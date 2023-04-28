На Одещині через шторм до берега може прибити морські міни, - ОВА
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Мешканців Одеської області попереджають про небезпеку прибиття через шторм до узбережжя морських мін.
Про це повідомив у телеграмі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", - написав він.
Братчук нагадав одеситам та гостям регіону, що перебувати у пляжній зоні зараз занадто небезпечно.
Нагадаємо, наприкінці березня хвилі під час шторму викинули на узбережжя під Одесою ворожу міну.
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Mladislav
показати весь коментар28.04.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 0
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