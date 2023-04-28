УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7019 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 901 87
війна (56084) Зеленський (17371) обстріл (20911)

Зеленський про сьогоднішні обстріли: Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні російські обстріли, внаслідок яких загинули цивільні, зокрема діти.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - зазначив президент.

Зеленський подякував Повітряним силам та всім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак та захищає громадян.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - підсумував глава держави.

Також дивіться: "Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
А ЗЕбіл має отримати справедливий суд і камеру у в'язниці
показати весь коментар
28.04.2023 09:15
+35
Асфальтом закидаєш, чи яйками по 17?
показати весь коментар
28.04.2023 09:14
+35
Давай, Зєля, хряпни з усієї сили китайським мирним планом по своєму кумиру зкремля! Зірви наш контрнаступ йому назло, рассмєші карліка!
показати весь коментар
28.04.2023 09:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Асфальтом закидаєш, чи яйками по 17?
показати весь коментар
28.04.2023 09:14 Відповісти
Селфі Ігната на фоні Петріота
показати весь коментар
28.04.2023 09:48 Відповісти
А ЗЕбіл має отримати справедливий суд і камеру у в'язниці
показати весь коментар
28.04.2023 09:15 Відповісти
Він далеко не зебіл. Він талановитий ворог
показати весь коментар
28.04.2023 10:48 Відповісти
Он бездарная кукла.
показати весь коментар
28.04.2023 11:44 Відповісти
Давай, Зєля, хряпни з усієї сили китайським мирним планом по своєму кумиру зкремля! Зірви наш контрнаступ йому назло, рассмєші карліка!
показати весь коментар
28.04.2023 09:15 Відповісти
Бл@дь, Бл@дь, Бл@дь.... все кипит, Запад - дайте Украине дальнобойные ракеты, чтобы били по базам ракетным парашинским за 1000 км. Тамагавки, все что есть. чтобы прекратить это террор парашинский.
показати весь коментар
28.04.2023 09:16 Відповісти
Поки у вищому командуванні розгул кацапських кротів, то ніхто тих ракет не дасть, бо ще опиняться на "тій стороні".
показати весь коментар
28.04.2023 09:18 Відповісти
вам видней, во всей этой "внутренней кухне" украинской -не разбираюсь... но дают одно вооружение, почему не дадут и остальное ... вина Зе? Прессуйте его....
показати весь коментар
28.04.2023 09:21 Відповісти
треба було менше асфальту класти і запускати випуск озброєння, він же каже знав, що буде війна, але чомусь його піддані таких зрадників попризначали, що здавали міста і розміновували дороги, а самі повтікали ближче до кордону із Європою, то хай зараз не гундосить.
показати весь коментар
28.04.2023 09:26 Відповісти
Журналісти та медійники пресують, але ми тільки своїми лайками та коментами можемо їм допомогти - воєнний стан, мітенги заборонені. Але он якась бл@дота зі "слуг" вже пропонує за законом саджати за критику влади. Причому, саме під слідством, але лиже, щоб не посадили
показати весь коментар
28.04.2023 09:27 Відповісти
Як його запресуєш під час воєного стану? Протест неможливий, майже весь інфопростір окупований владою і промиває людям мізки.
показати весь коментар
28.04.2023 10:15 Відповісти
не знаю, наверно поддерживать СМИ которые выявляют подобное и писать в "соцмережах" ? Но точно, во время войны не устраивать майданы и протесты. не могу вам дать подходящего совета.. могу лишь сочувствовать и донатить волонтерам и злится, что зарабатываю немного.
показати весь коментар
28.04.2023 10:28 Відповісти
Це і робиться, але охват аудиторії, у кращому випадку сотні тисяч, охват владних змі і карманих блогерів це десятки мільйонів. Порівняйте кількість переглядів арестовіча і бутусова. Хоча так, бутусов сам винен і про наслідки його попереджали.
показати весь коментар
28.04.2023 10:46 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 10:28 Відповісти
путлер нападение планировал давно - это не было спонтанным решением. чтобы подтянуть войска к границам ему надо было 3 месяца, чтобы начать подготовку 6, планирование осуществлялось миниму 2 года.
показати весь коментар
28.04.2023 10:31 Відповісти
Так, ху%ло напав би в будь якому випадку, але кількість жертв і руйнувань була б в рази меншою, аби до війни готувалися.
показати весь коментар
28.04.2023 10:47 Відповісти
И?
Сразу после избрания, в 2019-м, Зе:
- разминировал азовское побережье Мариуполя;
- назначил руководителями СБУ сотрудников российских спецслужб по указаниям коллеги путлера по кгб/фсб Сивковича;
- ликвидировал производство дальних артилерийских и ракетных систем (программ "Богдана", "Вільха", "Грім"...);
- "закончил войну в своей голове" и отвёл войска с укрепленных позиций просто 'в поле';
- ликвидировал гособоронзаказ и систему качественного питания состава ВСУ;
- сократил финансирование и численность ВСУ;
- запретил разведку, аэроразведку;
- ликвидировал защищавшую Киев с севера танковую бригаду;
- ликвидировал дивизионы "шилок" пво вдоль Киевского водохранилища;
- разминировал выходы из Крыма/ Чонгар;
- разооружил комплексы пво на юге и севере изъяв блоки ('клистроны');
- сфабриковал уголовные дела и арестовал боевых командиров (Марченко, Павловского);
- сдал путлеру операции украинских разведок (вагнеров, 'авеню' и, по сути, ликвидировал разведку, назначив руководителем видеоблогера и друга советника депутата госдумы рф).....
....
и до бесконечности.
показати весь коментар
28.04.2023 20:29 Відповісти
"миниму 2 года"

