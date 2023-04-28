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Новини Київські новини
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Київ (13823) паводок (225) підтоплення (186)

Після трьох днів підйому рівень води в Києві йде на спад, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

підтоплення

Рівень води у Дніпрі в межах Києва після трьох днів підйому нині йде на спад. Аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією Укргодрометцентру, станом на 9:00 28.04.2023 рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" становить 9290 см (за Балтійською системою висот). Що аж 19 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). Тобто після трьох днів підйому рівня водопілля вода пішла на спад", - йдеться в повідомленні.

Попко наголосив, що на цей момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Читайте також: Рівень води в Києві піднімається третій день поспіль, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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і це все завдяки ОП
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28.04.2023 09:37 Відповісти
поки вода висока- втопіть зе банду
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28.04.2023 09:42 Відповісти
Можно рыбы собрать руками, когда вода отошла и есть какая-то канава. Все равно сгниет, если не собрать, так хотя бы сожрать можно будет. Живую еще на нерест отпустить можно, как раз сроки подходящие.
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28.04.2023 09:55 Відповісти
 
 