанти завдали по Запорізькій області 74 артилерійські удари, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог лютує та б'є по цивільних: в Оріхові, Гуляйполі, Новоданилівці, Преображенці, Залізничному, Кам'янському фіксуються наслідки атак.



За добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 21 прифронтовому населеному пункту: 74 артилерійських ударів, 4 з РСЗВ та 12 атак із застосуванням БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атак є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.

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