В каком году Московия захватила Приднестровье?

Для чего?

Дело только в путлере?

Москва раньше никогда не хотела (совершала/угрожала) захватить страны Балтии? Финляндию? Польшу? Германию? Венгрию? Болгарию? Черноморские турецкие проливы?
показати весь коментар
28.04.2023 20:47 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 21:18 Відповісти
******* стид, посміховисько, але ж зеленій шмарклі сподобалось - які смішні ці українчики, навіть мене вибрали (каюсь, сам такий)
показати весь коментар
28.04.2023 11:35 Відповісти
Этих сук с 95-го квартала за один тот парад нужно было как минимум выпереть из страны без права въезда ближайшие 150 лет. Такой позор пережить невозможно! Зайчики во время войны! Сволочи как могут издеваются над всем украинским! Вот и такой праздник испоганили. Везде, куда дотянутся их похабные ручонки, остается дерьмо. А имбецилы радуются.
показати весь коментар
28.04.2023 11:49 Відповісти
Он виявляється демченко досі працює у зовнішній розвідці радником - влада радників-зрадників, так що узбагойтєсь
показати весь коментар
28.04.2023 09:21 Відповісти
Справедлива відповідь за рашистский терор від клоунів - це ув'язнення Героїв ЗСУ по фейковим статтям?
показати весь коментар
28.04.2023 09:17 Відповісти
А на Оболоні проспект Івасюка вицяцьковують - ну, як же, оболонські липки, еліті з вікон буде приємно дивитись, як для них пісюрист старається
показати весь коментар
28.04.2023 09:18 Відповісти
він прямо там на роялі буде грати?
показати весь коментар
28.04.2023 09:21 Відповісти
Місцева влада взагалі ******* *******, знову дороги ремонтують.
показати весь коментар
28.04.2023 09:40 Відповісти
Я так розумію, що це усе у рамках великого крадівництва, а не з ініціативи місцеевої влади, нє?
показати весь коментар
28.04.2023 10:46 Відповісти
Випускайте вже обдристовича. Він розкаже як було насправді.
показати весь коментар
28.04.2023 09:19 Відповісти
Довго спиш,хлопче. Що інформація з марафону прступила?
показати весь коментар
28.04.2023 09:21 Відповісти
а деж наші беспілотники якими ти грозився???? такий був грозний перец ..
показати весь коментар
28.04.2023 09:22 Відповісти
Це треба робити мовчки і жорстоко, а не сотрясати повітря словами, вже ніхто на ці проповіді уваги не звертає... Кротів, щурів спочатку вичисти із зевлади.
показати весь коментар
28.04.2023 09:22 Відповісти
Я завжди дивуюся цьому чиновнику,як можна бути таким лицеміром і брехуном. Говорити увечері словаподяки захисникам, а потім дивитися в очі зрадникам, пити з ними, їсти Мівіну, ділити бункер під час обстрілу...
показати весь коментар
28.04.2023 09:28 Відповісти
А він актор, і лицемірство частина ролі, хоча , він такий є. А лише грає ''роль патріота''..
показати весь коментар
28.04.2023 09:38 Відповісти
" В строго в установленное время согласно расписанию".
показати весь коментар
28.04.2023 10:03 Відповісти
Коли ?????ви можете вже знищити цю Рашку?????щоб іі не було на карті світу??
показати весь коментар
28.04.2023 09:22 Відповісти
Підіть послухайте абдрістовіча, він розповість коли - десь так за дні три-чотири, ну, може за тиждень
показати весь коментар
28.04.2023 10:48 Відповісти
кацапські фашисти обстріляли в Умані моголу цадіка Нахмана ! чого мовчимо
показати весь коментар
28.04.2023 09:23 Відповісти
Цадик вместе с могилой таки переехал в жилой дом??
показати весь коментар
28.04.2023 09:30 Відповісти
"Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі", - повідомив Табурець. Джерело: https://censor.net/ua/n3414930

