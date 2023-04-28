Зеленський про сьогоднішні обстріли: Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає
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Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні російські обстріли, внаслідок яких загинули цивільні, зокрема діти.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - зазначив президент.
Зеленський подякував Повітряним силам та всім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак та захищає громадян.
"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Сразу после избрания, в 2019-м, Зе:
- разминировал азовское побережье Мариуполя;
- назначил руководителями СБУ сотрудников российских спецслужб по указаниям коллеги путлера по кгб/фсб Сивковича;
- ликвидировал производство дальних артилерийских и ракетных систем (программ "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- "закончил войну в своей голове" и отвёл войска с укрепленных позиций просто 'в поле';
- ликвидировал гособоронзаказ и систему качественного питания состава ВСУ;
- сократил финансирование и численность ВСУ;
- запретил разведку, аэроразведку;
- ликвидировал защищавшую Киев с севера танковую бригаду;
- ликвидировал дивизионы "шилок" пво вдоль Киевского водохранилища;
- разминировал выходы из Крыма/ Чонгар;
- разооружил комплексы пво на юге и севере изъяв блоки ('клистроны');
- сфабриковал уголовные дела и арестовал боевых командиров (Марченко, Павловского);
- сдал путлеру операции украинских разведок (вагнеров, 'авеню' и, по сути, ликвидировал разведку, назначив руководителем видеоблогера и друга советника депутата госдумы рф).....
....
и до бесконечности.
В каком году Московия захватила Приднестровье?
Для чего?
Дело только в путлере?
Москва раньше никогда не хотела (совершала/угрожала) захватить страны Балтии? Финляндию? Польшу? Германию? Венгрию? Болгарию? Черноморские турецкие проливы?
п.с.кацапа ты в зеркале увидиш
А вам велика "подяка" за те що відмазуєте цапів і їх цілеспрямований геноцид української нації.
Аби тебе падло вдавило! Гарно дня.
Московська секта досі функціонує бо у вас яєчка замалі раз й назавжди покінчити з цим кодлом. З 14-го року ЖОДЕН впливовий проросійський політик чи олігарх не сів за грати, більшість навіть підозри не має, бо корупція та спільні інтереси. Пересічним колаборантам та спійманим на гарячому дають подекуди умовні терміни, після чого вони беруться за старе.
Чому Червінський сидить, а Подоляк та Арахамія ні?
зеленський взагалі збирається виконувати свої прямі конституційні обов'язки??