На Одещині через шторм до берега може прибити морські міни, - ОВА

Мешканців Одеської області попереджають про небезпеку прибиття через шторм до узбережжя морських мін.

Про це повідомив у телеграмі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", - написав він.

Братчук нагадав одеситам та гостям регіону, що перебувати у пляжній зоні зараз занадто небезпечно.

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Нагадаємо, наприкінці березня хвилі під час шторму викинули на узбережжя під Одесою ворожу міну.