п.с.кацапа ты в зеркале увидиш
показати весь коментар
28.04.2023 09:44 Відповісти
Ой вей, яке горе? Чи ти думаєш, євреям якесь діло до хасидів? Ці будуть молитись і танцювати навіть тоді, коли араби захоплять Єрусалим - люди божі, до земних справ їм байдуже.
показати весь коментар
28.04.2023 10:52 Відповісти
мазел тов брате! так необхідно подавати інформацію
показати весь коментар
28.04.2023 11:00 Відповісти
ракетну програму закатав в асфальт, посади розподiляв по "согласiю" з кремлем, головнi "iкспэрди" в зомбомарафонi - кгб-шна консерва. i цей iшак оманський шось ще патякає..
показати весь коментар
28.04.2023 09:23 Відповісти
Захлопни вже своє піддувало, імпотент недорозвинений. Ти на людській крові і горі тільки піздіти здатен. За рік хоч один террорист отримав " справедливу відповідь", потвора?
показати весь коментар
28.04.2023 09:23 Відповісти
Та это не он текст писал. Что дали в методички, то и зачитал. Но это необходимо делать, чтобы зарубежные СМИ процитировали это высказывание и разместили новость на своих страницах. Тем более же США отслеживают спутниками-радиолокаторами связь и видят, что ракеты летят без наведения по глонасс, а раз летят ночью до рассвета, то летят на убогой инерциальной системе наведения (и у США есть все ее характеристики после изучения обломков) и являются открытым инструментом террора, так как такая ракета либо неточная, либо при задействовании оптической системы наведения (тоже с известным характеристиками у матрицы с видимостью ночью) могут поймать в цель яркий фонарь или мощный свет в квартире без штор, если контур на изображении совпадет с записанным в программе образом. Американцы видят это, могут прямо в каких-то вечерних новостях выступить с этим, показать, что ракеты не высокоточные, они даже в теории не могут быть точнее плюс минус 250 метров, а значит кацапам не важно, сколько мирных погибнет при ракетном обстреле. Многие страны до сих пор считают, что кацапы не такие. Их надо переубедить такими новостями с доказательствами.
показати весь коментар
28.04.2023 09:33 Відповісти
Тільки ця "неточність" чомусь систематично влучає у багатоповерхівки..не на площу, не в майданчик, не в парк, і навіть не в сектор приватної забудівлі!

