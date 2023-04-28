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діти (4401) жертви (1246) Офіс Генпрокурора (2335)

471 дитина загинула та понад 952 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 28 квітня 2023 року більш ніж 1423 дитини постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні..

Так, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури м. Дніпро загинули мати та її 2-річна дочка.

Також 28 квітня внаслідок обстрілу м. Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 951 дитина зазнала поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Автор: Наталя Джума
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Якась тупа статистика, думаю в 10 раз більше
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28.04.2023 09:26 Відповісти
Хтось дуже толерантно рахує...
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28.04.2023 09:50 Відповісти
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28.04.2023 10:48 Відповісти
‼️‼️Голосування в ПАРЕ за визнання геноцидом викрадення наших дітей рашистами було одностайним
Єдиний голос «проти» відкликаний, як помилковий
Але ось цікавинка - Вірменія, Туреччина та Кіпр не голосували ВЗАГАЛІ(
Одним дякуємо, інших запам'ятовуємо!
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28.04.2023 11:06 Відповісти
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28.04.2023 13:06 Відповісти
касапи нелюди.
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29.04.2023 06:45 Відповісти
 
 