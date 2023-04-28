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Одеська область (2487) Чорне море (1348) Братчук (138) міна (157)

На Одещині через шторм до берега може прибити морські міни, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події

міна,морська

Мешканців Одеської області попереджають про небезпеку прибиття через шторм до узбережжя морських мін.

Про це повідомив у телеграмі голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", - написав він.

Братчук нагадав одеситам та гостям регіону, що перебувати у пляжній зоні зараз занадто небезпечно.

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Нагадаємо, наприкінці березня хвилі під час шторму викинули на узбережжя під Одесою ворожу міну.

Автор: Ольга Лузан
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А на какой глубине залегает Турецкий поток? Такой красивой миной точно можно его продырявить без проблем, вопрос только в глубине залегания трубы. А дальше дело техники: поймать багром на канате кусок трубы, по течению натянуть канат, держа другой конец его в руках, зацепить к мине парочку карабинов, продеть карабины на канат, затем утяжелить мину цепью вокруг нее или якорями, кирпичами, ведрами с бетоном, чтобы она тонуть стала (но медленно тонуть). И нежно опустить мину в воду, все время держа канат натянутым за счет течения, чтобы багор не слетел и чтобы мина не провисла, а шла к дну. Как только мина штырьком коснется трубы на дне Черного моря, то произойдет взрыв. Сильный взрыв, катер может утопить (перевернуть или потеря плавучести от газа в воде) и люди могут задохнуться газом, надо сразу отплывать и канат подлиннее использовать. Мину гнать дезактивированную на борту, там же задержка есть 5 или 15 минут, нужно давление воды, чтобы она встала на боевой взвод, как раз столько времени опускаться будет. Ну и дальше обвинить кацапов, которые как раз бухту в Крымской области минируют от наших беспилотных морских тараканов. План надежный как швейцарские часы, если не глазеть на взрыв, снимая его на телефон, а потом не понять, почему катер ушел на дно из-за кавитации. Турки будут удовлетворены, что это криворукие кацапы свои мины попустили по всему морю, найдя водолазами и аппаратами обломки мины поблизости от места взрыва. Еще кацапам иск выставят за невыполнения контракта.
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28.04.2023 09:53 Відповісти
 
 