А вам велика "подяка" за те що відмазуєте цапів і їх цілеспрямований геноцид української нації.
Аби тебе падло вдавило! Гарно дня.
показати весь коментар
28.04.2023 10:29 Відповісти
Мовчало би чмо дурне...
показати весь коментар
28.04.2023 09:24 Відповісти
И пусть заткнуть свои языки себе в задницу, что причитает что нельзя бить по Мацкве и др. городам Мордора. ВСЕ они законная цель. Это раз. И тысячи погибших украинцев требуют отмщения. Это два
показати весь коментар
28.04.2023 09:25 Відповісти
Ты, сопля зеленая, должен на коленях вымаливать прощения перед родителями убитых и искалеченых детей. Ты привел в Украину полномасштабную войну, которой ты так гордишься, членограй.
показати весь коментар
28.04.2023 09:25 Відповісти
Зелупський або агент фсб або знаходиться під впливом агента фсб (єлдака). Тому, чим швидше Зелупського заарештують, тим більше українців виживе. Зелупський - зацікавлений у поразці України, скасуванні виборів і так далі.
показати весь коментар
28.04.2023 09:26 Відповісти
Чем отвечать? Такое ощущения что враг начал обстреливать жилые дома, а нам боятся дать ракеты даже 150+км. Интересно западу и США не тошно от такого цинизма, у нас гибнут мирные люди.
показати весь коментар
28.04.2023 09:27 Відповісти
Їх нудить від кількості зрадників при офісі зе. Про яку зброю коли кадрових військових в тюрму кидають. Ви своє фе президенту на цю тему сказали чи заказ донорів поносить?
показати весь коментар
28.04.2023 09:31 Відповісти
Може начніть з себе з патефоном винні усі окрім зе.
показати весь коментар
28.04.2023 09:43 Відповісти
Пусті балачки, коли треба що там пиз...нути за фактом події.
Московська секта досі функціонує бо у вас яєчка замалі раз й назавжди покінчити з цим кодлом. З 14-го року ЖОДЕН впливовий проросійський політик чи олігарх не сів за грати, більшість навіть підозри не має, бо корупція та спільні інтереси. Пересічним колаборантам та спійманим на гарячому дають подекуди умовні терміни, після чого вони беруться за старе.
показати весь коментар
28.04.2023 09:30 Відповісти
Увечері 23.02. Зеленський зібрав Тигіпка,Пінчука,Суку Православну і весь російський бізнес,щоб їх врятувати. За це олігархи пообіцяти славити Боневтіка з ранку до ночі на марафоні і целовать ногі. Народу ж домовились сказати "Я ж нє знал мівіну жрал". Мосейчучка не дасть збрехати
показати весь коментар
28.04.2023 09:30 Відповісти
ЗЕля **** ти наркоманська , ти ж своїми договорняками з Путіним і привів війну в Україну , ти особисто призначав рашистських агентів в СБУ , ти як Головнокомандувач віддав наказ розмінувати Чонгар і не підривати мостів , ти зробив ВСЕ що Путін зміг захопити Україну за три дня а зараз вдаєш з себе патріота ? Ще історія не знала більш цинічних моральних виродків ! Щиро бажаю всій зеленій шоблі зрадників найжорстокішого покарання !
показати весь коментар
28.04.2023 09:32 Відповісти
Трепло!
показати весь коментар
28.04.2023 09:33 Відповісти
Гнусавый балабол, где наши , пусть самые примитивные ракеты для ударов по лаптестану ? Где масштабные диверсии ГРУ, СБУ на территории рашки? Как же достала его пустопорожняя болтовня.
показати весь коментар
28.04.2023 09:33 Відповісти
Як де? А в асфальті!
показати весь коментар
28.04.2023 09:42 Відповісти
За рік війни можна було налагодити виробництво найпростіших БПЛА, ракет, але мабуть не з нашими яйцекрадами. Навіть війна не змінила бажання красти. Як кажуть в Одесі: " Не с нашим счастьем"
показати весь коментар
28.04.2023 09:51 Відповісти
хрипата скотина, що привела війну, має відповісти за все
показати весь коментар
28.04.2023 09:35 Відповісти
Відповідай шашличками і асфальтом
показати весь коментар
28.04.2023 09:39 Відповісти
на совести у зеленского-янелохмнесорокдва - ЛИЧНО НА НЕМ - смерти десятков тысяч украинцев, воровство, ежедневная ложь... и на надо власти говорить, что их нельзя критиковать... хотя они правы - существующую украинскую власть критиковать нельзя, их в одночасье надо привлечь к уголовной ответственности с соответствующим приговорами...
показати весь коментар
28.04.2023 09:44 Відповісти
"...низабудим ни прастим...." А Руслан Демченко не в тюрмі! А хто розмінував Чаплинку і Чонгар?
показати весь коментар
28.04.2023 09:45 Відповісти
Дожилися... Президент України блазень, перевертень!
показати весь коментар
28.04.2023 09:47 Відповісти
Чим ти лякаєш Володя кацапів, американськими хаймерсами і хоробрістю найкращих синів і дочок? Ти говориш ці речі, бо вони подобаються наріду? Це не твої думки і слова, це слова і думки спічрайтерів, які добре тримають ніс за вітром і знають що писати тобі, щоб ти бурмикало. Де наші ракети, Володю? Де "Нептуни", "Гріми", "Сапсаним", "Вільхи"? Де наші ППО ПРО "Кільчень" с-300, де ? В асфальті? Як їх звідти дістати? Скільки ще має загинути українців від твоїх про..бів і нікчемності, та кацапської безнаказаності?
показати весь коментар
28.04.2023 09:47 Відповісти
Государство обязано иметь и асфальт и ракеты. Но если нет ракет - асфальта не будет
показати весь коментар
28.04.2023 09:49 Відповісти
То роби ракети великої дальності, ба нам таких ніколи не дадуть. Роби власне ППО, всі можливості є. Час бла-бла-бла вже давно минув.
показати весь коментар
28.04.2023 09:53 Відповісти
Де Баканов?

