Зеленський про сьогоднішні обстріли: Російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні російські обстріли, внаслідок яких загинули цивільні, зокрема діти.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - зазначив президент.

Зеленський подякував Повітряним силам та всім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак та захищає громадян.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - підсумував глава держави.

Також дивіться: "Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО