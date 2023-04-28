Після трьох днів підйому рівень води в Києві йде на спад, - КМВА

Рівень води у Дніпрі в межах Києва після трьох днів підйому нині йде на спад. Аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією Укргодрометцентру, станом на 9:00 28.04.2023 рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" становить 9290 см (за Балтійською системою висот). Що аж 19 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). Тобто після трьох днів підйому рівня водопілля вода пішла на спад", - йдеться в повідомленні.

Попко наголосив, що на цей момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

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