Чому Червінський сидить, а Подоляк та Арахамія ні?
показати весь коментар
28.04.2023 09:54 Відповісти
Ага, отримає. Оно вже на олімпіаду допустили, чим не відповідь світу?
показати весь коментар
28.04.2023 10:02 Відповісти
Волю полковнику Червінському! єрмака - підарешт!
показати весь коментар
28.04.2023 10:05 Відповісти
Цікаво те що воно робить ротом, окрім України десь хтось чує?
показати весь коментар
28.04.2023 10:14 Відповісти
саме д'якуючи виборам 2019 року "мудрого наріду" і оманському "зеленому" договорняку з рашистом, Україна і її народ отримали і отримають рашистський терор смерть і руйнацію України.
показати весь коментар
28.04.2023 10:18 Відповісти
володя, от тебя они точно ничего не получат.))) если бы на каждый их обстрел к ним прилетала ответка то они бы задумались, а с тобой мы мальчики для битья
показати весь коментар
28.04.2023 10:29 Відповісти
мерзостен своей гнусавостью... зеля, расскажи как военнослужащие роют себе окопы касками, потому что не саперных лопаток! ЗЕЛЕНСКИЙ, ты реально вырок Украине... но Украина не должна эту проблему иметь... когда ты уже сдохнешь!
показати весь коментар
28.04.2023 10:35 Відповісти
Зєля піариться. Кріт російський хоче переобратись
показати весь коментар
28.04.2023 10:38 Відповісти
Якщо коротко, цитую: іди у сраку
показати весь коментар
28.04.2023 10:54 Відповісти
Як достало це гнусаве чмо(((
показати весь коментар
28.04.2023 11:29 Відповісти
ответ уже давно должен быть, по их инфраструктуре, куда попало, что бы прочувствовали
показати весь коментар
28.04.2023 12:21 Відповісти
потрібні не відповіді, а ДІЇ !!!! бо поки що "відповідями" зеленський втратив величезний кусок території, мільйони людей, як біженців і переселенців, десятки тисяч вбитих, стерті з лиця землі міста і села......

зеленський взагалі збирається виконувати свої прямі конституційні обов'язки??
показати весь коментар
28.04.2023 13:10 Відповісти
 
 